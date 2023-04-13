У Місяця з'явився конкурент. Учені знайшли новий природний супутник Землі

Цей квазісупутник буде постійним "партнером" нашої планети, принаймні, ще майже 1700 років.

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Астрономи за допомогою телескопа Pan-STARRS, розташованого на Гавайських островах, виявили ще наприкінці березня новий астероїд, який обертається навколо Сонця дуже близько біля Землі. Пізніше виявилося, що цей астероїд є квазісупутником нашої планети й залишиться таким приблизно до 3700 року, пише Space.

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Новий астероїд, який є постійним квазісупутником Землі, отримав назву 2023 FW13. Попри те, що його відкрили ще кілька тижнів тому, були потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити той факт, що це справді новий астероїд, невідомий ученим. Тепер цей факт нарешті підтверджено.

Ще через деякий час учені ретельно вивчили орбіту обертання астероїда навколо Сонця та з'ясували, що цей космічний камінь має той самий орбітальний період обертання навколо зірки, що й наша Земля. Тобто вони мають синхронні орбіти. Такі космічні об'єкти називаються квазісупутниками Землі та можуть бути постійними чи тимчасовими.

Новий астероїд 2023 FW13, що має завширшки 20 метрів, тепер оголошений новим постійним квазісупутником нашої планети. Звичайно ж, орбіта цього астероїда не збігається з траєкторією руху Землі навколо Сонця, тому що вона витягнутіша, і цей камінь завжди перебуває недалеко від Землі, водночас обертаючись на півдорозі від нашої планети до Марса та Венери.

Тобто тоді, як астероїд обертається навколо Сонця, він одночасно обертається й навколо Землі. Але вчені дійшли висновку, що наша планета не так сильно впливає на орбіту астероїда, як Сонце.

Новий астероїд, який є постійним квазісупутником Землі, отримав назву 2023 FW13 Фото: Live Science

Як показало дослідження, астероїд 2023 FW13 щороку підлітає до Землі найближче на відстань 15 млн км. Водночас наш звичайний супутник, Місяць, найближче може перебувати до нашої планети на відстані 360 тисяч км.

Насправді новий об'єкт не є першим виявленим постійним квазісупутником Землі. За словами вчених, орбіта цього астероїда дуже схожа на траєкторію руху ще одного постійного квазісупутника Землі під назвою (469219) Камоалева. Цей астероїд, ширина якого становить 20 метрів, відкрили ще 2016 року.

За словами вчених, обидва ці астероїди поки що далеко не відлітають від Землі, а тому є космічними партнерами нашої планети нарівні з Місяцем. Аналіз руху астероїда 2023 року FW13 допоміг астрономам з'ясувати, що, швидше за все, цей космічний камінь став постійним квазісупутником Землі ще приблизно в 100 році до н.е. І таким він залишиться приблизно до 3700 року. За словами астрономів, новий астероїд не становить жодної загрози для Землі.

Фокус уже писав про інші астероїди, які ще недавно були природними супутниками нашої планети. Кількість цих супутників змінюється з часом, а колись Земля взагалі не мала жодного супутника.

Що стосується навколоземних астероїдів, то Фокус уже писав про те, що КНР планує за два роки відправити до одного з таких космічних каменів два апарати. Один з них вивчатиме астероїд 2019 VL5, а другий вріжеться в нього на високій швидкості. Так китайські вчені планують випробувати свою технологію порятунку планети від астероїдної загрози.