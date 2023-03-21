Ученые предлагают астронавтам на Марсе жить в домах из картофеля: в чем суть идеи

Исследователи создали новый строительный материал, который в 2 раза прочнее обычного бетона.

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Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, создали новый "космический бетон", в состав которого входит картофельный крахмал марсианская пыль и немного соли. Новый строительный материал прочнее обычного бетона в 2 раза и намного лучше, чем созданные ранее этими же учеными бетон на основе крови и мочи, пишет Futurism.

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Строительство домов и другой инфраструктуры на Марсе – это очень сложное и дорогое удовольствие. Для этого потребуется доставка большого количества оборудования и строительных материалов. Но, что если строить дома из материалов, которые можно найти на Марсе? Ученые из Манчестерского университета считают это лучшим выходом в данной ситуации.

Строительство домов и другой инфраструктуры на Марсе – это очень сложно и дорогое удовольствие. Для этого потребуется доставка большого количества оборудования и строительных материалов. Но, что если строить дома из материалов, которые можно найти на Марсе? Ученые из Манчестерского университета считают это лучшим выходом в данной ситуации Фото: NASA

Поэтому они продемонстрировали недавно новый строительный материал StarCrete, которой ученые назвали "космическим бетоном". Для его создания ученые использовали искусственную марсианскую пыль, картофельный крахмал и немного соли. По словам исследователей, оказалось, что данный материал в 2 раза прочнее обычного бетона.

По словам ученых, будущие колонисты на Марсе могут собирать местную пыль с поверхности, а также здесь же можно обнаружить и соль, необходимую для создания StarCrete. Что касается картофельного крахмала, что его можно получить из картофеля, который астронавты будут выращивать в специальных помещениях на Марсе. То есть, излишки картофеля или же картофельные очистки будут служить источником крахмала для создания марсианского бетона.

Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, создали новый "космический бетон", в состав которого входит картофельный крахмал марсианская пыль и немного соли. Новый строительный материал прочнее обычного бетона в 2 раза и намного лучше, чем созданные ранее этими же учеными бетон на основе крови и мочи Фото: University of Manchester

Здесь стоит вспомнить знаменитый фильм "Марсианин" 2015 года, в котором герой актера Мэтта Деймона выращивал картофель для употребления в пищу. Что собственно и позволило ему выжить во враждебной марсианской среде.

Это уже не первая попытка британских ученых создать прочный строительный материал для использования на других планетах. Изначально ученые создали материал на основе искусственной марсианской пыли с добавлением человеческой крови и мочи. Этот бетон оказался немного прочнее обычного бетона, но потребность в большом количестве крови (с мочой как-то проще) вынудила ученых оставить эту разработку, как не совсем осуществимую в условиях Марса. Поэтому было принято решение заменить мочу и кровь картофельным крахмалом и солью, и результат превзошел все ожидания.

Это уже не первая попытка британских ученых создать прочный строительный материал для использования на других планетах. Изначально ученые создали материал на основе искусственной марсианской пыли с добавлением человеческой крови и мочи. Этот бетон оказался немного прочнее обычного бетона, но потребность в большом количестве крови (с мочой как-то проще) вынудила ученых оставить эту разработку, как не совсем осуществимую в условиях Марса Фото: University of Manchester

Авторы нового изобретения считают, что новый строительный материал значительно упростит создание любых строений на Марсе, а также это приведет к меньшим затратам на марсианскую миссию. Согласно подсчетам ученых, из 25 кг обезвоженного картофеля можно получить столько крахмала, который позволит создать 500 кг StarCrete или более 210 кирпичей из этого бетона.

"Мы изменили подход к разработке этого космического бетона, так как скорее всего колонисты на Марсе не захотят жить в домах, построенных из мочи и крови", — говорит Алед Робертс из Манчестерского университета.

По словам ученых, будущие колонисты на Марсе могут собирать местную пыль с поверхности, а также здесь же можно обнаружить и соль, необходимую для создания StarCrete. Что касается картофельного крахмала, что его можно получить из картофеля, который астронавты будут выращивать в специальных помещениях на Марсе Фото: Daily Mail

Теперь ученые хотят продолжить свои разработки с целью повышения прочности данного строительного материла. К тому же исследователи считают, что StarCrete можно использовать на Земле в качестве более экологичной альтернативы обычному бетону. Ведь во время производства цемента и бетона в атмосферу попадает примерно 8% всех выбросов углекислого газа.

Как уже писал Фокус, для будущих колонистов Марса важным фактором долговременного присутствия на планете будет возможность добывать воду даже из водяного льда. Недавнее открытие ученых говорит о том, что теперь астронавты смогут оборудовать свою базу в более благоприятных условиях на Марсе.

В то же время, несмотря на стремление людей колонизировать Марс, эта планета сейчас абсолютно не приспособлена на жизни человека. Потребуется создание целых комплексов построек, чтобы обеспечить более-менее нормальную жизнь первым колонистам. Но еще условия на Марс могут не просто негативно сказаться на здоровье астронавтов, но и привести к смертельному исходу. Подробнее об этом Фокус уже писал.