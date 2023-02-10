У кільцях Сатурна з'явилося щось дивне: це помітив космічний телескоп Габбл (фото)

Телескоп Габбл зробив нове зображення Сатурна та системи його кілець і побачив незрозуміле поки що явище.

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Загадкові плями в кільцях Сатурна вперше виявив ще у 80-х роках минулого століття космічний апарат "Вояджер-1". Ці особливості вчені назвали "спиці" і досі їхня природа залишається невідомою. Космічний телескоп Габбл зробив нове зображення Сатурна та його кілець, де також виявив загадкові утворення. Вчені мають деяке уявлення про те, що вони можуть являти собою і коли з'являються, пише Forbes.

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На нових зображеннях Сатурна, які зробив космічний телескоп Габбл, видно дві плями у лівій частині зображення у "кільці B" газового гіганта.

[ + – ] Загадкові плями в кільцях Сатурна вперше виявив ще у 80-х роках минулого століття космічний апарат "Вояджер-1". Ці особливості вчені назвали "спиці" і досі їхня природа залишається невідомою. Космічний телескоп Габбл зробив нове зображення Сатурна та його кілець, де також виявив загадкові утворення Фото: NASA

Сатурн має кілька кілець, з яких "кільце B" є найбільшим та яскравим. Плями, які видно на зображенні, вчені називають "спицями" і вони з'являються, коли планета наближається до моменту рівнодення. Причину появи спиць, а також їх сезонну мінливість ще доведеться повністю пояснити вченим.

Як і Земля, Сатурн має нахил осі, тому тут також існує 4 сезони, але кожен сезон тут триває приблизно 7 земних років. Це пов'язано з тим, що Сатурн робить повний оберт навколо Сонця за 29 земних років. Вчені вважають, що незвичайні утворення у кільцях Сатурна з'являються перед тим, як настане рівнодення на цій планеті, а потім зникають. За словами вчених, наступне рівнодення на Сатурні настане 6 травня 2025 року і до цього часу загадкові плями в кільцях будуть дедалі помітнішими.

Поки що вчені точно не знають, чим є ці "спиці", які, швидше за все, є скупченням частинок пилу. Найпоширеніша теорія говорить про те, що ці плями в кільцях Сатурна з'являються через взаємодію магнітного поля планети та сонячного вітру. Вчені вважають, що дрібні частинки заряджаються і тимчасово піднімаються над рештою більших крижаних частинок у кільцях. Тому виділяються у вигляді темних, а іноді і світлих плям.

[ + – ] Поки що вчені точно не знають, чим є ці "спиці", які, швидше за все, є скупченням частинок пилу. Найпоширеніша теорія говорить про те, що ці плями в кільцях Сатурна з'являються через взаємодію магнітного поля планети та сонячного вітру. Фото: NASA

Загадкові плями у кільцях Сатурна вперше виявив космічний апарат "Вояджер-1" ще на початку 80-х років минулого століття. Потім їх бачив космічний апарат "Кассіні" під час рівнодення на Сатурні у 2009 році.

[ + – ] Загадкові плями у кільцях Сатурна вперше виявив космічний апарат "Вояджер-1" ще на початку 80-х років минулого століття. Потім їх бачив космічний апарат "Кассіні" під час рівнодення на Сатурні у 2009 році (на фото) Фото: NASA

Космічний телескоп Габбл продовжує стежити за змінами на Сатурні і в системі його кілець і, можливо, нові спостереження допоможуть вченим краще зрозуміти ці таємничі особливості в кільцях газового гіганта. Поки що вчені точно не знають, чи можуть з'являтися такі ж явища у кільцях інших планет Сонячної системи.

Що стосується кілець, які оточують небесні тіла в нашій зоряній системі, то Фокус вже писав про те, що астрономи виявили кільця у карликової планети Квавар, що знаходиться на краю Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб сфотографував кільця навколо астероїда Харікло, що обертається навколо Сонця за Сатурном.