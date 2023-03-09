Дві планети схожі на нашу: вчені виявили недалеко від Землі потенційно заселені світи

Астрономи з'ясували, що, як мінімум, дві планети біля зірки TOI-700 можуть потенційно підтримувати життя. Хоча третя також має схожі ознаки.

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Джоуї Родрігес з Університету штату Мічиган, і Ендрю Вандербург з Массачусетського технологічного інституту, США, були тими вченими, які змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду, пише The Conversation.

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Вперше астрономи виявили планету, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки ще 1995 року. З того часу вчені з усього світу змогли знайти понад 5 тисяч планет, які є газовими гігантами, а також кам'янистими планетами, за розмірами схожими на Землю або більше неї в декілька разів. За допомогою космічних та наземних телескопів вчені змогли з'ясувати загальні характеристики цих планет, що дає більше інформації про те, як подібні світи формуються за межами Сонячної системи.

Вперше астрономи виявили планету, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки ще 1995 року. З того часу вчені з усього світу змогли знайти понад 5 тисяч планет, які є газовими гігантами, а також кам'янистими планетами, за розмірами схожими на Землю або більше неї в декілька разів. Фото: SciTechDaily

Але астрономи особливі зусилля спрямовують на те, щоб виявити невеликі кам'янисті планети, які обертаються в зоні своєї зірки. У такій зоні, наприклад, знаходиться наша Земля і це дозволяє планеті мати на поверхні рідку воду та підтримувати життя. Тому вчені шукають такі ж планети, на яких також могло з'явитися та успішно розвиватися життя у різних формах.

Двоє американських астрономів змогли виявити відразу три невеликі кам'янисті планети, які обертаються навколо зірки TOI-700 на відстані 100 світлових років від нас. За космічними мірками — це невелика відстань. Ці планети отримали назву TOI-700 e, TOI-700 с та TOI-700 d. При цьому вчені вважають, що, можливо, їм вдасться виявити ще й четверту планету в цій системі.

Двоє американських астрономів змогли виявити відразу три невеликі кам'янисті планети, які обертаються навколо зірки TOI-700 на відстані 100 світлових років від нас. Фото: The Conversation

TOI-700 e і TOI-700 є планетами, які знаходяться в населеній зоні зірки і дуже схожі на Землю. Вчені вважають, що тут може бути рідка вода та потенційно може існувати життя. Що стосується третьої планети, то теоретичні вона також може бути такою самою, як і Земля, але про неї вчені знають набагато менше.

Але все-таки особливу увагу вчених привернула кам'яниста планета TOI-700 e, розмір якої становить 95% розміру Землі, і вона обертається між TOI-700 і TOI-700 d. Тобто ця екзопланета максимально підходить до визначення її як "друга Земля".

Але астрономи тепер хочуть використовувати космічний телескоп Вебб, щоб отримати максимум інформації про склад, атмосферу даної планети та двох інших, щоб зрозуміти: чи може тут бути життя?

За словами вчених, поки що астрономи шукають життя в тому вигляді, в якому воно представлене на Землі, але, можливо, позаземні організми сильно відрізняються. У будь-якому випадку відкриття дуже схожої на Землю планети та її побратимів є важливим етапом у пошуках ознак інопланетного життя.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження припускає, що планета, яка може потрапити до Сонячної системи, посіє справжній хаос. Це призведе до того, що земля не просто постраждає, а зникне все людство.

Також Фокус писав про те, що астрономам вдалося виявити поруч із зіркою, схожою на Сонце, дві планети, які дуже схожі з Нептуном та Юпітером. Ця планетна система розташована на відстані 175 світлових років від нас.