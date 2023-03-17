Чи варто боятися падіння астероїда на Землю в 2046 році: у NASA дали відповідь

Нашуміла новина про те, що великий астероїд вріжеться в нашу планету через 23 роки отримала своє продовження у вигляді нового прогнозу NASA.

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День святого Валентина 2046 року пройде як завжди, адже небезпечний астероїд, який мав шанс 1 до 600 впасти на Землю і знищити якесь велике місто, швидше за все пролетить повз планету, пише Live Science.

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Новий астероїд під назвою 2023 року DW був відкритий зовсім недавно, а саме 27 лютого цього року. Його розмір вчені оцінили у 50 метрів, що відповідає приблизно половині довжини футбольного поля. Як уже писав Фокус, раніше вчені заявили про те, що існує невеликий шанс, а саме 1 до 600, що цей астероїд впаде на Землю 14 лютого 2046 року. Дане падіння, за прогнозами, могло призвести до знищення великого міста.

Комп'ютерна модель астероїда 2023 DW, який згідно з пронозами, повинен був впасти на Землю в 2046 році Фото: NASA

Ця новина одразу розлетілася по мережі та викликала чималий ажіотаж, адже деякі люди навіть почали радити переглянути свої плани на святкування Дня святого Валентина за 23 роки.

Але, згідно з новим прогнозом NASA, шанс астероїда 2023 DW впасти на Землю тепер становить 1 до 770, а це означає, що з ймовірністю в 99,9% цей космічний камінь благополучно промине нашу планету і не завдасть їй жодної шкоди. А новий прогноз вчених з Європейського космічного агентства ще більше знизив шанси відкритого нещодавно астероїда зіткнутися із Землею до 1 до 1584 року. Це говорить про те, що ймовірна катастрофа швидше за все точно не станеться.

Протягом 24 години щодня вчені з NASA спостерігають за переміщенням у космосі приблизно 28 тисяч астероїдів. Ті камені, які наближаються до Землі на відстань у 193 млн км, отримують класифікацію навколоземних астероїдів. А якщо вони наближаються на відстань у 7,5 млн км, то це переводить це каміння в категорію потенційно небезпечних астероїдів.

Поки що вчені з NASA не змінили свого давнішого прогнозу про те, що протягом найближчих 100 років жоден відомий астероїд не впаде на нашу планету. Але якщо навіть астероїд 2023 DW все-таки вріжеться в Землю, то це, звичайно, призведе до локальної катастрофи, але не матиме таких глобальних наслідків, як падіння 10-кілометрового астероїда 66 млн років тому, який знищив динозаврів.

Поки що вчені з NASA не змінили свого давнішого прогнозу про те, що протягом найближчих 100 років жоден відомий астероїд не впаде на нашу планету. Але якщо навіть астероїд 2023 DW все-таки вріжеться в Землю, то це, звичайно, призведе до локальної катастрофи, але не матиме таких глобальних наслідків, як падіння 10-кілометрового астероїда 66 млн років тому, який знищив динозаврів. Фото: NASA

Фокус вже писав про те, що, згідно з прогнозами, у п'ятницю, 16 березня, повз Землю має пролетіти невеликий астероїд, але на дуже близькій відстані від планети. Цю відстань вчені оцінили у 240 000 км, а це майже половина відстані між Землею та Місяцем.

Також Фокус писав про те, що вчені завдяки космічному апарату NASA зробили кілька важливих відкриттів, які стосуються карликової планети Плутон. Нагадаємо, що статус планети Плутон втратив ще 2006 року.

Як уже писав Фокус, не менш важливе відкриття зробили астрономи щодо планети Марс. На ній було виявлено давню структуру, яка повалює припустити, що тут знаходяться поклади водяного льоду. Врахувавши, що це місце розташоване біля екватора планети, то майбутніх підкорювачів Марса можна буде висадити саме тут, а не в суворіших умовах північних широт Червоної планети.