Не один Місяць. Вчені розповіли, скільки насправді було супутників у Землі

Якщо подивитися на нічне небо, то ми побачимо тільки один супутник Землі — Місяць. Але насправді наша планета мала і є інші супутники, які мають природне походження.

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Протягом сотень років астрономи вважали, що у Землі існує лише один природний супутник. Але в недалекому минулому вчені дізналися, що насправді Місяць у цьому плані не самотній. Виявляється, у минулому і навіть зараз навколо Землі обертається набагато більше супутників, ніж вважають багато людей, пише Live Science.

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За словами вчених, єдиним постійним природним супутником Землі справді є Місяць. Але гравітація планети часто захоплює навколоземні астероїди та пилові хмари, які перетворюються на тимчасові супутники нашої планети. Тому твердження про те, що Місяць єдиний супутник Землі не зовсім правильне, але кількість цих супутників змінювалося з часом. І колись Земля взагалі не мала супутника.

Протягом сотень років астрономи вважали, що у Землі існує лише один природний супутник. Але в недалекому минулому вчені дізналися, що насправді Місяць у цьому плані не самотній. Виявляється, в минулому і навіть зараз навколо Землі обертається набагато більше супутників, ніж вважають багато людей. Фото: CNN

Прийнято вважати, що на початковому етапі свого існування, приблизно 4,5 млрд років тому, Земля взагалі не мала природного супутника. Приблизно 4 400 000 000 років тому в нашу планету врізалася протопланета розміром з Марс і в результаті удару в космос відлетіли величезні шматки Землі. Саме з них дуже швидко сформувався Місяць.

За словами астрономів, іноді у Землі з'являлися тимчасові супутники, котрі захопила гравітація планети. Але вони оберталися навколо Землі недовго, перш ніж полетіти далі в космос.

Які об'єкти були супутниками Землі в минулому?

Тривалий період часу, а саме півтора роки з моменту виявлення, навколо Землі кружляв перший довгостроковий спостережуваний природний супутник — астероїд 2006 RH120. Цей камінь виявили у 2006 році і його ширина всього 6 метрів.

Також з 2017 по 2020 рік другим супутником Землі був астероїд 2020 CD3 завширшки 3,5 метра.

Протягом майже року навколо Землі кружляв об'єкт під назвою SO 2020, який відлетів далі у космос на початку 2021 року. Якщо спочатку вчені прийняли його за астероїд, пізніше виявилося, що це уламок космічної ракети.

Подібна ситуація виникла ще раніше, у 2015 році, коли астрономи виявили новий супутник Землі та вважали його таким протягом 13 годин. Наступні спостереження показали, що це космічний телескоп Gaia.

Тривалий період часу, а саме півтора роки з моменту виявлення, навколо Землі кружляв перший довгостроковий спостережуваний природний супутник – астероїд 2006 RH120. Цей камінь виявили у 2006 році і його ширина всього 6 метрів. Фото: Live Science

Квазісупутники Землі

Крім вищевказаних астероїдів, Земля має так звані квазісупутники. Ці об'єкти обертаються навколо Сонця за настільки схожою орбітою, що і Земля, що вони здається постійно обертаються навколо планети. Таким квазісупутником, наприклад, є 5-кілометровий астероїд (3753) Круітні та 20-метровий астероїд (469219) Камоалева.

За словами вчених із NASA, деякі космічні об'єкти можна вважати супутниками Землі, оскільки вони потрапляють в унікальну гравітацію систем Сонце-Земля або Земля-Місяць. Гравітація двох великих тіл створює області доцентрової сили, які називаються точки Лагранжа. Тут невеликі об'єкти можуть утримуватись гравітацією двох тіл.

Наприклад, у точках Лагранжа L4 і L5 космічні об'єкти можуть обертатися навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля і таким чином їх можна вважати нашими супутниками. За словами вчених, у цих точках відбувалося і відбувається накопичення космічного пилу у вигляді хмар пилу. Але з цього пилу ніколи не сформується новий Місяць, і пил у цих хмарах постійно переміщається то влітаючи, то вилітаючи з хмари пилу.

Фокус вже писав про те, що вчені створили приголомшливу анімацію, за допомогою якої можна уявити, який вигляд міг би мати Всесвіт, якби люди могли бачити гамма-випромінювання.

Що стосується Місяця, то як уже писав Фокус, NASA показало, який вигляд матиме скафандр, в якому полетять на наш супутник астронавти у 2025 році. Можливо, ці скафандри після польоту так і залишаться у космосі.