В кольцах Сатурна появилось нечто странное: это заметил космический телескоп Хаббл (фото)

Телескоп Хаббл сделал новое изображение Сатурна и системы его колец и увидел необъяснимое пока явление.

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Загадочные пятна в кольцах Сатурна впервые обнаружил еще в 80-х года прошлого века космический аппарат "Вояджер-1". Эти особенности ученые назвали "спицы" и до сих их природа остается неизвестной. Космический телескоп Хаббл сделал новое изображение Сатурна и его колец, где так же обнаружил загадочные образования. Ученые имеют некоторое представление о том, что они могут из себя представлять и когда появляются, пишет Forbes.

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На новых изображениях Сатурна, которые сделал космический телескоп Хаббл, видны два пятна в левой части изображения в "кольце B" газового гиганта.

[ + – ] Загадочные пятна в кольцах Сатурна впервые обнаружил еще в 80-х года прошлого века космический аппарат "Вояджер-1". Эти особенности ученые назвали "спицы" и до сих их природа остается неизвестной. Космический телескоп Хаббл сделал новое изображение Сатурна и его колец, где так же обнаружил загадочные образования Фото: NASA

Сатурн имеет несколько колец, из которых "кольцо B" является самым большим и ярким. Пятна, которые видны на изображении ученые называют "спицами" и они появляются, когда планета приближается к моменту равноденствия. Причину появления спиц, а также их сезонную изменчивость еще предстоит полностью объяснить ученым.

Как и Земля, Сатурн имеет наклон оси, а потому здесь также существует 4 сезона, но каждый сезон здесь продолжается примерно 7 земных лет. Это связан ос тем, что Сатурн делает полный оборот вокруг Солнца за 29 земных лет. Ученые считают, что необычные образования в кольцах Сатурна появляются перед тем, как настанет равноденствие на этой планете, а затем исчезают. По словам ученых, следующее равноденствие на Сатурне настанет 6 мая 2025 года и до этого времени загадочные пятна в кольцах будут становится все более заметными.

Пока что ученые точно не знают, что из себя представляют эти "спицы", которые являются скорее всего скоплением частиц пыли. Самая распространенная теория говорит о том, что эти пятна в кольцах Сатурна появляются из-за взаимодействия магнитного поля планеты и солнечного ветра. Ученые считают, что мельчайшие частицы заряжаются и временно поднимаются над остальными более крупными ледяными частицами в кольцах. А потому выделяются в виде темных, а иногда и светлых пятен.

[ + – ] Пока что ученые точно не знают, что из себя представляют эти "спицы", которые являются скорее всего скоплением частиц пыли. Самая распространенная теория говорит о том, что эти пятна в кольцах Сатурна появляются из-за взаимодействия магнитного поля планеты и солнечного ветра Фото: NASA

Загадочные пятна в кольцах Сатурна впервые обнаружил космический аппарат "Вояджер-1" еще в начале 80-х годов прошлого века. Затем их видел космический аппарат "Кассини" во время равноденствия на Сатурне в 2009 году.

[ + – ] Загадочные пятна в кольцах Сатурна впервые обнаружил космический аппарат "Вояджер-1" еще в начале 80-х годов прошлого века. Затем их видел космический аппарат "Кассини" во время равноденствия на Сатурне в 2009 году (на фото) Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл продолжает следить за изменениями на Сатурне и в системе его колец и возможно новые наблюдения помогут ученым лучше понять эти таинственные особенности в кольцах газового гиганта. Пока что ученые точно не знают, могут ли появляться такие же явления в кольцах других планет Солнечной системы.

Что касается колец, которые окружают небесные тела в нашей звездной системе, то Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Квавар, которая находится на краю Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб сфотографировал кольца вокруг астероида Харикло, который вращается вокруг Солнца за Сатурном.