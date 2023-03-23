Космические аппараты NASA и ЕКА показали, как на самом деле выглядит поверхность Марса (видео)

Теперь существует реальная возможность "слетать" на Марс не покидая Землю благодаря новому потрясающему видеоролику.

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Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter от NASA уже давно изучают Красную планету с орбиты. С помощью своих камер с высоким разрешением они делают подробные снимки поверхности Марса. В этот раз ученые собрали воедино изображения кратера Езеро, где в настоящее время проводит свои исследования марсоход Perseverance. Снимки были объединены в видеоролик, благодаря которому можно отправиться в виртуальное путешествие на Марс и увидеть, как по-настоящему выглядит его поверхность, пишет Space.

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Кратер Езеро, по которому путешествует марсоход Perseverance, которого сопровождает первый внеземной летательный аппарат Ingenuity, имеет диаметр 45 км. Миллиарды лет назад, как считают ученые, этот кратер был заполнен водой и здесь могла эволюционировать жизнь в виде микроорганизмов. Признаки этой микробной жизни на Марсе как раз и ищет уже 2 года марсоход.

Благодаря снимкам, которые сделали два орбитальных космических аппарата, кратер Езеро предстает в совершенно новом свете, потому как теперь можно увидеть многие из особенностей его поверхности очень детально.

Благодаря снимкам, которые сделали два орбитальных космических аппарата, кратер Езеро предстает в совершенно новом свете, потому как теперь можно увидеть многие из особенностей его поверхности очень детально Фото: ESA

Ударный кратер Езеро расположен на западной окраине округлой низменной области на Марсе, которая называется Равнина Исиды. Эта равнина имеет диаметр примерно в 1200 км и появилась после удара огромного астероида по поверхности Марса.

Ученые собрали воедино изображения кратера Езеро, где в настоящее время проводит свои исследования марсоход Perseverance. Снимки были объединены в видеоролик, благодаря которому можно отправится в виртуальное путешествие на Марс и увидеть, как по-настоящему выглядит его поверхность Фото: NASA

Ученые считают, что в кратере Езеро находилось озеро из жидкой воды, соединенное с реками. Но сейчас это настоящая безжизненная пустыня. Ученые считают, что вода не только попадала в озеро из рек, но и выходила из него в других местах. Некоторые из них можно увидеть на новом видео. По крайней мере три реки питали водой древнее озеро в кратере Езеро, которые высохли миллиарды лет назад, но образовали крупную речную дельту, которую марсоход Perseverance начал только изучать.

На поверхности кратера остались отложения, которые свидетельствуют о водном прошлом Марса и возможно здесь, а также в окрестностях кратера Езеро когда-то существовала микробная жизнь. Ученые возлагают большие надежды на то, что образцы местной породы, которые собрал марсоход Perseverance и еще продолжает собирать, позволят подтвердить эту теорию. С другой стороны, исследование марсианских горных пород поможет узнать больше о том, какова была геологическая история Марса.

Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter работает на орбите Марса с 2006 года и ищет следы существования воды на Красной планете, а также помогает поддерживать связь между наземными аппаратами на Марсе и Землей. Аппарат Mars Express работает на орбите планеты с 2003 года и с тех пор успел сделать изображения почти 90% поверхности Марса.

Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter работает на орбите Марса с 2006 года и ищет следы существования воды на Красной планете, а также помогает поддерживать связь между наземными аппаратами на Марсе и Землей. Аппарат Mars Express работает на орбите планеты с 2003 года и с тех пор успел сделать изображения почти 90% поверхности Марса Фото: NASA

Что касается работы космических аппаратов на Марсе, то как уже писал Фокус, ученым удалось выяснить, почему начало исчезать топливо у аппарата Mars Odyssey, который с 2001 года изучает Красную планету.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают астронавтам на Марсе жить в домах из картофеля. Исследователи создали новый строительный материал, который в 2 раза прочнее обычного бетона.