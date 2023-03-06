Відрізнити Землю від іншої планети: топ 10 знімків, які змусять засумніватися у власних очах (фото)

За допомогою фотографій поверхні різних планет та супутників можна спробувати визначити, де саме було зроблено зображення.

Related video

На Землі існує багато місць, які нагадують пейзажі з інших планет. Іноді, дивлячись на той чи інший знімок такого місця, можна заплутатися і не одразу відповісти на запитання: де було зроблено зображення? Видання Daily Mail зібрало 10 фотографій поверхні Землі, так і інших планет, і супутників Сонячної системи, за допомогою яких можна спробувати визначити, де знаходяться ці особливості поверхні. Відповіді та детальна інформація про ці місця знаходяться під знімками.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Регіон під назвою Барденас-Реалес Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: Земля.

Хоча може здатись, що це місце знаходиться на Марсі, насправді це регіон під назвою Барденас-Реалес. Ця напівпустельна територія площею 455 кв.км знаходиться на південному сході провінції Наварра в Іспанії.

Поверхня цього регіону складається з глини, крейди та пісковику, яка була створена під дією ерозійного впливу води та вітру. Саме ерозія створила гарні каньйони, плато та інші дивовижні геологічні утворення, зокрема такі, як на знімку, гори. Шанувальники серіалу "Ігри престолів" можуть дізнатися про цю місцевість, адже тут відбувалися зйомки Дотракійського моря.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Можливо, ця місцевість схожа на поверхню одного з крижаних супутників Сатурна, але насправді вона знаходиться в Бразилії. Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це знову Земля.

Можливо, ця місцевість схожа на поверхню одного з крижаних супутників Сатурна, але насправді вона знаходиться в Бразилії. У Національному парку Ленсойс-Мараньєнсіс, що на півночі Бразилії, можна побачити величезні смуги піщаних дюн, висота яких може досягати 40 метрів. Між цими дюнами в сезон дощів, з травня до вересня, з'являються лагуни з кришталево чистою водою. Ця місцевість тягнеться на 70 км вздовж узбережжя країни та на 50 км углиб Бразилії.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] На перший погляд може здатися, що це гірський хребет на Землі, але насправді цю місцевість виявив на супутнику Сатурна Титані ще 2005 року космічний апарат "Гюйгенс" Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це Титан, супутник Сатурна.

На перший погляд може здатись, що це гірський хребет на Землі, але насправді цю місцевість виявив на супутнику Сатурна Титані ще 2005 року космічний апарат "Гюйгенс". Насправді, це високі піщані дюни, зображення яких були зроблені з різної висоти.

У апарата "Гюйгенс" було лише кілька годин, щоб зібрати дані про атмосферу Титану та всього 1,5 години, щоб вивчити його поверхню після приземлення. Апарат встиг відправити всі зібрані дані на Землею, після чого з ним було втрачено зв'язок.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Червоні лінії, які можна побачити на цьому зображенні, створюють дивовижний ландшафт на поверхні Європи. Фото: NASA

Правильна відповідь: це Європа, супутник Юпітера.

Червоні лінії, які можна побачити на цьому зображенні, створюють дивовижний ландшафт на поверхні Європи, яка є найменшим світом із чотирьох галілеєвих супутників Юпітера. Це найголовніші супутники газового гіганта.

Ці лінії є западинами та височинами, які з'явилися на крижаній поверхні Європи внаслідок гравітаційного впливу Юпітера. Цей знімок зробив наприкінці 1990-х років космічний апарат "Галілео".

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Подібний марсіанський пейзаж можна побачити у пустелі Ваді-Рам на півдні Йорданії. Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це знову Земля.

Подібний марсіанський пейзаж можна побачити у пустелі Ваді-Рам на півдні Йорданії, яку ще називають Місячною долиною. Площа цієї пустелі становить 717 кв. км.

Насправді ця місцевість настільки схожа на поверхню Марса, що тут знімали процес виживання на Червоній планеті персонажа Метта Деймона на ім'я Марк Уотні з фільму "Марсіанін". Також тут проходили схеми фільму "Дюна", а також кількох фільмів із кінофраншизи "Зоряні війни".

Пустеля Ваді-Рам з 2011 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Хоча можна подумати, що на цьому знімку зображені земні хмари, сильно обпалені Сонцем, або земні гори, але насправді ця місцевість знаходиться на Венері Фото: NASA

Правильна відповідь: це Венера.

Хоча можна подумати, що на цьому знімку зображені земні хмари, сильно обпалені Сонцем, або земні гори, але насправді ця місцевість знаходиться на Венері. Цей знімок поверхні планети був зроблений на початку 1990-х років космічний апарат "Магеллан" і тут видно ударні кратери та сліди вулканічної активності на Венері.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Льодовик Ватнайокутль Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це знову Земля.

Хоча ця місцевість може бути схожою на передбачуване дно океану на одному з крижаних супутників Юпітера або Сатурна, насправді це другий за величиною льодовик Європи — льодовик Ватнайокутль в Ісландії. Тут розташовано багато крижаних печер, таких як на зображенні вище, і деякі з них можуть досягати понад 900 метрів завглибшки.

Льодовик також приховує під своєю поверхнею кілька діючих вулканів і, можливо, скоро станеться сильне виверження.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Велике призматичне джерело, найбільше у США та третє за розмірами у світі геотермальне джерело Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це знову Земля.

Деякі люди, які дивляться на це зображення, можуть здатися, що найкращим місцем для розташування цієї структури буде якась інша планета або супутник Сонячної системи. Але насправді це Велике призматичне джерело, найбільше у США та третє за розмірами у світі геотермальне джерело, яке знаходиться в Єллоустонському національному парку.

Вражаюче барвисте кільце має розміри від 60 до 90 метрів у діаметрі та 36 метрів у глибину. До речі, тут мешкають найбільш термостійкі мікроорганізми.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Поверхня Марса Фото: NASA

Правильна відповідь: це Марс.

Після кількох попередніх марсіанських краєвидів на Землі цей справді знаходиться на Марсі. Знімок поверхні Червоної планети зробив марсохід Spirit, який працював на Марсі з 2004 до 2010 року.

Це Земля чи інший світ?

[ + – ] Вулкан на Гаваях Фото: Daily Mail

Правильна відповідь: це наша планета.

Можна подумати, що такий потік із гарячої лави, швидше за все, можна побачити на вулканічному супутнику Юпітера Іо, але насправді це Гаваї. Тут також є активні вулкани, хоча їх не так багато, як на Іо.

Фокус вже писав про те, що на одному із супутників Сатурна вчені виявили доказ існування на дні його підземного океану геотермальних джерел, які можуть бути будинком позаземних мікроорганізмів.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили новий клас астероїдів, на яких є вода.