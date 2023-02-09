Вокруг карликовой планеты в Солнечной системе обнаружено кольцо: оно противоречит теориям

Кольцо вокруг транснептунового объекта находится намного дальше, чем должно быть и ученые не понимают, как оно еще не разрушилось.

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С помощью телескопа, который находится в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма (Канарские острова) ученые обнаружили, что у карликовой планеты Квавар есть кольцо. Но его расположение противоречит существующим теориям, пишет The Guardian.

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Квавар – это транснептуновый объект, который был обнаружен 20 лет назад за пределами орбиты Нептуна в поясе Койпера, на внешних границах Солнечной системы. Эта карликовая планета с диаметром в 1100 км уступает немного по размеру Плутону. Среднее расстояние до Квавара составляет примерно 42 астрономические единицы, то есть эта карликовая планета находится в 42 раза дальше, чем Земля от Солнца.

Ученые с помощью мощного телескопа на Канарских островах смогли обнаружить, что у Квавара имеется кольцо. Но оно расположено намного дальше от маленькой планеты, чем предсказывают теории.

[ + – ] Ученые с помощью мощного телескопа на Канарских островах смогли обнаружить, что у Квавара имеется кольцо. Но оно расположено намного дальше от маленькой планеты, чем предсказывают теории Фото: Nature

По словам Вика Диллона из Шеффилдского университета, для того чтобы кольцо вокруг планеты могло существовать и не исчезло существует предсказанный теориями максимум расстояния его расположения от планеты. Это расстояние называется пределом Роше и внутри него планета своим влиянием на окружающую среду предотвращает процесс слияния обломков, которые составляют кольца, в спутник. Дальше этого предела, согласно теориям, кольца не могут существовать.

Но новое наблюдение за карликовой планетой Квавар показывает, что здесь теории не работают. Кольцо находится на расстоянии от объекта, которое превышает 7 радиусов Квавара. Это в 2 раза дальше, чем находится предел Роше. Согласно теориям, обломки в этом кольце, которые состоят из льда и камня, должны были образовать спутник, то есть здесь оно не может находится. Но ученые своим открытием показали, что существующие теории о том, как формируются планетные кольца нужно будет пересмотреть.

[ + – ] Для того чтобы кольцо вокруг планеты могло существовать и не исчезло существует предсказанный теориями максимум расстояния его расположения от планеты. Это расстояние называется пределом Роше и внутри него планета своим влиянием на окружающую среду предотвращает процесс слияния обломков, которые составляют кольца, в спутник. Дальше этого предела, согласно теориям, кольца не могут существовать Фото: Nature

Каким образом кольцо вокруг Квавара остается стабильным пока не ясно. Ученые предполагают, что возможно обломки в кольце сталкиваясь друг с другом не сливаются воедино, а отталкиваются. Но нужны более подробные наблюдения, чтобы подтвердить это предположение.

По словам Диллона, обнаружение кольца вокруг карликовой планеты, которое смогло выжить на таком далеком расстоянии, стало настоящим сюрпризом для ученых.

"Это самое необычное кольцо, которое мы видели. Оно слишком тонкое, чтобы его можно было обнаружить напрямую. Поэтому мы наблюдали за тем, как Квавар проходит на фоне звезды, и благодаря затмению, которое произошло мы смогли увидеть это кольцо", — говорит Диллон.

Фокус уже писал о том, что ученые провели новое исследование еще одного объекта в Солнечной системе, который также имеет кольца. И речь идет не о Сатурне или другой планете с системой колец. Это астероид, который окружают сразу два кольца, и он вращается вокруг Солнца за пределами Сатурна.

Также Фокус писал о том, что на этой неделе у человечества может быть последний шанс увидеть редкую "зеленую" комету. Дело в том, что комета C/2022 E3 ZTF, которая недавно приближалась к Земле, уже может не вернуться в Солнечную систему. Но даже если это и случится, то не раньше, чем через 50 тысяч лет.