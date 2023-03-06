Космічний плагіат. Знайдені планети подібні до Юпітера і Нептуна на орбіті у близнюка Сонця

Виявлено інтригуючу пару газових гігантів, що обертаються навколо зірки, настільки схожій на Сонце, що вона може бути його близнюком.

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Вчені з Університету Сан-Паулу, Бразилія, представили результати свого нового дослідження космосу, під час якого вони зробили важливе відкриття. Їм вдалося виявити відразу дві планети, які дуже схожі на наш Юпітер і Нептун, а найголовніше, що ці екзопланети обертаються навколо практично ідентичної нашому Сонцю зірці, пише ScienceAlert.

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Зірка під назвою HIP 104045 знаходиться на відстані 175 світлових років від нас і дуже схожа за хімічним складом на наше Сонце. Ця зірка трохи молодша, адже їй 4,5 млрд років, тоді як Сонцю – 4,57 млрд років. HIP 104045 всього в 1,03 рази більше за Сонце за масою, і всього в 1,05 рази більше за розміром. Також ця зірка виділяє в 1,11 разів більше світла.

[ + – ] Зірка під назвою HIP 104045 знаходиться на відстані 175 світлових років від нас і дуже схожа за хімічним складом на наше Сонце. Ця зірка трохи молодша, адже їй 4,5 млрд років, тоді як Сонцю – 4,57 млрд років. HIP 104045 всього в 1,03 рази більше за Сонце за масою, і всього в 1,05 рази більше за розміром. Також ця зірка виділяє в 1,11 рази більше світла Фото: NASA

Вивчення цієї зірки за допомогою наземних телескопів дозволило виявити дві великі планети, що обертаються навколо неї. І виявилося, що вони мають значні схожості з Юпітером та Нептуном.

Екзопланета, схожа на Юпітер всього в 0,5 рази більше за масою, ніж наш газовий гігант і повний оберт навколо зірки робить за 6,3 роки. При цьому планета знаходиться майже на тій самій відстані від зірки, що й Юпітер від Сонця.

Друга планета, схожа на Нептун, має масу, яка перевищує масу нашого газового гіганта в 2,5 рази і робить повний оберт навколо зірки за 316 днів, а отже знаходиться набагато ближче, ніж Нептун до Сонця.

[ + – ] Вивчення цієї зірки за допомогою наземних телескопів дозволило виявити дві великі планети, що обертаються навколо неї. І виявилося, що вони мають значні подібності з Юпітером та Нептуном. Фото: mask-covid

Вчені все ще сподіваються виявити тут кам'янистий світ, схожий на Землю, який може обертатися навколо зірки в так званій зоні. Тобто в регіоні космосу, де можуть існувати хороші умови для існування води в рідкому вигляді, а отже, і життя.

Враховуючи той факт, що в Сонячній системі Юпітер грає роль "захисника" внутрішніх планет від багатьох космічних каменів, водночас він на початку історії нашої системи міг своєю гравітацією спрямовувати астероїди на Землю, які могли принести сюди будівельні блоки життя.

Якщо така як планета Юпітер знаходиться там само, що і наш газовий гігант, це може означати, що потенційно, ця екзопланета може виконувати таку ж роль у своїй системі. За словами вчених, згідно з теорією, у такій системі може існувати разом із подібним газовим гігантом кам'янистий світ, схожий на Землю. Особливо якщо планетна система сформувалася навколо дуже схожої на Сонце зірки.

Але є кілька проблем.

По-перше, наявність газового гіганта, як Нептун, на такій близькій відстані від зірки може говорити про відсутність тут будь-якого кам'янистого світу.

По-друге, вчені досі так і не змогли виявити жодної третьої планети, крім вищезгаданих двох.

Хоча вчені припускають, що існує ймовірність того, що так звана населена зона розташовується набагато далі від зірки, ніж прийнято вважати, і кам'яниста планета теж існує десь далі.

Іноді дуже важко відрізнити зображення незвичайних місць на Землі від тих, що були зроблені на інших планетах та супутниках. Перевірити себе можна за допомогою десяти знімків, які змусять засумніватися у власних очах, як писав Фокус.