Який вигляд може мати Всесвіт, якби люди бачили гамма-промені: створена чудова анімація (відео)

Більшість світла, яке проходить через космос людське око не може побачити. Але для цього створено спеціальні технології.

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За межами сприйняття нашими очима перебуває величезна частина космосу, яка вражає уяву. Незважаючи на те, що люди не можуть побачити більшу частину світла, що проходить через Всесвіт, є спосіб побачити цей "невидимий космос". Наприклад, у цьому вченим допомагає космічний гамма-телескоп Fermi, який може побачити у Всесвіті гамма-промені — це найенергійніше випромінювання відоме нам, пише ScienceAlert.

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Космічний телескоп Fermi постійно спостерігає за космосом, зокрема, за джерелами гамма-випромінювання, а також допомагає вченим відстежити їх зміни з часом. Таким чином, астрономи створили карту джерел гамма-випромінювання, і нова анімація показує, як міг би виглядати космос, якби люди могли побачити гамма-промені.

Космічний телескоп Fermi постійно спостерігає за космосом, зокрема, за джерелами гамма-випромінювання, а також допомагає вченим відстежити їх зміни з часом. Таким чином, астрономи створили карту джерел гамма-випромінювання, і нова анімація показує, який вигляд міг би мати космос, якби люди могли побачити гамма-промені. Фото: NASA

На новій анімації зібрано 1525 джерел гамма-випромінювання, які представлені яскравими пульсуючими колами різного розміру. Чим більше це коло, тим сильніше гамма-випромінювання. Також на відео показано рух Сонця за цей період спостережень, який представлений у вигляді жовтого кола. Ці дані були зібрані космічним телескопом у період між лютим 2022 року та лютим 2023 року.

За словами Даніела Коцевські з NASA, більшість пульсуючих кіл на анімації, які є джерелами гамма-випромінювання, знаходиться в блазарах, різновиди квазарів. Квазарами називають галактики з дуже активним ядром, а це означає, що надмасивна чорна діра в їхньому центрі поглинає навколишню речовину з величезною швидкістю. Ця речовина нагрівається та випромінює дуже яскраве світло. Тому квазари вважаються найяскравішими об'єктами у Всесвіті.

З центрів деяких квазарів вилітають величезні струмені плазми, швидкість яких сягає майже швидкості світла. Так ось блазаром вважається квазар, струмінь з якого спрямований у бік Землі або її околиць. Через це випромінювання здається ще яскравішим і ще сильнішим.

Блазари вважаються найвідомішими джерелами гамма-випромінювання, але їхнє світло змінюється за досить короткі проміжки часу і ці коливання можуть допомогти астрономам зрозуміти, що відбувається в центрі активних ядер цих галактик. Також вчені вважають, що нещодавно виявлені частки нейтрино прилетіли на Землю саме із блазарів.

На новій анімації понад 90% джерел гамма-випромінювання є блазарами. Іншими об'єктами є різновид нейтронних зірок під назвою пульсари та подвійні нейтронні зірки. Нейтронна зірка утворюється внаслідок загибелі гігантської звичайної зірки.

Також на відео можна побачити помаранчеву смугу, яка знаходиться в центрі – це гамма-випромінювання площини Чумацького Шляху. Чим світліша ділянка цієї смуги, тим сильніше гамма-випромінювання.

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