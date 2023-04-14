Риб'ячий скелет на Марсі. Марсохід NASA зробив на Червоній планеті незвичайну знахідку (фото)

На новій фотографії марсоходу Curiosity можна побачити незвичайний камінь, схожий на кістку померлої риби.

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Марсохід Curiosity сфотографував на Марсі дуже незвичайну структуру, яку одна з дослідниць назвала найдивнішою, з тих, що вона коли-небудь бачила, пише Daily Mail.

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Марсохід Curiosity, що досліджує поверхню кратера Гейла на Марсі, прислав на Землю фотографію дивного каменю, що нагадує кістку, з якої стирчать шипи. Ця фотографія викликала бурю обговорень у Мережі, чи є ця структура природною чи має штучне походження.

Марсохід Curiosity сфотографував на Марсі дуже незвичайну структуру, яку одна з учених назвала найдивнішою, яку вона коли-небудь бачила Фото: NASA

Новою фотографією марсоходу NASA, яку він зробив за допомогою своїх камер, поділилася астробіолог Наталі Кеброл у Twitter. Вона написала, що за всі 20 років вивчення поверхні Марса, структура, виявлена Curiosity, є найдивнішим каменем, який вона коли-небудь бачила.

Деякі користувачі Мережі порівняли цей камінь з виступами, що стирчать з кісткою риби або ж гілкою ялинки і припустили, що це може взагалі штучно створений об'єкт. Але Кеброл вважає, що швидше за все це звичайний камінь, який зазнав сильної ерозії через вплив вітру.

Новою фотографією марсоходу NASA, яку він зробив за допомогою своїх камер, поділилася астробіолог Наталі Кеброл у Twitter. Вона написала, що за всі 20 років вивчення поверхні Марса, структура, виявлена Curiosity, є дивним каменем, який вона коли-небудь бачила Фото: NASA

Один із коментаторів також написав, що нічого подібного ніколи на Марсі не бачив, хоча стежить за зображеннями з планети вже протягом 20 років. Вчені все ж таки вважають, що цей химерний камінь з'явився в результаті руйнування гірської породи марсіанським вітром протягом тривалого часу. Вітри на Марсі можуть створювати такі незвичайні геометричні форми на місцевих каменях. Деякі користувачі Мережі все ж таки припустили, що ця структура може бути скам'янілістю марсіанського дракона, який помер мільйони років тому. Або це скелет давно померлої марсіанської риби.

Один із коментаторів також написав, що нічого подібного ніколи на Марсі не бачив, хоча стежить за зображеннями з планети вже протягом 20 років. Вчені все ж таки вважають, що цей химерний камінь з'явився в результаті руйнування гірської породи марсіанським вітром протягом тривалого періоду часу. Фото: NASA

Марсохід Curiosity вивчає кратер Гейла, діаметром 154 км, з серпня 2012 року. Вважається, колись у цьому кратері було стародавнє озеро з рідкої води. Головною особливістю даного кратера є гора Еоліда, яка височіє на 5,5 км над дном кратера. Одним із завдань марсоходу Curiosity є пошук ознак того, що Марс у далекому минулому був придатним для життя. За час своєї подорожі Марсом космічний апарат зміг подолати вже 29 км і навіть піднявся на гору Еоліда на висоту більш ніж 600 метрів. Марсохід уже зміг визначити, що рідка вода, а також хімічні будівельні блоки та поживні речовини, необхідні для підтримки життя, перебували в кратері Гейла в минулому протягом десятків мільйонів років.

Марсохід Curiosity вивчає кратер Гейла, діаметром 154 км, з серпня 2012 року. Вважається, колись у цьому кратері знаходилося стародавнє озеро з рідкої води Фото: NASA

Вже не вперше Curiosity надсилає Землю фотографії незвичайних структур на Марсі. Наприклад, минулого року апарат сфотографував "лускаті" скелі, утворені внаслідок впливу води, як уже писав Фокус.

Також марсохід раніше зробив фотографії незвичайних стовпів на Марсі, які з'явилися швидше за все внаслідок ерозії місцевої гірської породи, як писав Фокус.

Також марсохід зробив фотографії незвичайних стовпів на Марсі, які з'явилися швидше за все внаслідок ерозії місцевої гірської породи. Фото: NASA

Цього року, як уже писав Фокус, марсохід зробив знімки незвичайного каменю під назвою "Какао", склад якого відрізняється від усіх навколишніх каменів.

Про те, які найважливіші відкриття за 10 років своєї роботи зробив марсохід Curiosity, Фокус також докладно писав. Апарат виявив органічні сполуки, дізнався про незвичайні властивості метану, а також отримав більше інформації про воду на Марсі.

Також Фокус писав про те, що NASA показало, як житимуть люди на Марсі. Поки що місце проживання перших астронавтів на Червоній планеті створено на Землі, але в ньому скоро поселятимуться чотири добровольці, які проведуть цілий рік у закритому приміщенні. Таким чином, вчені хочуть зрозуміти, як вплине тривала ізоляція на фізичний і психічний стан майбутніх колоністів на Марсі.