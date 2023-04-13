Космічні метаморфози. Виявлено "теплий Юпітер": він скоро перетвориться на іншу планету

Навколо далекої карликової зірки виявлено нову екзопланету за розмірами схожу на Юпітер, але під дією іншої планети вона незабаром зміниться.

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За допомогою космічного телескопа TESS астрономи знайшли нову планету, яка обертається навколо карликової зірки на відстані 1061 світловий рік від нас. Ця планета є "теплим Юпітером", але після наближення до зірки-господаря вона перетвориться на "гарячий Юпітер", пишеSpace.

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Космічний телескоп ТESS використовують астрономи для пошуку екзопланет, тобто планет, розташованих за межами Сонячної системи. На сьогоднішній день телескоп виявив уже 6200 кандидатів на звання планети, з яких 3000 вже набули цього статусу. Загалом зараз уже астрономам відомо про понад 5200 екзопланет, які були виявлені різними космічними телескопами.

Космічний телескоп ТESS використовує для пошуку екзопланет так званий транзитний метод, суть якого полягає в тому, що коли планета проходить перед своєю зіркою-господарем, то світло останньої стає тьмянішим. Якщо цей процес повторюється кілька разів, то швидше за все на яскравість зірки з нашої точки зору впливає якраз невідома екзопланета.

Нова планета, що отримала назву TOI-4127 b (вона знаходиться на відстані 1061 світловий рік від нас) здійснює повний оберт навколо карликової зірки TOI-4127 (вона схожа на Сонце, але має трохи більшу масу) трохи більше, ніж 56 днів. Тобто рік на цій планеті триває саме цей час.

Планета TOI-4127 b за розміром всього в 1,1 раза більша за Юпітер, а за масою перевищує масу "нашого" газового гіганта в 2,3 рази. Ця екзопланета має витягнуту орбіту і максимально наближається до своєї зірки на відстань приблизно в 50 млн км, що становить 1/3 відстані Землі від Сонця.

Планета TOI-4127 b за розміром всього в 1,1 раза більша за Юпітер, а за масою перевищує масу "нашого" газового гіганта в 2,3 рази Фото: space.com

Вчені назвали цю планету "теплим Юпітером", оскільки температура на поверхні газового гіганта становить приблизно 332 градуси за Цельсієм. А це набагато нижче, ніж температура більш відомих планет під назвою "гарячі Юпітери".

Дуже багато екзопланет, виявлених астрономами за допомогою космічного телескопа ТESS, належить саме до класу "гарячих Юпітерів". Тобто це планети схожі за розміром на Юпітер (або їх розмір трохи більший), які обертаються дуже близько до своїх зірок (в середньому на відстані 15 млн км і ближче) і рік тут становить від 10 днів і менше.

Щодо планети TOI-4127 b, то вчені вважають, що вона недовго залишатиметься "теплим Юпітером" і незабаром стане "гарячим Юпітером" під впливом іншої планети.

Астрономи вважають, що такі "теплі" газові гіганти з часом змінюють свою орбіту під впливом інших планет у своїх зіркових системах, що призводить до наближення цих "теплих Юпітерів" до своїх зірок. Тобто вони починають обертатися набагато ближче навколо своїх зірок-господарів.

Вчені вважають, що екзопланета TOI-4127 b може змінити свою орбіту через гравітаційний вплив іншої, поки що не відкритої планети, і таким чином стане "гарячим Юпітером". Астрономи кажуть, що вивчення цієї планети може дати більше інформації про те, як формуються такі гарячі газові гіганти.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли новий природний супутник Землі. Він набагато менший за Місяць і взагалі є астероїдом.