Астрономы нашли супер-Землю, которая превращается в водный мир: что там происходит

Новое исследование предполагает, что на планете происходит необычный процесс трансформации.

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Ученые обнаружили новую планету, которая получила название HD-207496b и она находится на расстоянии в 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо ее всю покрывает океан. А может быть здесь находится и то и другое. Ученые считают, что сейчас на планете может происходить процесс трансформации и она может полностью превратиться в водный мир, который станет водной супер-Землей, пишет ScienceAlert.

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На сегодня астрономы уже подтвердили существование за пределами Солнечной системы 5300 экзопланет, но примерно в 2 раза больше планет еще ожидают подтверждения того, что они являются таковыми.

Новой планетой, которую обнаружил космический телескоп TESS стала экзопланета, которая получила название HD-207496b. Она вращается вокруг звезды HD-207496, оранжевого карлика, который похож на Солнце, на расстоянии в 138 световых лет от нас. Это молодая звезда, которой 520 млн лет. Масса экзопланеты в 6 раз больше массы Земли, а по размерам она в 2,25 раза больше нашей планеты. Такие каменистые миры ученые называют супер-Землями.

Такие данные в результате тщательного анализа получила группа ученых из Университета Порту, Португалия.

Сейчас ученые знают, что по каким-то причинам в космосе до сих пор было обнаружено очень мало планет, которые вращаются очень близко к своим звездам, а их масса в 1,5 – 2 раза больше массы Земли. Собственно, новая планета как раз относится к этой категории.

По словам ученых, если знать массу и диаметр планеты, то достаточно легко рассчитать ее плотность. А если знать плотность планеты, то можно выяснить из чего она состоит. Как показало исследование планеты HD-207496b, ее плотность составляет примерно 3,27 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения у Земли плотность составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр.

Поэтому ученые решили, что на самом деле новая планета скорее всего не является полностью каменистым миром. Ученые предполагают, что она может иметь либо богатую водой оболочку, либо богатую газом оболочку, либо смесь и того и другого.

Учитывая тот факт, что планета находится очень близко к своей звезде, то если она имеет газовую оболочку, то вскоре она исчезнет. А может быть она уже исчезла, и экзопланета является настоящим водным миром. Исследователи предполагают, что возможно сейчас на планете происходит процесс трансформации и возможно в будущем она превратится в супер-Землю, покрытую водой. Но не факт, что случится именно так. Ученые приступили к новому исследованию, чтобы еще лучше понять состав открытой планеты и то, к чему в конечном итоге приведет планетарное изменение.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили недалеко от Земли потенциально обитаемые планеты. Астрономы выяснили, что как минимум две планеты возле звезды TOI-700 могут потенциально поддерживать жизнь. Хотя третья также имеет похожие признаки.

Также Фокус писал о том, что одна блуждающая планета может нарушить структуру Солнечной системы, а это приведет к тому, что Земля превратиться в безжизненный мир.