Космический плагиат. Найдены планеты подобные Юпитеру и Нептуну на орбите у близнеца Солнца

Обнаружена интригующая пара газовых гигантов, вращающихся вокруг звезды, настолько похожей на Солнце, что она может быть его близнецом.

Related video

Ученые из Университета Сан-Паулу, Бразилия, представили результаты своего нового исследования космоса, в ходе которого они сделали важное открытие. Им удалось обнаружить сразу две планеты, которые очень похожи на наш Юпитер и Нептун, а самое главное эти экзопланеты вращаются вокруг практически идентичной нашему Солнцу звезде, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Звезда под названием HIP 104045 находится на расстоянии в 175 световых лет от нас и очень похожа по химическому составу на наше Солнце. Эта звезда немного моложе, ведь ей 4,5 млрд лет, в то время как Солнцу – 4,57 млрд лет. HIP 104045 всего в 1,03 раза больше Солнца по массе, и всего в 1,05 раза больше по размеру. Также эта звезда выделяет в 1,11 раза больше света.

[ + – ] Звезда под названием HIP 104045 находится на расстоянии в 175 световых лет от нас и очень похожа по химическому составу на наше Солнце. Эта звезда немного моложе, ведь ей 4,5 млрд лет, в то время как Солнцу – 4,57 млрд лет. HIP 104045 всего в 1,03 раза больше Солнца по массе, и всего в 1,05 раза больше по размеру. Также эта звезда выделяет в 1,11 раза больше света Фото: NASA

Изучение этой звезды с помощью наземных телескопов позволило обнаружить две крупные планеты, которые вращаются вокруг нее. И оказалось, что они имеют значительные сходства с Юпитером и Нептуном.

Экзопланета, похожая на Юпитер всего в 0,5 раза больше по массе, чем наш газовый гигант и полный оборот вокруг звезды делает за 6,3 года. При этом планета находится почти на том же расстоянии от звезды, что и Юпитер от Солнца.

Вторая планета, похожая на Нептун, имеет массу, которая превышает массу нашего газового гиганта в 2,5 раза и делает полный оборот вокруг звезды за 316 дней, а значит находится намного ближе, чем Нептун к Солнцу.

[ + – ] Изучение этой звезды с помощью наземных телескопов позволило обнаружить две крупные планеты, которые вращаются вокруг нее. И оказалось, что они имеют значительные сходства с Юпитером и Нептуном Фото: phys.org

Ученые все еще надеются обнаружить здесь каменистый мир, похожий на Землю, который может вращаться вокруг звезды в так называемой обитаемой зоне. То есть в регионе космоса, где могут существовать хорошие условия для существования воды в жидком виде, а значит и жизни.

Учитывая тот факт, что в Солнечной системе Юпитер играет роль "защитника" внутренних планет от многих космических камней, в то же время он в начале истории нашей системы мог своей гравитацией направлять астероиды на Землю, которые могли принести сюда строительные блоки жизни.

Если такая как Юпитер планета находится там же, что и наш газовый гигант, это может означать, что потенциально, эта экзопланета может выполнять такую же роль в своей системе. По словам ученых, согласно теории, в такой системе может существовать вместе с подобным газовым гигантом каменистый мир, похожий на Землю. Особенно если планетная система сформировалась вокруг очень похожей на Солнце звезды.

Но есть несколько проблем.

Во-первых, наличие газового гиганта, как Нептун, на таком близком расстоянии от звезды может говорить об отсутствии здесь любого каменистого маленького мира.

Во-вторых, ученые до сих пор так и не смогли обнаружить никакой третьей планеты, кроме вышеуказанных двух.

Хотя ученые предполагают, что существует вероятность того, что так называемая обитаемая зона располагается намного дальше от звезды, чем принято считать, и каменистая планета тоже существует где-то дальше.

Иногда очень сложно отличить изображения необычных мест на Земле от тех, которые были сделаны на других планетах и спутниках. Проверить себя можно с помощью десяти снимков, которые заставят усомниться в собственных глазах, как уже писал Фокус.