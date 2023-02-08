Цього тижня людство може мати останній шанс побачити рідкісну "зелену" комету: чому (фото)

Якщо ви не побачили довгоперіодичну комету, що стала знаменитою за останній місяць, — не засмучуйтеся. Шанс ще є.

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Найближче до Землі комета, яку бачили востаннє неандертальці, вже наближалася 1 лютого цього року. Але надто яскравий Місяць завадив повною мірою насолодитися літальною "зеленою" крижаною кулею з хвостом. Але цього тижня буде унікальна нагода побачити комету C/2022 E3 ZTF у небі досить добре. Зважаючи на те, що наступного разу вона може і не прилетіти знову до Сонця через 50 тисяч років, це може бути останній шанс для людства спостерігати за цим космічним об'єктом, пише Forbes.

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Комету C/2022 E3 ZTF назвали "зеленою" через характерний відтінок, який видно у небі під час її польоту. Фокус уже писав про цю довгоперіодичну комету, яка востаннє наближалася до Землі 50 тисяч років тому. Тоді останні неандертальці та Homo sapiens все ще були сусідами в деяких частинах Європи, і ми можемо бути останніми представниками нашого виду, які бачили цю комету.

[ + – ] Комету C/2022 E3 ZTF назвали "зеленою" через характерний відтінок, який видно у небі під час її польоту Фото: Forbes

Найбільше галасу в ЗМІ ця комета наробила в середині минулого тижня, адже 1 лютого вона підлетіла досить близько до Землі, після того, як на деякий час "зустрілася" із Сонцем. Що означає близько? За космічними мірками відстань 41,5 млн км — це так, недалеко. Після цієї події інтерес до неї різко знизився. Але надто яскравий Місяць того дня, та й протягом наступних днів не дозволив повною мірою насолодитися польотом дуже рідкісної комети в нічному небі.

До речі, чеський астроном Петро Хоралек зміг зробити унікальне зображення комети, що летить до Землі, яка знаходилася якраз між двома знаменитими сузір'ями — Великою і Малою Ведмедицею.

[ + – ] Чеський астроном Петро Хоралек зміг зробити унікальне зображення комети, що летить до Землі, яка знаходилася якраз між двома знаменитими сузір'ями — Великою і Малою Ведмедицею Фото: микробы

Коли можна побачити комету C/2022 E3 ZTF цього тижня?

Але на цьому тижні випадає унікальний шанс все-таки побачити комету C/2022 E3 ZTF максимально чітко, коли вона поступово віддаляється від нашої планети. Враховуючи те, що до кінця тижня Місяць вже не буде так яскраво світити, такий об'єкт, що не сильно виділяється на тлі зірок, може стати добре видимим.

За словами вчених, починаючи з вечора четверга, 9 лютого і наступних 10 днів вечірнє і нічне небо буде практично позбавлене місячного світла. А значить небо буде значно темнішим і зелена крижана куля стане доступною для огляду. Єдине, що потрібно мати — це бінокль, бо, на жаль, неозброєним оком цей об'єкт побачити буде неможливо.

За словами вчених, все ж таки найкращий час для спостереження за кометою C/2022 E3 ZTF — це вечір і ніч 10 та 11 лютого. До речі, вже цієї суботи комета підлетить дуже близько до Марса.

[ + – ] 1 лютого зелена комета підлетіла досить близько до Землі, після того, як на деякий час "зустрілася" із Сонцем і її змогли побачити наземні телескопи Фото: Forbes

Чому комета C/2022 E3 ZTF має зелений колір?

Якщо відповісти коротко, то вся справа у вуглеці. Комети здебільшого складаються з льоду, але тільки частина цього льоду є звичайною замерзлою водою. Вони також складаються з таких заморожених сполук, як метан та аміак. Коли лід випаровується під впливом сонячного тепла, то випромінювання Сонця також руйнує деякі з молекул льоду, тому вуглець у метані перебувають у вигляді двох атомів вуглецю, пов'язаних разом. Це називається атомарним вуглецем, і це дуже короткоживуча молекула. Але весь час свого існування вона відбиває світло в довжинах хвиль, які надають кометі C/2022 E3 ZTF характерного зеленого світіння.

[ + – ] Чому комета C/2022 E3 ZTF має зелений колір? Якщо відповісти коротко, то вся справа у вуглеці Фото: Twitter

Куди прямує комета C/2022 E3 ZTF?

З того часу, як комета була відкрита у березні минулого року, вчені моделюють траєкторію її польоту. Деякі дослідники вважають, що ще щонайменше один раз вона підлетить до Сонця через 50 тисяч років. Але інші вчені стверджують, що комета може вирватися з гравітаційного впливу Сонця та полетить у міжзоряний простір. Фокус уже писав про те, чим є ці великі ділянки космосу.

Досі вчені поки що так і не з'ясували, чи з'явилася комета C/2022 E3 ZTF десь на краю Сонячної системи, чи все ж таки вона є міжзоряним об'єктом, який потрапив під дію гравітації Сонця 50 тисяч років тому.

Фокус уже писав про ще одного дуже рідкісного космічного мандрівника, який почав політ у космосі всього 5 років тому. Йдеться про автомобіль Tesla Ілона Маска й експерти розповіли, де він зараз.