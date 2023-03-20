Топ 5 астероїдів, які мають шанс врізатися в Землю: коли це станеться

Один з цих космічних каменів має шанс 1 з 10 впасти на нашу планету.

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Нещодавно вчені попередили про те, що астероїд розміром із половину футбольного поля вже через 23 роки може впасти на Землю. Але потім шанси зіткнення різко знизили. Водночас існує ще кілька астероїдів, які можуть врізатись у нашу планету в найближчі сторіччя. Принаймні, вчені вважають ці об'єкти найбільш небезпечними для нас і пильно стежать за ними, пише Daily Mail.

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Фокус вже писав про те, що 50-метровий астероїд 2023 DW, за прогнозами вчених, має впасти на Землю 14 лютого 2046 року. Потім астрономи переглянули свої оцінки і замість шансу 1 з 600 на те, що цей камінь вріжеться в нашу планету, отримали шанс на зіткнення, що становить 1 з 1584. Це означає, що зіткнення цього астероїда з Землею дуже малоймовірне, хоча все ще можливо.

За словами вчених, астероїди, які можуть знищити всю людську цивілізацію, падають на Землю раз на кілька мільйонів років. Водночас астероїди, розміром приблизно 100 метрів, які можуть викликати локальну катастрофу на місці падіння, врізаються в Землю приблизно кожні 2000 років.

Вчені вважають, що в більшості випадків навіть такий великий космічний камінь повинен майже повністю згоріти в атмосфері і тільки його уламки можуть завдати мінімальної шкоди. Якщо з астероїдом 2023 DW все стало більш-менш ясно, все ж таки є ще 4 астероїди, які також мають шанси на те, що вони впадуть на нашу планету. Що ж це за космічні камені?

Нещодавно вчені попередили про те, що астероїд розміром із половину футбольного поля вже через 23 роки може впасти на Землю. Але потім шанси зіткнення різко знизили. Водночас існує ще кілька астероїдів, які можуть врізатись у нашу планету в найближчі сторіччя. Фото: Live Science

Назва астероїда: Бенну

Ймовірність падіння на Землю: 1 із 2700

Дата потенційного падіння на Землю: 24 вересня 2182 року

Відомий астероїд Бенну має ширину більше 520 метрів і 3 роки тому його відвідав космічний апарат Osiris-Rex, який зібрав зразки його породи з поверхні. І цього року він має все це доставити на землю.

Вважається, що Бенну існує вже приблизно 4,5 млрд років, і, згідно з прогнозами вчених, може впасти на Землю в 2182 році з ймовірністю 1 з 2700. Вчені вважають, що якщо Бенну все ж таки впаде на планету, то в результаті цього удару звільниться у 3 рази більше енергії, ніж під час вибухів усіх атомних бомб, що сталися у 20 столітті.

Назва астероїда: 2010 RF12

Ймовірність падіння на Землю: 1 із 10

Дата потенційного падіння на Землю: 5 вересня 2095 року

Вчені вважають, що астероїд 2010 RF12 має найбільші шанси зіштовхнутися із Землею до кінця 21 століття. Хоча ймовірність такого падіння дуже висока і становить 1 з 10, все ж таки цей камінь дуже маленький.

За оцінками, ширина 2010 RF12 становить трохи більше 60 метрів і, швидше за все, він не досягне поверхні, а вибухне в атмосфері і тільки його уламки можуть досягти суші або води, залежно від траєкторії польоту.

Вчені вважають, що астероїд 2010 RF12 має найбільші шанси зіштовхнутися із Землею до кінця 21 століття. Хоча ймовірність такого падіння дуже висока і становить 1 з 10, все ж таки цей камінь дуже маленький Фото: The Sun

Назва астероїда: 1950 DA

Ймовірність падіння на Землю: 1 із 34 000

Дата потенційного падіння на Землю: 16 березня 2880 року

Астероїд 1950 DA шириною приблизно 800 метрів має шанс врізатися в Землю з ймовірністю 1 з 34 000. Цей камінь вважається дуже небезпечним, хоча до його можливого падіння на планету пройде понад 800 років.

У 2032 році цей космічний камінь пролетить повз Землю на відстані в 11 млн км і вчені зможуть провести більш ретельні спостереження за ним. За словами вчених з NASA, якщо всі дані вкажуть на те, що даний астероїд все ж таки дуже небезпечний для Землі, то будуть вжиті необхідні заходи щодо зміни його орбіти.

Назва астероїда: Таутатіс

Імовірність падіння на Землю: поки вчені не можуть вирішити, яка ймовірність удару

Дата потенційного падіння на Землю: 2562 рік

Астероїд Таутатіс має ширину приблизно 5 км, а це означає, що він у 2 рази менший за астероїд, який 66 млн років тому знищив динозаврів.

У 2004 році цей величезний камінь пролітав мімом Землі і відтоді за ним ведуться спостереження. Згідно з прогнозами вчених з NASA, Таутатіс піде на зближення з нашою планетою в 2562 і теоретично може впасти на Землю. Але які шанси на це падіння вчені поки що точно відповісти не можуть.

Фокус вже писав про те, що космічний апарат NASA зробив кілька важливих відкриттів, які стосуються астероїда в поясі Койпера, а також колишньої дев'ятої планети Сонячної системи Плутона.

Також Фокус писав про те, що вже наступного тижня можна буде побачити рідкісну подію в небі — вирівнювання планет в одну лінію, яка відома як парад планет.