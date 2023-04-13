У Луны появился конкурент. Ученые нашли новый естественный спутник Земли

Этот квазиспутник будет постоянным "партнером" нашей планеты по крайней мере еще почти 1700 лет.

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Астрономы с помощью телескопа Pan-STARRS, расположенного на Гавайских островах обнаружили еще в конце марта новый астероид, который вращается вокруг Солнца очень близко возле Земли. Позже оказалось, что этот астероид представляет собой квазиспутник нашей планеты и останется таковым примерно до 3700 года, пишет Space.

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Новый астероид, который является постоянным квазиспутником Земли, получил название 2023 FW13. Несмотря на то, что его открыли еще несколько недель назад, потребовались дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить тот факт, что это действительно новый астероид, неизвестный ученым. Теперь этот факт наконец-то подтвержден.

Еще через некоторое время ученые тщательно изучили орбиту вращения астероида вокруг Солнца и выяснили, что этот космический камень имеет тот же орбитальный период вращения вокруг звезды, что и наша Земля. То есть у них синхронные орбиты. Такие космические объекты называются квазиспутниками Земли, и они могут быть постоянными либо временными.

Новый астероид 2023 FW13, имеющий в ширину 20 метров, теперь объявлен новым постоянным квазиспутником нашей планеты. Конечно же орбита этого астероида не совпадает с траекторией движения Земли вокруг Солнца, потому как она более вытянута и этот камень всегда находится недалеко от Земли, при этом вращаясь на полпути от нашей планеты к Марсу и Венере.

То есть в то время, как астероид вращается вокруг Солнца, он в то же время вращается и вокруг Земли. Но ученые пришли к выводу, что наша планета оказывает не такое сильное влияние на орбиту астероида, как Солнце.

Новый астероид, который является постоянным квазиспутником Земли, получил название 2023 FW13 Фото: Live Science

Как показало исследование, астероид 2023 FW13 каждый год подлетает к Земле ближе всего на расстояние в 15 млн км. В то же время наш обычный спутник, Луна, ближе всего может находится к нашей планете на расстоянии в 360 тысяч км.

На самом деле, новый объект не является первым обнаруженным постоянным квазиспутником Земли. По словам ученых, орбита этого астероида очень похожа на траекторию движения еще одного постоянного квазиспутника Земли под названием (469219) Камоалева. Этот астероид, ширина которого составляет 20 метров, был открыт еще в 2016 году.

По словам ученых, оба эти астероида пока что далеко не улетают от Земли, а потому являются космическими партнерами нашей планеты наравне с Луной. Анализ движения астероида 2023 FW13 помог астрономам выяснить, что скорее всего этот космический камень стал постоянным квазиспутником Земли еще примерно в 100 году до н.э. И таким он останется примерно до 3700 года. По словам астрономов, новый астероид не представляет никакой угрозы для Земли.

Фокус уже писал о других астероидах, которые еще недавно также были естественными спутниками нашей планеты. Количество этих спутников меняется со временем, а когда у Земли вообще не было ни одного спутника.

Что касается околоземных астероидов, то Фокус уже писал о том, что КНР планирует через два года отправить к одному из таких космических камней два аппарата. Один из них будет изучать астероид 2019 VL5, а второй врежется в него на высокой скорости. Таким образом китайские ученые планируют испытать свою технологию спасения планеты от астероидной угрозы.