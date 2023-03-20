Как может выглядеть Вселенная, если бы люди видели гамма-лучи: создана потрясающая анимация (видео)

Большую часть света, которая проходит через космос человеческий глаз не может увидеть. Но для этого созданы специальные технологии.

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За пределами восприятия нашими глазами находится огромная часть космоса, которая поражает воображение. Несмотря на то, что люди не могут увидеть большую часть света, которая проходит через Вселенную, есть способ увидеть этот "невидимый космос". Например, в этом ученым помогает космический гамма-телескоп Fermi, который может увидеть во Вселенной гамма-лучи – это самое высокоэнергичное излучение известное нам, пишет ScienceAlert.

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Космический телескоп Fermi постоянно наблюдает за космосом, в частности за источниками гамма-излучения, а также помогает ученым отследить их изменения с течением времени. Таким образом астрономы создали карту источников гамма-излучения, и новая анимация показывает, как мог бы выглядеть космос, если бы люди могли увидеть гамма-лучи.

Космический телескоп Fermi постоянно наблюдает за космосом, в частности за источниками гамма-излучения, а также помогает ученым отследить их изменения с течением времени. Таким образом астрономы создали карту источников гамма-излучения, и новая анимация показывает, как мог бы выглядеть космос, если бы люди могли увидеть гамма-лучи Фото: NASA

На новой анимации собраны 1525 источников гамма-излучения, которые представлены пульсирующими яркими кругами разного размера. Чем больше этот круг, тем сильнее гамма-излучение. Также на видео показано движение Солнца за этот же период наблюдений, которое представлено в виде желтого круга. Эти данные были собраны космическим телескопом в период между февралем 2022 года и февралем 2023 года.

По словам Даниэла Коцевски из NASA, большая часть пульсирующих кругов на анимации, которые являются источниками гамма-излучения, находится в блазарах, разновидности квазаров. Квазарами называют галактики с очень активным ядром, а это значит, что сверхмассивная черная дыра в их центре поглощает окружающее вещество с огромной скоростью. Это вещество нагревается и излучает очень яркий свет. Поэтому квазары считаются самыми яркими объектами во Вселенной.

Из центров некоторых квазаров вылетают огромные струи плазмы, скорость которых достигает почти скорости света. Так вот блазаром считается квазар, струя из которого направлена в сторону Земли или ее окрестностей. Из-за этого излучение кажется еще ярче и еще сильнее.

Блазары считаются самыми известными источниками гамма-излучения, но их свет меняется за довольно короткие промежутки времени и эти колебания могут помочь астрономам понять, что происходит в центре активных ядер этих галактик. Также ученые считают, что недавно обнаруженные частицы нейтрино прилетели на Землю именно из блазаров.

На новой анимации более 90% источников гамма-излучения представляют собой блазары. Другими объектами являются разновидность нейтронных звезд под названием пульсары и двойные нейтронные звезды. Нейтронная звезда появляется в результате гибели гигантской обычной звезды.

Также на видео можно увидеть оранжевую полосу, которая находится в центре – это гамма-излучение плоскости Млечного Пути. Чем светлее участок этой полосы, тем сильнее гамма-излучение.

Фокус уже писал о пятерке астероидов, которые имеют реальные шансы врезаться в Землю, но произойти это может не в совсем ближайшем будущем.