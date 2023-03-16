Не мертва планета. Вчені виявили незвичну активність на поверхні Венери

Вчені вперше отримали доказ того, що на Венері продовжується вулканічна активність.

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Багато десятиліть вчені сперечалися про те, чи може геологічно молода поверхня Венери бути наслідком давніх вивержень вулканів або все ж таки вулканічна активність триває досі на цій планеті. Але тепер за допомогою зображень 32-річної давності, які зробив космічний апарат "Магеллан", вчені вперше знайшли доказ того, що активний вулканізм є присутнім на Венері і зараз, пише Forbes.

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Нашу планету та Венеру часто порівнюють вчені, адже у них справді багато спільного. Обидві планети схожі за розміром, масою та щільністю. Але в далекому минулому еволюція Землі пішла одним шляхом, а Венери зовсім іншим. Якщо наш світ має придатні для життя умови, то Венера — це справжнє пекло з найвищою температурою, отруйною атмосферою та поверхнею, вкритою застиглою лавою.

Якщо на Землі вулканічна активність відбувається вздовж розломів літосферних плит, то на Венері немає поділу кори на частини, вона цілісна. Проте ця поверхня має за космічними мірками молодий вік, а тому, швидше за все, з'явилася внаслідок давніх вивержень вулканів. Але чи можливо, що вулканічна активність все ще триває? На це запитання кілька десятиліть намагалися отримати відповідь вчені.

І тут їм на допомогу прийшли архівні зображення космічного апарату Магеллан, який вивчав Венеру з 1990 по 1994 рік. Група вчених вручну перебрала величезну кількість фотографій поверхні і знайшла доказ того, що Венера зараз вулканічно активна.

Зображення Венери, яке зробив космічний апарат "Магеллан" Фото: NASA

За словами Роберта Херріка з Університету Аляски у Фербенксі, США, під час аналізу зображень не було виявлено саме виверження вулкана. Але вчені виявили вулканічне жерло, яке змінило свою форму протягом восьми місяців 1991 року.

Зокрема, вчені з'ясували, що отвір у щитовому вулкані під назвою гора Маат на Венері спочатку мав площу приблизно 2,2 кв.км, а потім змінив свою форму і його площа збільшилася до 4 кв.км з часом. Гора Маат є вулканом, який має набагато більшу площу і протяжність по поверхні, ніж вулкани на Землі. До того це один із двох найвищих вулканів на Венері, висота якого становить понад 8 км.

Зокрема, вчені з'ясували, що отвір у щитовому вулкані під назвою гора Маат на Венері спочатку мав площу приблизно 2,2 кв.км, а потім змінив свою форму і його площа збільшилася до 4 кв.км з часом. Гора Маат є вулканом, який має набагато більшу площу і протяжність по поверхні, ніж вулкани на Землі. До того це один із двох найвищих вулканів на Венері, висота якого становить понад 8 км. Фото: NASA

За словами Херріка, завдяки зображенням поверхні Венери, що нещодавно з'явилися у найвищій роздільній здатності, вчені змогли визначити, що збільшення жерла вулкана, також зміна його форми і зміна виду поверхні біля жерла, є наслідком вихідних потоків лави. Це означає, що вулканічна активність на Венері все ще продовжується. Вчені дійшли висновку, що щороку на Венері відбувається щонайменше кілька вивержень вулканів.

Дослідники покладають великі надії на два космічні апарати, які в найближчому майбутньому вивчатимуть Венеру, адже вони зможуть підтвердити існування вулканічної активності, що триває на Венері.

Дослідники покладають великі надії на два космічні апарати, які в найближчому майбутньому вивчатимуть Венеру, адже вони зможуть підтвердити існування вулканічної активності, що триває на Венері. Фото: space.com

Йдеться про наступні космічні апарати, які вирушать у космос у період між 2028 та 2030 роком:

Апарат DAVINCI+ проаналізує атмосферу Венери, щоб зрозуміти, як вона формувалася та розвивалася, а також спробує дізнатися, чи був на Венері колись океан із рідкої води.

Апарат VERITAS призначений для ретельного вивчення поверхні Венери, а також її надр, щоб точно визначити, з чого складається внутрішня частина планети.

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що на Венері існував океан з рідкої води, що може вказувати на те, що колись планета могла бути потенційно заселеною. Але, як показує нове дослідження, ці океани зникли набагато раніше, ніж припускають деякі теорії.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке стосується супутника Юпітера — Європи. Вчені з'ясували, чому крижана оболонка супутника обертається з іншою швидкістю, ніж її внутрішня частина.

Нагадуємо, що марсохід NASA надіслав на Землю унікальні кадри переміщення в атмосфері планети першого позаземного літального апарату на Марсі, як писав Фокус.