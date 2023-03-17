На Марсі виявили нову структуру: це відкриття має важливе значення для колонізації планети (фото)

Учені знайшли на Марсі стародавній льодовик, під яким може ховатися водяна крига. Це означає, що астронавти можуть мати доступ до води в іншому регіоні планети.

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Американські вчені представили нове дослідження, у якому використовували дані спостережень орбітального апарата MRO. У результаті дослідники виявили неподалік від екватора Марса залишки стародавнього льодовика, під яким може ховатися водяний лід. У разі підтвердження цих даних це відкриття може мати значні наслідки для майбутніх досліджень Червоної планети людиною, пише Space.

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За словами вчених із Інституту SETI й Інституту Марса, вони виявили на поверхні планети недалеко від екватора світлі відкладення, які складаються із сульфатних солей і мають ознаки стародавнього льодовика. За даними вчених, довжина льодовика — 6 км, ширина — 4 км, а висота — 1,7 км.

Планетолог Паскаль Лі пояснює, що виявлена структура не є кригою, — це сольові відкладення, які мають морфологічні характеристики льодовика. Вчені вважають, що сольові відкладення утворилися на вершині льодовика, а сам водяний лід ховається під цим поверхневим утворенням.

За словами Лі, нові дані вказують на те, що лід на поверхні Марса міг з'явитися пізніше, ніж передбачали попередні теорії. Це означає, що, можливо, потрібно переглянути погляди вчених на те, коли Червона планета була заселеною, а також це має важливе значення для подальшого вивчення Марса.

Учені вважають, що такі ознаки льодовика могли утворитися внаслідок вулканічної активності на Марсі. Там, де деякі з вулканічних речовин вступали в реакцію з водою, міг утворитися затверділий шар сульфатних солей. Вулканічний матеріал, імовірно, згодом зазнав ерозії, оголивши шар солі, який сформував відмінні риси, унікальні для льодовиків, вважають учені.

Соляні відкладення, показані блакитним кольором, збереглися там, де, ймовірно, існував льодовик поблизу марсіанського екватора Фото: NASA

Попередні дослідження показали, що поблизу екватора спостерігалася активність льодовиків, але в набагато віддаленішому минулому. А пізніша льодовикова активність спостерігалася лише у вищих широтах, ближче до полярних регіонів Марса.

За словами Лі, виявлені залишки льодовика є геологічно молодими, і це говорить про те, що крига у відносно недавньому минулому існувала навіть біля екватора, і це абсолютно нове відкриття для вчених.

Дослідники вважають, що є шанс виявити водяний лід, із якого можна витягти воду, під шаром сульфатних солей. Якщо водяний лід буде виявлений біля екватора, це означатиме, що можна відправляти астронавтів для створення бази в регіон, де умови набагато кращі, ніж у вищих широтах.

За словами Лі, водяний лід, із якого можна видобути воду, може бути на невеликій глибині. Якщо додати до цього не такий холодний клімат, як у полярних регіонах, де поки що планується висадка першої людини, це говорить про те, що ця місцевість може бути кращим рішенням як для астронавтів, так і для роботизованих апаратів.

Залишилося тільки дізнатися, чи є водяний лід у цьому давньому льодовику, а якщо він присутній, то в якій кількості, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, перший літальний апарат на іншій планеті, вертоліт Ingenuity, наближається до того, щоб здійснити 50-й політ над поверхнею Марса. За майже 2 роки перебування на планеті апарат зміг подолати загалом понад 10 км відстані. Його "напарник" марсохід Perseverance зміг зняти процес польоту вертольота в розрідженій атмосфері Марса.

Також Фокус писав про те, що вчені зробили важливе відкриття, яке стосується не такої вивченої, як Марс, планети, але тієї, яка дуже інтригує вчених. Ідеться про Венеру, яку докладно вивчатимуть два космічні апарати, лише починаючи з початку наступного десятиліття. Але завдяки архівним даним, яким понад 30 років, учені змогли з'ясувати, що на Венері все ще продовжується вулканічна активність.