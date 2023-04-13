Чотири кімнати та один туалет: у NASA показали, яким буде перше житло людей на Марсі (фото)

Починаючи з червня цього року чотири добровольці проведуть рік у надрукованому на 3D-принтері приміщенні Mars Dune Alpha, вдаючи, що вони живуть на Марсі.

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NASA представило своє надруковане на 3D-принтері місце проживання під назвою Mars Dune Alpha, яке знаходиться в закритому приміщенні в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас. У цьому змодельованому марсіанському комплексі четверо добровольців проведуть цілий рік. NASA хоче перевірити, як діятимуть у тих чи інших ситуаціях люди та наскільки це вплине на їхнє здоров'я перебування у закритому просторі протягом такого тривалого часу. Це необхідно для розуміння того, як житимуть на Марсі перші астронавти, пише Futurism.

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З червня 2023 року чотири особи, які будуть відібрані NASA, житимуть і працюватимуть у спеціально обладнаному приміщенні, яке максимально імітує будівлю, побудовану на Марсі з використанням технології 3D-друку. У NASA вважають, що створили максимально реалістичні марсіанські умови, щоб вивчити вплив ізоляції та обмежених ресурсів на фізичне та психічне здоров'я людини, яка перебуватиме на Марсі протягом тривалого часу. У цьому приміщенні четверо добровольців проводитимуть експерименти, вирощуватимуть їжу та займатимуться фізичними вправами.

З червня 2023 року чотири особи, які будуть відібрані NASA, житимуть і працюватимуть у спеціально обладнаному приміщенні, яке максимально імітує будівлю, побудовану на Марсі з використанням технології 3D-друку. Фото: NASA

Середовище проживання Mars Dune Alpha має площу 157 кв.м і всередині знаходиться чотири окремі кімнати, а також окрема кімната з душем і туалетом. Ці кімнати представляють собою лабораторію для проведення експериментів, теплицю для вирощування продуктів харчування, пункт медичної допомоги, а також кімнату відпочинку.

У NASA вважають, що створили максимально реалістичні марсіанські умови, щоб вивчити вплив ізоляції та обмежених ресурсів на фізичне та психічне здоров'я людини, яка буде на Марсі протягом тривалого часу. Фото: NASA

У теплицях, наприклад, можна буде вирощувати готові до вживання овочі та результати цього експерименту покажуть, наскільки добре зможуть майбутні астронавти забезпечити себе продуктами харчування на Марсі. Що стосується кімнати відпочинку, то тут вже є настільні ігри, такі як "Монополія", а також ігрові приставки.

Середовище проживання Mars Dune Alpha має площу в 157 кв.м і всередині знаходиться чотири окремі кімнати, а також окрема кімната з душем та туалетом Фото: NASA

Крім того, навколо житлового комплексу створено ще одне закрите приміщення, в якому створено імітацію поверхні Марса, куди "колоністи" у спеціальних скафандрах зможуть виходити через шлюз. Учасники експерименту зможуть збирати зразки гірської породи на поверхні Марса для проведення досліджень.

За словами вчених, їжа та ресурси у "мешканців Марса" будуть обмеженими, а тому їм доведеться навчитися їх правильно розподіляти. Фото: NASA

За словами вчених, їжа та ресурси у "мешканців Марса" будуть обмеженими, а тому їм доведеться навчитися їх правильно розподіляти. Для ще більшого занурення в марсіанське середовище, під час зв'язку "з Землею" майбутні мешканці симуляції Марса чекатимуть на відповідь протягом 22 хвилин, як це відбуватиметься насправді.

Крім того, навколо житлового комплексу створено ще одне закрите приміщення, в якому створено імітацію поверхні Марса, куди "колоністи" у спеціальних скафандрах зможуть виходити через шлюз. Фото: NASA

За словами вчених із NASA, чотирьом добровольцям доведеться не лише налагодити робочі відносини, а й навчиться ладити один з одним протягом року. За учасниками експерименту вестиметься постійне спостереження, а наприкінці цієї "місії на Марс" вчені хочуть ретельно вивчити всі отримані результати, щоб правильно спланувати справжній політ перших астронавтів на Марс.

У теплицях, наприклад, можна буде вирощувати готові до вживання овочі та результати цього експерименту покажуть, наскільки добре зможуть майбутні астронавти забезпечити себе продуктами харчування на Марсі. Фото: NASA

NASA хоче відправити перших людей Червону планету вже наприкінці наступного десятиліття. Перший політ триватиме приблизно 9 місяців і справжнім астронавтам на Марсі доведеться затриматися на планеті цілих 2,5 роки.

Фокус вже писав про те, що компанія SpaceX показала, як виглядатимуть польоти на Марс на ракеті Starship, а також як виглядатиме перша марсіанська колонія.