Марсохід NASA втратив свого "друга" на Червоній планеті: провели цілий рік разом (фото)

Марсохід Perseverance закінчив цілу епоху спільної подорожі на Марсі зі своїм несподіваним попутником.

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Марсохід NASA встановив своєрідний позаземний рекорд тому, що понад рік, а саме впродовж 427 марсіанських днів, він подорожував кратером Єзеро на Марсі разом з каменем, що застряг в одному з його коліс, пише ScienceAlert.

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Марсохід Perseverance оснащений шістьма удароміцними колесами, які допомагають йому нормально переміщатися по дуже нерівній поверхні Марса, покритій піщаними дюнами, кам'яними пагорбами та величезною кількістю марсіанських каменів різного розміру.

Ще в лютому минулого року одна з камер марсохода зробила знімок каменю, який потрапив у переднє ліве колесо апарату і, як виявилося, цей камінь став супутником Perseverance на довгі 427 марсіанських днів. Таким чином можна сказати, що марсохід встановив своєрідний позаземний рекорд з найдовшого перенесення марсіанського каменю під час подорожі кратером Єзеро.

Ще в лютому минулого року одна з камер марсохода зробила знімок каменю, який потрапив у переднє ліве колесо апарату і, як виявилося, цей камінь став попутником Perseverance на довгі 427 марсіанських днів. Фото: NASA

Нещодавно марсохід надіслав нові знімки з Марса, і вчені вже не побачили стороннього об'єкта в його колесі. За словами вчених із NASA, за більш ніж рік Perseverance подолав разом із каменем у колесі приблизно 10 км по поверхні Марса. Деякі вчені з NASA ще минулого року говорили про те, що марсохід тепер має свій улюблений камінь, який тепер втрачено. Як цей камінь опинився в колесі марсохода невідомо, але насправді в цьому немає нічого незвичайного. Марсіанське каміння застрягало в колесах також інших марсоходів, а потім також зникало.

Нещодавно марсохід надіслав нові знімки з Марса, і вчені вже не побачили стороннього об'єкта в його колесі. Фото: NASA

За словами вчених, марсіанський камінь не завдавав жодних незручностей марсоходу і тим паче не завдав жодної шкоди одному з його коліс. Такі камені можуть потрапити в колеса марсохода під час його пересування по пересіченій місцевості Марса, зокрема під час руху кам'яними пагорбами. Якщо ж марсохід рухається менш твердою поверхнею, то під дією своєї ваги він може розламати марсіанські камені на шматки, і частини цього каміння, відлітаючи, також можуть потрапити в колеса марсохода. Але в основному незабаром камені випадають.

Поверхня Марса в кратері Єзеро. Цей знаменитий знімок марсохід Perseverance зробив ще торік. На ньому можна побачити перший марсіанський вертоліт Ingenuity Фото: NASA

Як пише видання ScienceAlert, можливою причиною того, що цей камінь так довго подорожував разом із марсоходом, дійсно є той факт, що це був його улюблений камінь. І, можливо, Perseverance викинув його тому, що шукає ще кращий марсіанський камінь.

Фокус вже писав про те, що марсохід Curiosity, що знаходиться в кратері Ґейл на Марсі, нещодавно зробив знімок дуже незвичайної структури на Червоній планеті. Цей марсіанський камінь викликав бурхливі обговорення в мережі, оскільки має дуже специфічну форму і нагадує скелет мертвої тварини.

У марсохода Perseverance є ще один "друг" — це перший марсіанський вертоліт Ingenuity. Як уже писав Фокус, нещодавно цей літальний апарат також встановив кілька рекордів на Марсі.