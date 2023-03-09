Две планеты похожие на нашу: ученые обнаружили недалеко от Земли потенциально обитаемые миры

Астрономы выяснили, что как минимум две планеты возле звезды TOI-700 могут потенциально поддерживать жизнь. Хотя третья также имеет похожие признаки.

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Джоуи Родригес из Университета штата Мичиган, и Эндрю Вандербург из Массачусетского технологического института, США, были теми учеными, которые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии в 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также возможно имеет на поверхности жидкую воду, пишет The Conversation.

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Впервые астрономы обнаружили планету, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды еще в 1995 году. С тех пор ученые со всего мира смогли найти более 5 тысяч планет, которые являются газовыми гигантами, а также каменистыми планетами, по размерам похожими на Землю или же больше нее в несколько раз. С помощью космических и наземных телескопов ученые смогли выяснить общие характеристики этих планет, что дает больше информации о том, как подобные миры формируются за пределами Солнечной системы.

Впервые астрономы обнаружили планету, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды еще в 1995 году. С тех пор ученые со всего мира смогли найти более 5 тысяч планет, которые являются газовыми гигантами, а также каменистыми планетами, по размерам похожими на Землю или же больше нее в несколько раз Фото: SciTechDaily

Но астрономы особые усилия направляют на то, чтобы обнаружить небольшие каменистые планеты, которые вращаются в обитаемой зоне своей звезды. В такой зоне, например, находится наша Земля и это позволяет планете иметь на поверхности жидкую воду и поддерживать жизнь. Поэтому ученые ищут такие же планеты, на которых также могла появится и успешно развиваться жизнь в разных формах.

Двое американских астрономов смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты, которые вращаются вокруг звезды TOI-700 на расстоянии в 100 световых лет от нас. По космическим меркам это небольшое расстояние. Эти планеты получили название TOI-700 e, TOI-700 с и TOI-700 d. При этом ученые считают, что возможно им удастся обнаружить еще и четвертую планету в этой системе.

Двое американских астрономов смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты, которые вращаются вокруг звезды TOI-700 на расстоянии в 100 световых лет от нас Фото: The Conversation

TOI-700 e и TOI-700 с являются планетами, которые находятся в обитаемой зоне звезды и очень похожи на Землю. Ученые считают, что здесь может быть жидкая вода и потенциально может существовать жизнь. Что касается третьей планеты, то теоретические она также может быть такой же, как и Земля, но о ней ученые знают намного меньше.

Но все-таки особое внимание ученых привлекла каменистая планета TOI-700 e, размер которой составляет 95% размера Земли, и она вращается между TOI-700 с и TOI-700 d. То есть данная экзопланета максимально подходит к определению ее как "вторая Земля".

Но астрономы теперь хотят использовать космический телескоп Уэбб, чтобы получить максимум информации о составе, атмосфере данной планеты и двух других, чтобы понять: может ли здесь быть жизнь?

По словам ученых, пока что астрономы ищут жизнь в том виде, в каком она представлена на Земле, но возможно внеземные организмы сильно отличаются. В любом случае открытие очень похожей на Землю планеты и ее "собратьев" является важным этапом в поисках признаков инопланетной жизни.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что планета, которая может попасть в Солнечную систему, посеет здесь настоящий хаос. Это приведет к тому, что Земля не просто пострадает, а исчезнет все человечество.

Также Фокус писал о том, что астрономам удалось обнаружить рядом с звездой, похожей на Солнце, две планеты, которые очень схожи с Нептуном и Юпитером. Эта планетная система расположена на расстоянии в 175 световых лет от нас.