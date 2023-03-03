Супутник Сатурна відкриває свої секрети: на дні океану виявили земне явище

Вчені отримали докази існування на дні океану на Енцелад гідротермальних джерел. А вони можуть бути домом для позаземного мікробного життя.

Related video

Американські вчені представили нове дослідження, присвячене супутнику Сатурна — Енцеладу. Учені виявили нові докази існування на дні його підземного океану гідротермальних джерел, які схожі на ті, що існують на Землі. Так само, як і на нашій планеті, у цих джерелах тепла може існувати життя, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Енцелад є шостим за розміром супутником Сатурна, діаметром приблизно в 500 км. Він має товсту крижану поверхню, товщина якої оцінюється в 18-22 км, а під цією оболонкою ховається океан з рідкої води глибиною приблизно 10 км. Внутрішнє тепло супутника дозволяє цій воді не замерзати.

Починаючи з 2005 року, протягом кількох років космічний апарат "Кассіні" вивчав як Сатурн, так і Енцелад. Зокрема, він виявив, що з поверхні супутника в космос вириваються потоки води, поєднані з іншими хімічними сполуками. Тоді вчені ще не знали, що викликає появу цих потоків.

Також дані апарату показали, що в одному з кілець Сатурна є багато частинок діоксиду кремнію або кремнезему, і, як виявилося, такі самі частинки є в складі викидів з Енцелада. Пізніше вчені з'ясували, що цей кремнезем виходить із кам'яного ядра супутника. Але те, як кремнезем потрапляє з ядра в океан, залишалося загадкою.

[ + – ] Американські вчені представили нове дослідження, присвячене супутнику Сатурна - Енцеладу. Вчені виявили нові докази існування на дні його підземного океану гідротермальних джерел, які схожі на ті, що існують на Землі. Так само, як і на нашій планеті, у цих джерелах тепла може існувати життя Фото: NASA

Тепер же вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі припустили, що частинки кремнезему викидаються з гідротермальних джерел на дні підземного океану. Завдяки внутрішньому теплу створюються океанічні течії, які й сприяють виходу цих частинок на поверхню.

Тобто вчені вважають, що гідротермальні джерела, такі ж як і на Землі, існують на Енцеладі. А там, де є такі джерела тепла, потенційно може існувати й мікробне життя. Принаймні таке життя вже давно виявили вчені в подібних місцях на Землі.

За словами автора нового дослідження, гідротермальні джерела та океанічні течії настільки сильні, що можуть допомагати переміщенню кремнезему на поверхню крижаної оболонки Енцелада, а потім і в космос. І таким чином вони потрапляють в одне з кілець Сатурна.

Нове дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що на Енцеладі є гідротермальні джерела, і якщо там існує життя, то його можна виявити, навіть не проникаючи в сам океан.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що новий орбітальний апарат, який потрібно відправити до Енцелада, зможе проаналізувати викиди з поверхні супутника і виявити там ознаки позаземного життя.

Також Фокус писав про те, що вчені за допомогою космічного телескопа Хаббл виявили дивне явище, яке відбувається у кільцях Сатурна. Природа цього явища поки що до кінця не ясна.