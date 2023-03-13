Астрономи знайшли супер-Землю, яка перетворюється на водний світ: що там відбувається

Нове дослідження передбачає, що у планеті відбувається незвичайний процес трансформації.

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Вчені виявили нову планету, яка отримала назву HD-207496b і вона знаходиться на відстані 138 світлових років від нас. Детальне вивчення екзопланети показало, що вона має або атмосферу з газу, або всю її покриває океан. А можливо тут знаходиться і те, й інше. Вчені вважають, що зараз на планеті може відбуватися процес трансформації і вона може повністю перетворитися на водний світ, який стане водною суперземлею, пише ScienceAlert.

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На сьогодні астрономи вже підтвердили існування за межами Сонячної системи 5300 екзопланет, але приблизно в 2 рази більше планет ще чекають на підтвердження того, що вони є такими.

Новою планетою, яку виявив космічний телескоп TESS, стала екзопланета, яка отримала назву HD-207496b. Вона обертається навколо зірки HD-207496, помаранчевого карлика, який схожий на Сонце, на відстані 138 світлових років від нас. Це молода зірка, якій 520 млн. років. Маса екзопланети в 6 разів більша за масу Землі, а за розмірами вона в 2,25 рази більша за нашу планету. Такі кам'янисті світи вчені називають суперземлями.

Такі дані в результаті ретельного аналізу отримала група вчених із Університету Порту, Португалія.

Зараз вчені знають, що з певних причин у космосі досі було виявлено дуже мало планет, які обертаються дуже близько до своїх зірок, а їх маса в 1,5 – 2 рази більша за масу Землі. Власне, нова планета саме належить до цієї категорії.

За словами вчених, якщо знати масу та діаметр планети, то досить легко розрахувати її щільність. А якщо знати густину планети, то можна з'ясувати з чого вона складається. Як показало дослідження планети HD-207496b, її густина становить приблизно 3,27 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння у Землі щільність становить 5,51 г на кубічний сантиметр.

Тому вчені вирішили, що насправді нова планета, швидше за все, не є повністю кам'янистим світом. Вчені припускають, що вона може мати або багату водою оболонку, або багату на газ оболонку, або суміш і того й іншого.

Враховуючи той факт, що планета знаходиться дуже близько до своєї зірки, якщо вона має газову оболонку, то незабаром вона зникне. А може вона вже зникла, і екзопланета є справжнім водним світом. Дослідники припускають, що, можливо, зараз на планеті відбувається процес трансформації і можливо в майбутньому вона перетвориться на супер-Землю, вкриту водою. Але не факт, що станеться саме так. Вчені приступили до нового дослідження, щоб ще краще зрозуміти склад відкритої планети і те, до чого зрештою призведе планетарна зміна.

Як уже писав Фокус, вчені виявили недалеко від Землі потенційно населені планети. Астрономи з'ясували, що, як мінімум, дві планети біля зірки TOI-700 можуть потенційно підтримувати життя. Хоча третя також має схожі ознаки.

Також Фокус писав про те, що одна блукаюча планета може порушити структуру Сонячної системи, а це призведе до того, що Земля перетвориться на неживий світ.