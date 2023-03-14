Крижана кора Європи обертається швидше за її ядро: вчені з'ясували, що розхитує супутник

Нове дослідження пояснює, чому крижана оболонка Європи обертається з іншою швидкістю, ніж її внутрішня частина.

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Вчені впевнені, що під крижаною оболонкою супутника Юпітера Європи ховається океан із солоної води, яка циркулює навколо кам'янистих надр цього світу. Вчені вважають, що рух води можливо призводить до того, що оболонка Європи обертається то швидше, то повільніше з часом. Тобто швидкість її руху відрізняється від швидкості обертання внутрішньої частини супутника. Результати дослідження опубліковані на сайті NASA.

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Вчені вважають, що крижана оболонка Європи обертається з іншою швидкістю, ніж підземний океан та кам'янисті надра супутника. Як показало нове моделювання, це швидше за все впливає рух води в океані, тобто океанічні течії. Також вчені вважають, що ці течії впливають формування зовнішнього вигляду крижаної оболонки супутника Юпітера. Через рух поверхні під впливом внутрішніх сил води у ньому з'являються розломи і височини.

Вчені впевнені, що під крижаною оболонкою супутника Юпітера Європи ховається океан із солоної води, яка циркулює навколо кам'янистих надр цього світу. Вчені вважають, що рух води можливо призводить до того, що оболонка Європи обертається то швидше, то повільніше з часом. Тобто швидкість її руху відрізняється від швидкості обертання внутрішньої частини супутника Фото: NASA

Десятиліття вчені не могли дійти єдиної думки з приводу того, чи здатна крижана оболонка Європи рухатися швидше, ніж внутрішня частина супутника Юпітера. Дослідники вважали, що якщо це так, то швидше за все швидше обертання поверхні пов'язане з гравітаційним впливом газового гіганта. Ніхто не припускав, що це може бути пов'язане з підземним океаном.

"Ми вважаємо, що в підземному океані на Європі завдяки зміні його температури з'являються течії. Ми вперше показуємо, що існує зв'язок між рухом води та обертанням крижаної оболонки Європи", — говорить Хеміш Хей з Оксфордського університету, Великобританія.

За словами Роберта Паппалардо з Лабораторії реактивного руху NASA, дані нового моделювання виявились справжнім сюрпризом для вчених.

За словами Хея, для створення моделювання того, що відбувається в океані Європи, вчені використали методи вивчення океанів на Землі. Ці дані були завантажені до суперкомп'ютера NASA, завдяки якому дослідники отримали такі результати.

Вчені дійшли висновку, що вода в підземному океані нагрівається завдяки теплу від ядра Європи, а потім гаряча вода піднімається до верхньої частини океану. Спочатку ці течії рухаються вертикально, а потім починають рухатися горизонтально завдяки загальному обертанню Європи. Як показало моделювання, ці течії мають достатню швидкість для того, щоб прискорювати або сповільнювати обертання крижаної оболонки з часом.

Вчені дійшли висновку, що вода в підземному океані нагрівається завдяки теплу від ядра Європи, а потім гаряча вода піднімається до верхньої частини океану. Спочатку ці течії рухаються вертикально, а потім починають рухатися горизонтально завдяки загальному обертанню Європи. Як показало моделювання, ці течії мають достатню швидкість для того, щоб прискорювати або уповільнювати обертання крижаної оболонки з часом. Фото: ступень ракеты

За словами вчених, визначити наскільки швидко обертається крижана оболонка Європи та наскільки її швидкість відрізняється від швидкості обертання її надр, зможе новий космічний апарат Europa Clipper. Його планують відправити в космос у 2024 році, а вже до 2030 року він має вийти на орбіту Юпітера, щоб потім здійснити 50 обльотів Європи.

Вчені планують порівняти знімки поверхні супутника Юпітера, який зробить новий космічний апарат зі знімками попередніх місій. Таким чином можна буде дізнатися, як змінилася з часом поверхня супутника, а завдяки розташуванню геологічних особливостей можна дізнатися, як змінилося становище крижаної оболонки Європи.

Основне завдання Europa Clipper полягає в тому, щоб точно зрозуміти, з чого складається поверхня крижаного супутника, склад його океану, а також вчені зможуть отримати інформацію про те, чи є умови в цьому океані, які підходять для появи та розвитку життя.

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