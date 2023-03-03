Гензель и Гретель на Марсе. Марсоходы вооружатся старой сказкой для изучения Красной планеты

Американские ученые создали прототипы новых аппаратов, которые помогут составить карты пещер на Марсе. Здесь смогут жить астронавты.

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Ученые из Университета штата Аризона, США, вдохновленные известной немецкой народной сказкой "Гензель и Гретель", решили использовать "технологию" разбрасывания "хлебных крошек" в пещерах на Марсе, чтобы лучше их изучить. Такие пещеры представляют интерес как сами по себе, а также они могу стать потенциальным местом для оборудования жилищ для астронавтов, пишет New Atlas.

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Даже на Земле исследование пещерных систем является очень сложным и рискованным мероприятием. А если подобное исследование проводится на другой планете, то это еще больше усложняет задачу. Поэтому американские ученые решили создать новые марсоходы, которые смогут выполнить точное картирование пещерных глубин с использованием, как их назвали ученые, своеобразных "хлебных крошек".

Многим знакома сказка про мальчика Гензеля и девочку Гретель, которые чтобы не заблудиться в лесу отмечали свой путь настоящими крошками хлеба. Вдохновившись этой сказочной историей, исследователи решили применить такую же "технологию" для изучения пещерных систем на Марсе.

По словам Вольфганга Финка из Университета штата Аризона, сейчас его команда работает над созданием группы марсоходов для выполнения задач по картированию пещер на Красной планете. Во-первых, будет создан главный марсоход, внутри которого будут находится несколько маленьких марсоходов. Этот "глава семейства" должен будет подъехать ко входу в пещеру, сбросить на поверхность своих "детей" и ждать их у входа. Маленькие марсоходы отправятся в пещерную систему в разных направлениях и будут проводить изучение всех проходов пещеры.

[ + – ] Во-первых, будет создан главный марсоход, внутри которого будут находится несколько маленьких марсоходов. Этот "глава семейства" должен будет подъехать ко входу в пещеру, сбросить на поверхность своих "детей" и ждать их у входа. Маленькие марсоходы отправятся в пещерную систему в разных направлениях и будут проводить изучение всех проходов пещеры Фото: New Atlas

Все полученные данные эти "малыши" будут передавать с помощью радиосигналов главному марсоходу. Но из-за того, что радиосигнал может нормально не проходить через местную твердую породу, как раз и пригодятся так называемые "хлебные крошки". Такое название получили маленькие приборы беспроводной связи, которые "пещерные" марсоходы будут сбрасывать по пути через разные промежутки расстояния. Таким образом сигнал будет передавать от одного прибора к другому, а затем будет получен марсоходом у входа в пещеру.

Где именно оставлять эти "хлебные крошки" маленькие марсоходы будут решать сами, все будет зависеть от того, насколько сильным остается сигнал. По словам ученых, эти марсоходы смогут передавать данные о своем местоположении, фотографии местности, а также данные о более глубоком сканировании местных пород. Когда главный марсоход получит всю информацию, его бортовой компьютер ее обработает и в результате создаст подробную карту пещерной системы на Марсе.

[ + – ] Ученые уже создали действующие прототипы новых марсоходов вместе с новой технологией связи и сейчас проводят их испытание Фото: New Atlas

По словам Финка, эта информация пригодится не только для дальнейших научных исследований Красной планеты, но и для того, чтобы оценить, какие пещеры можно оборудовать под жилища для астронавтов. Ученые считают, что такие подземные структуры использовать для жизни колонистов будет проще и дешевле, чем строить новые здания на поверхности планеты.

Что касается маленьких марсоходов, которые будут изучать пещеры на Марсе, то их судьба, увы, печальна. Они не вернуться обратно после передачи всей информации, а будут двигаться вперед пока у них не закончится либо заряд, либо "хлебные крошки". Или их остановит непреодолимое препятствие. Ученые уже создали действующие прототипы новых марсоходов вместе с новой технологией связи и сейчас проводят их испытание.

Что касается подземных структур, то как уже писал Фокус, марсоход Zhurong смог обнаружить некоторые из них на Марсе. Этими структурами оказались скрытые кратеры, а также пока еще неизвестные ученым подземные образования.

Также Фокус писал о том, насколько опасным для жизни и здоровья человека является путешествие на Красную планету и жизнь на ней. По словам ученых, полет на Марс связан с многочисленными рисками, которые могут привести к летальному исходу.