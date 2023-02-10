Опасная планета. Ученые рассказали, что на самом деле может сделать с телом человека жизнь на Марсе

От проблем с сердцем до повреждения мозга – это лишь часть проблем, с которым столкнутся будущие покорители Красной планеты.

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Новая космическая эра для человечества наступила с началом реализации программы NASA Artemis в ноябре прошлого года. Цель этой программы состоит не только в возращении в 2025 году людей на Луну, но и в создании там постоянной базы. Что касается Марса, то NASA планирует отправить туда первых астронавтов уже в средине 2030-х годов. В то же время основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что сможет доставить людей на Красную планету еще раньше. Но проблема в том, что условия на Марсе могут серьезно навредить здоровью человека, привести к развитию разных болезней, и даже смерти. И скафандр может не спасти. По мнению некоторых ученых, жизнь на Марсе – это очень рискованное мероприятие, пишет Daily Mail.

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Опасное излучение

У Марса невероятно тонкая атмосфера, а потому на поверхность постоянно попадают лучи опасного для человека космического и солнечного излучения. По словам ученых, любой человек, который будет находится на поверхности Марса получит настолько сильный уровень вредного излучения, что это может привести к развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже к повреждению мозга.

По оценкам ученых из NASA, еще во время путешествия на Марс, любой человек получит огромную дозу космического излучения, что может негативно повлиять на состояние здоровья. Согласно исследованию, проведенному Европейским космическим агентством, люди на Марсе будут получать в 700 раз большую дозу излучения, чем на Земле. По словам ученых, из-за этого появляется риск развития рака, а также других болезней и особенно от этого пострадают глаза, легкие, желудок, кишечник, а также грудь и матка у женщин.

Также исследования показывают, что высокий уровень излучения может привести к повреждению мозга и значительному снижению способностей человека обучаться чему-либо и нормально воспринимать информацию. Также ученые указывают на возможное появление проблем с памятью.

[ + – ] У Марса невероятно тонкая атмосфера, а потому на поверхность постоянно попадают лучи опасного для человека космического и солнечного излучения. По словам ученых, любой человек, который будет находится на поверхности Марса получит настолько сильный уровень вредного излучения, что это может привести к развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже к повреждению мозга Фото: NASA

Низкая гравитация

Микрогравитация представляет собой серьезную проблему для астронавтов во время длительного космического полета на Марс, так как она снижает плотность костей, увеличивает риск переломов и снижает мышечную активность.

С другой стороны, как показывают исследования низкая гравитация приводит к снижению производительности сердца, и оно перестает нормально работать. Также микрогравитация может повлиять на зрение, то есть люди, летящие на Марс, будут не так хорошо видеть.

Из-за того, что у астронавтов, которые будут находится в невесомости длительное время (а сейчас до Марса по расчетам лететь не менее полугода, а может быть и дольше) не будет возможности поддерживать нормальную мышечную активность, мышцы начнут слабеть и изнашиваться. Подобное будет происходить и с костями.

[ + – ] Из-за того, что у астронавтов, которые будут находится в невесомости длительное время (а сейчас до Марса по расчетам лететь не менее полугода, а может быть и дольше) не будет возможности поддерживать нормальную мышечную активность, мышцы начнут слабеть и изнашиваться. Подобное будет происходить и с костями Фото: rusunion

Пыль на Марсе

Марс – это не самое лучшее место для жизни. Средняя температура здесь в средних широтах составляет -60 градусов Цельсия, поверхность очень неровная, да к тому же планету постоянно бомбардируют метеориты.

Поэтому людям придется постоянно жить в герметично закрытых местах обитания, а при выходе на поверхность без скафандра не обойтись, ведь на Марсе нечем дышать человеку. А с другой стороны скафандр должен защитить от условий опасной окружающей среды.

Но на Марсе постоянно дуют сильные ветры, которые переносят в воздухе частицы марсианской пыли. По словам ученых, эта пыль настолько вездесущая, то от ее проникновения на тело или даже в дыхательные пути может не спасти скафандр.

В составе этой пыли есть токсичные для человека химические соединения, которые могут привести к снижению секреции гормонов щитовидной железы, которые отвечают за контроль роста, развития и обмена веществ.

[ + – ] Марс – это не самое лучшее место для жизни. Средняя температура здесь в средних широтах составляет -60 градусов Цельсия, поверхность очень неровная, да к тому же планету постоянно бомбардируют метеориты Фото: NASA

Недоедание

Кроме всех проблем, которые связаны с самим Марсом, еще одной проблемой будет потенциальная нехватка пищи и, как следствие, возникновение недоедания у покорителей Красной планеты. Как показывают исследования, если бы на Марсе были немного другие условия, то в марсианском грунте можно было бы выращивать растения. Но сейчас, единственное, что смогут сделать будущие колонисты – это выращивать небольшое количество растительной пищи в специально обрадованных для этого помещениях. Но этой пищи все равно будет не так много, а потому первые жители Марса будут сидеть на жесткой диете. И еще неизвестно, к каким последствиям это может привести.

NASA, Илон Маск, Марс

В прошлом Илон Маск, который хочет обойти NASA в гонке по доставке первых астронавтов на Марс, говорил о том, что полет на эту планету "не для слабонервных". Тем не менее у него давно есть амбициозная цель – построить на Марсе большую колонию, где будут жить десятки тысяч людей. И для этого он планирует использовать свои ракеты Starship.

Фокус уже писал о том, что SpaceX провела историческое испытание самой мощной ракеты в мире и уже в марте этого года она должна впервые полететь в космос.

[ + – ] В прошлом Илон Маск, который хочет обойти NASA в гонке по доставке первых астронавтов на Марс, говорил о том, что полет на эту планету "не для слабонервных" Фото: bt.dk

Марс

Марс — это четвертая планета от Солнца, которая является холодным и пустынным миром, на котором, как считают ученые, миллиарды лет назад была вода и возможно даже микробная жизнь. Это одна из наиболее изученных планет Солнечной системы и единственная планета, которую исследуют наземные космические аппараты. Один день на Марсе длится чуть более 24 часов, а год здесь равен 687 земным дням.

[ + – ] Марс — это четвертая планета от Солнца, которая является холодным и пустынным миром, на котором, как считают ученые, миллиарды лет назад была вода и возможно даже микробная жизнь Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity нашел следы древнего озера на одной из гор Марса. Ученые удивились, что в месте, которое не предполагало наличие воды, марсоход обнаружил признаки ее существования в далеком прошлом.