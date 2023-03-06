Отличить Землю от другой планеты: топ-10 снимков, которые заставят усомниться в собственных глазах (фото)

С помощью фотографий поверхности разных планет и спутников можно попытаться определить, где именно было сделано изображение.

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На Земле существует очень много мест, которые напоминают пейзажи с других планет. Иногда, глядя на тот или иной снимок такого места, можно запутаться и не сразу ответить на вопрос: где же было сделано изображение? Издание Daily Mail собрало 10 фотографий поверхности как Земли, так и других планет, и спутников Солнечной системы, с помощью которых можно попытаться определить, где находятся эти особенности поверхности. Ответы и подробная информация об этих местах находятся под снимками.

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Это Земля или другой мир?

[ + – ] Регион под названием Барденас-Реалес Фото: Daily Mail

Правильный ответ: Земля.

Хотя может показаться, что это место находится на Марсе, на самом деле это регион под названием Барденас-Реалес. Данная полупустынная местность площадью в 455 кв.км находится на юго-востоке провинции Наварра в Испании.

Поверхность этого региона состоит из глины, мела и песчаника, которая была создана под действием эрозийного влияния воды и ветра. Именно эрозия создала красивые каньоны, плато и другие удивительные геологические образования, в том числе такие, как на снимке, горы. Поклонники сериала "Игры престолов" могут узнать эту местность, ведь здесь происходили съемки Дотракийского моря.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Возможно данная местность похожа на поверхность одного из ледяных спутников Сатурна, но на самом деле она находится в Бразилии Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это снова Земля.

Возможно данная местность похожа на поверхность одного из ледяных спутников Сатурна, но на самом деле она находится в Бразилии. В Национальном парке Ленсойс-Мараньенсис, который находится на севере Бразилии, можно увидеть огромные полосы песчаных дюн, высота которых может достигать 40 метров. Между этими дюнами в сезон дождей, с мая по сентябрь, появляются лагуны с кристально чистой водой. Эта местность тянется на 70 км вдоль побережья страны и на 50 км вглубь Бразилии.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] На первый взгляд может показаться, что это горный хребет на Земле, но на самом деле эту местность обнаружил на спутнике Сатурна Титане еще в 2005 году космический аппарат "Гюйгенс" Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это Титан, спутник Сатурна.

На первый взгляд может показаться, что это горный хребет на Земле, но на самом деле эту местность обнаружил на спутнике Сатурна Титане еще в 2005 году космический аппарат "Гюйгенс". На самом деле это высокие песчаные дюны, изображения которых были сделаны с разной высоты.

У аппарата "Гюйгенс" было всего несколько часов, чтобы собрать данные об атмосфере Титана и всего 1,5 часа, чтобы изучить его поверхность после приземления. Аппарат успел отправить все собранные данные на Землею, после чего с ним была потеряна связь.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Красные линии, которые можно увидеть на этом изображении создают удивительный ландшафт на поверхности Европы Фото: NASA

Правильный ответ: это Европа, спутник Юпитера.

Красные линии, которые можно увидеть на этом изображении создают удивительный ландшафт на поверхности Европы, которая является самым маленьким миром из четырех галилеевых спутников Юпитера. Это самые главные спутники газового гиганта.

Эти линии являются впадинами и возвышенностями, которые появились на ледяной поверхности Европы в результате гравитационного влияния Юпитера. Данный снимок сделал в конце 1990-х годов космический аппарат "Галилео".

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Подобный марсианский пейзаж можно увидеть в пустыне Вади-Рам на юге Иордании Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это снова Земля.

Подобный марсианский пейзаж можно увидеть в пустыне Вади-Рам на юге Иордании, которую еще называют Лунной долиной. Площадь этой пустыни составляет 717 кв. км.

На самом деле эта местность настолько похожа на поверхность Марса, что здесь снимали процесс выживания на Красной планете персонажа Мэтта Деймона по имени Марк Уотни из фильма "Марсианин". Также здесь проходили схемки фильма "Дюна", а также нескольких фильмов из кинофраншизы "Звездные войны".

Пустыня Вади-Рам с 2011 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Хотя можно подумать, что на этом снимке изображены земные облака, сильно опаленные Солнцем, или же земные горы, но на самом деле эта местность находится на Венере Фото: NASA

Правильный ответ: это Венера.

Хотя можно подумать, что на этом снимке изображены земные облака, сильно опаленные Солнцем, или же земные горы, но на самом деле эта местность находится на Венере. Данный снимок поверхности планеты был сделал в начале 1990-х годов космический аппарат "Магеллан" и здесь видны ударные кратеры и следы вулканической активности на Венере.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Ледник Ватнайекюдль Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это снова Земля.

Хотя эта местность может быть похожа на предполагаемое дно океана на одном из ледяных спутников Юпитера или Сатурна, на самом деле это второй по величине ледник Европы — ледник Ватнайекюдль в Исландии. Здесь расположено много ледяных пещер, таких как на изображении выше, и некоторые из них могут достигать более 900 метров в глубину.

Ледник также скрывает под своей поверхностью несколько действующих вулканов и, возможно, скоро произойдет сильное извержение.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Большой призматический источник, самый большой в США и третий по размерам в мире геотермальный источник Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это снова Земля.

Некоторые людям, которые смотрят на это изображение, может показаться, что лучшим местом для расположения данной структуры будет какая-нибудь другая планета или спутник Солнечной системы. Но на самом деле это Большой призматический источник, самый большой в США и третий по размерам в мире геотермальный источник, который находится в Йеллоустонском национальном парке.

Впечатляющее красочное кольцо имеет размеры от 60 до 90 метров в диаметре и 36 метров в глубину. Кстати, здесь обитают наиболее термоустойчивые микроорганизмы.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Поверхность Марса Фото: NASA

Правильный ответ: это Марс.

После нескольких предыдущих марсианских пейзажей на Земле этот действительно находится на Марсе. Снимок поверхности Красной планеты сделал марсоход Spirit, который работал на Марсе с 2004 по 2010 год.

Это Земля или другой мир?

[ + – ] Вулкан на Гавайях Фото: Daily Mail

Правильный ответ: это наша планета.

Можно подумать, что такой поток из горячей лавы скорее всего можно увидеть на вулканическом спутнике Юпитера Ио, но на самом деле это Гавайи. Здесь также находятся активные вулканы, хотя их не так много, как на Ио.

Фокус уже писал о том, что на одном из спутников Сатурна ученые обнаружили доказательство существования на дне его подземного океана геотермальных источников, которые могут быть домом для внеземных микроорганизмов.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый класс астероидов, на которых присутствует вода.