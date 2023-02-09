Навколо карликової планети у Сонячній системі виявлено кільце: воно суперечить теоріям

Кільце навколо транснептунового об'єкта знаходиться набагато далі, ніж має бути, і вчені не розуміють, як воно ще не зруйнувалося.

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За допомогою телескопа, який знаходиться в обсерваторії Роке-де-лос-Мучачос на острові Ла-Пальма (Канарські острови), вчені виявили, що у карликової планети Квавар є кільце. Але його розташування суперечить існуючим теоріям, пише The Guardian.

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Квавар – це транснептуновий об'єкт, який було виявлено 20 років тому поза орбітою Нептуна в поясі Койпера, на зовнішніх межах Сонячної системи. Ця карликова планета з діаметром 1100 км поступається трохи за розміром Плутону. Середня відстань до Квавар становить приблизно 42 астрономічні одиниці, тобто ця карликова планета знаходиться в 42 рази далі, ніж Земля від Сонця.

Вчені за допомогою потужного телескопа на Канарських островах змогли виявити, що у Квавара є кільце. Але воно розташоване набагато далі від маленької планети, ніж передбачають теорії.

[ + – ] Вчені за допомогою потужного телескопа на Канарських островах змогли виявити, що у Квавара є кільце. Але воно розташоване набагато далі від маленької планети, ніж передбачають теорії. Фото: vaccine-1

За словами Віка Діллона з Шеффілдського університету, для того, щоб кільце навколо планети могло існувати і не зникло, існує передбачений теоріями максимум відстані його розташування від планети. Ця відстань називається межею Роше і всередині неї планета своїм впливом на навколишнє середовище запобігає процесу злиття уламків, які складають кільця, у супутник. Далі цієї межі, згідно з теоріями, кільця не можуть існувати.

Але нове спостереження за карликовою планетою Квавар показує, що тут теорії не працюють. Кільце знаходиться на відстані від об'єкта, яка перевищує 7 радіусів Квавара. Це у 2 рази далі, ніж знаходиться межа Роше. Згідно з теоріями, уламки в цьому кільці, які складаються з льоду і каменю, мали б утворити супутник, тобто тут воно не може перебувати. Але вчені своїм відкриттям показали, що наявні теорії про те, як формуються планетні кільця, потрібно буде переглянути.

[ + – ] Для того, щоб кільце навколо планети могло існувати і не зникло, існує передбачений теоріями максимум відстані його розташування від планети. Ця відстань називається межею Роше і всередині неї планета своїм впливом на навколишнє середовище запобігає процесу злиття уламків, які складають кільця, у супутник. Далі цієї межі, згідно з теоріями, кільця не можуть існувати Фото: vaccine-1

Як кільце навколо Квавару залишається стабільним поки не зрозуміло. Вчені припускають, що, можливо, уламки в кільці, зіштовхуючись один з одним, не зливаються воєдино, а відштовхуються. Але потрібні докладніші спостереження, щоб підтвердити це припущення.

За словами Діллона, виявлення кільця навколо карликової планети, яке змогло вижити на такій далекій відстані, стало справжнім сюрпризом для вчених.

"Це найнезвичайніше кільце, яке ми бачили. Воно надто тонке, щоб його можна було виявити напряму. Тому ми спостерігали за тим, як Квавар проходить на тлі зірки, і завдяки затемненню, яке сталося, ми змогли побачити це кільце", — каже Діллон. .

Фокус вже писав про те, що вчені провели нове дослідження ще одного об'єкта у Сонячній системі, який також має кільця. І йдеться не про Сатурн чи іншу планету із системою кілець. Це астероїд, який оточують відразу два кільця, і він обертається навколо Сонця поза Сатурном.

Також Фокус писав про те, що цього тижня людство може мати останній шанс побачити рідкісну "зелену" комету. Справа в тому, що комета C/2022 E3 ZTF, яка нещодавно наближалася до Землі, вже може не повернутися до Сонячної системи. Але навіть якщо це й станеться, то не раніше, ніж за 50 тисяч років.