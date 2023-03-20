Не одна Луна. Ученые рассказали, сколько на самом деле было спутников у Земли

Если посмотреть на ночное небо, то естественно мы увидим только один спутник Земли – Луну. Но на самом деле у нашей планеты были и есть другие спутники, которые имеют естественное происхождение.

Related video

На протяжении сотен лет астрономы считали, что у Земли существует только один естественный спутник. Но в недалеком прошлом ученые узнали, что на самом деле Луна в этом плане не одинока. Оказывается, в прошлом и даже сейчас вокруг Земли вращается намного больше спутников, чем считают многие люди, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, единственным постоянным естественным спутником Земли действительно является Луна. Но гравитация планеты часто захватывает околоземные астероиды и пылевые облака, которые превращаются во временные спутники нашей планеты. Поэтому утверждение о том, что Луна единственный спутник Земли не совсем правильное, но количество этих спутников менялось со временем. И когда-то у Земли вообще не было спутника.

На протяжении сотен лет астрономы считали, что у Земли существует только один естественный спутник. Но в недалеком прошлом ученые узнали, что на самом деле Луна в этом плане не одинока. Оказывается, в прошлом и даже сейчас вокруг Земли вращается намного больше спутников, чем считают многие люди Фото: CNN

Принято считать, что на самом начальном этапе своего существования, примерно 4,5 млрд лет назад, у Земли вообще не было естественного спутника. Примерно 4,4 млрд лет назад в нашу планету врезалась протопланета размером с Марс и в результате удара в космос улетели огромные куски Земли. Именно из них очень быстро сформировалась Луна.

По словам астрономов, иногда у Земли появлялись временные спутники, которые захватила гравитация планеты. Но они вращались вокруг Земли недолго прежде чем улететь дальше в космос.

Какие объекты были спутниками Земли в недавнем прошлом?

Длительный период времени, а именно полтора года с момента обнаружения, вокруг Земли кружил первый долгосрочный наблюдаемый естественный спутник – астероид 2006 RH120. Этот камень обнаружили в 2006 году и его ширина всего 6 метров.

Также с 2017 по 2020 год вторым спутником Земли был астероид 2020 CD3 шириной в 3,5 метра.

В течение почти года вокруг Земли кружился объект под названием SO 2020, который улетел дальше в космос в начале 2021 года. Если изначально ученые приняли его за астероид, то позже оказалось, что это обломок космической ракеты.

Подобная ситуация возникла еще раньше, в 2015 году, когда астрономы обнаружили новый спутник Земли и считали его таковым в течение 13 часов. Последующие наблюдения показали, что на самом деле это космический телескоп Gaia.

Длительный период времени, а именно полтора года с момента обнаружения, вокруг Земли кружил первый долгосрочный наблюдаемый естественный спутник – астероид 2006 RH120. Этот камень обнаружили в 2006 году и его ширина всего 6 метров Фото: Live Science

Квазиспутники Земли

Кроме вышеуказанных астероидов, у Земли имеются так называемые квазиспутники. Эти объекты вращаются вокруг Солнца по настолько похожей орбите, что и Земля, что они кажется постоянно вращаются вокруг планеты. Таким квазиспутником, например, является 5-километровый астероид (3753) Круитни и 20-метровый астероид (469219) Камоалева.

По словам ученых из NASA, некоторые космические объекты можно считать спутниками Земли, так как они попадают в уникальную гравитацию систем Солнце-Земля или Земля-Луна. Гравитация двух больших тел создает области центростремительной силы, которые называются точки Лагранжа. Здесь небольшие объекты могут удерживаться гравитацией двух тел.

Например, в точках Лагранжа L4 и L5 космические объекты могут вращаться вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля и таким образом их также можно считать нашими спутниками. По словам ученых, в этих точках происходило и происходит накопление космической пыли в виде пылевых облаков. Но из этой пыли никогда не сформируется новая Луна, и пыль в этих облаках постоянно перемещается то влетая, то вылетая из пылевого облака.

Фокус уже писал о том, что ученые создали потрясающую анимацию, с помощью которой можно представить себе, как могла выглядеть Вселенная, если бы люди могли видеть гамма-излучение.

Что касается Луны, то как уже писал Фокус, NASA показало, как будет выглядеть скафандр, в котором полетят на наш спутник астронавты в 2025 году. Возможно эти скафандры после полета так и станутся в космосе.