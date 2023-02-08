П'ять років у космосі: де зараз знаходиться знаменитий автомобіль Tesla Ілона Маска

У 2018 році засновник SpaceX зробив те, що навіть затяті ненависники Ілона Маска визнали досить крутим.

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Пройшло вже 5 років відтоді, як 6 лютого 2018 року, Ілон Маск оправив у космос на своїй ракеті-носія Falcon Heavy свій особистий автомобіль Tesla. Вчені вважають, що за умови, що нічого не станеться з цим автомобілем, він літатиме в космосі ще тисячі, а може й мільйони років, пише CNN.

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За словами експертів, на сьогодні Tesla Ілона Маска вже зробила 3,3 обороти навколо Сонця і знаходиться на відстані приблизно 327 млн км від Землі.

Під час своєї подорожі автомобіль постійно наближається до Землі, то до Марса, при цьому перетинаючи орбіти цих двох планет. На сьогодні транспортний засіб здійснив подорож у космосі завдовжки 4 млрд км і звичайно продовжить літати у вакуумі, якщо не станеться першої в історії ДТП у космосі за участю автомобіля. Тобто, якщо в авто Ілона Маска не вріжеться, наприклад, великий метеорит.

[ + – ] Пройшло вже 5 років відтоді, як 6 лютого 2018 року, Ілон Маск оправив у космос на своїй ракеті-носія Falcon Heavy свій особистий автомобіль Tesla. Вчені вважають, що за умови, що нічого не станеться з цим автомобілем, він літатиме в космосі ще тисячі, а може й мільйони років. Фото: Wikipedia

За словами вчених, абсолютно точно сказати, де знаходиться Tesla або визначити ступінь її збереження дуже важко. Можливо автомобіль вже постраждав від ударів мікрометеоритів або він зазнав ерозії через сонячне випромінювання.

Прямих спостережень за цим спорткаром не ведеться з 2018 року і всі дані ґрунтуються на оцінках траєкторії польоту автомобіля в космосі. Та й вчені не горять особливим бажанням стежити польотом автомобіля в космосі, оскільки він не має жодної наукової цінності. Оцінки експертів показують, що саме 6 лютого Tesla перетинала орбіту Марса, хоча сама планета була на протилежному боці від Сонця.

Взагалі даний автомобіль Ілон Маск використовував як "хоча б якесь" корисне навантаження для першого запуску його ракети-носія Falcon Heavy. Сам засновник SpaceX оцінював шанси успіху цього запуску як 50 на 50. Але у результаті все пройшло вдало.

[ + – ] За словами експертів, на сьогодні Tesla Ілона Маска вже здійснила 3,3 обороти навколо Сонця і знаходиться на відстані приблизно 327 млн км від Землі Фото: Wikipedia

Сам автомобіль є незвичайним об'єктом у космосі, а ще 5 років тому особливу увагу привернув одягнений у скафандр манекен на ім'я Стармен, якого посадили за кермо авто. Тобто була створена симуляція справді подорожі автомобілем, але в космосі.

Варто згадати, що на панелі приладів спорткару прикріплена табличка з написом "Не панікуйте", і цей напис є прямим посиланням до фантастичного твору "Автостопом по Галактиці". Ще в автомобілі знаходиться пристрій для зберігання даних із творами знаменитого письменника-фантаста Айзека Азімова.

Ще 5 років тому Ілон Маск говорив про те, що має надію, що одного разу люди, які оселяться на Марсі або інших планетах Сонячної системи, обов'язково зловлять його автомобіль, який стане музейним експонатом.

[ + – ] На відеоролику можна побачити, як летить Tesla Ілона Маска у вигляді крапки, що світиться в космосі в жовтні 2018 року

За даними вчених з NASA, до 2035 року не варто чекати великого зближення автомобіля з Марсом, а зближення із Землею відбудеться лише у 2047 та 2050 роках. Але під час цього прольоту Tesla буде на відстані кілька мільйонів кілометрів від обох планет.

Ще 5 років тому вчені припустили, що шанс на те, що спорткар впаде на Землю протягом наступних кількох мільйонів років становить трохи більше 20%. А ймовірність його зіткнення із Сонцем чи Венерою становить трохи більше 10%.

[ + – ] Останній опублікований кадр автомобіля, після того, як він почав політ, щоб вийти на орбіту навколо Сонця Фото: Wikipedia

Але навіть якщо припустити, що Tesla Ілона Маска все-таки увійде в атмосферу Землі, що за оцінками вчених, автомобіль там просто згорить, не досягнувши поверхні.

Яка подальша доля чекає на цього космічного мандрівника ніхто точно сказати не може. Як уже було сказано вище, все залежить від того, у наскільки хорошому стані все ще знаходиться автомобіль і чи не станеться з ним будь-якої космічної аварії.

Фокус уже писав про те, де знаходився автомобіль Ілона Маска у лютому минулого року.