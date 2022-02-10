Чотири роки тому Ілон Маск запустив Tesla в космос: де зараз знаходиться автомобіль

У лютому 2018 року відбувся перший успішний запуск ракети-носія компанії SapceX Falcon Heavy. Як корисне навантаження ракета вивела в космос приватне авто автора компанії — Tesla Roadster.

Спорткар Ілона Маска вишневого кольору продовжує свою подорож у космосі, обертаючись по орбіті навколо Сонця. Глава SpaceX не мав жодної наукової мети, коли відправляв свій Tesla Roadster у космос. Йому потрібне було будь-яке корисне навантаження, яке виведе за межі Землі ракета Falcon Heavy. Як казав сам Маск, "потрібна була найбезглуздіша річ, яку тільки можна собі уявити". І він обрав свій особистий автомобіль, у який посадив манекен на ім'я "Зоряна людина", одягнений у скафандр, повідомляє CNN.

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[ + – ] Ілон Маск обрав особистий автомобіль, в який посадив манекен на ім'я "Зоряна людина", одягнений у скафандр, як корисне навантаження для першого польоту ракети Falcon Heavy Фото: wikipedia

За останніми даними NASA, зараз Tesla Ілона Маска знаходиться на відстані приблизно 376 млн км від Землі та 482 млн км від Марса. Автомобіль постійно наближається під час свого польоту до однієї, то до іншої планети.

"Швидше за все, цей родстер цілий і неушкоджений, просто постраждав від ударів метеоритів", — говорить Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

За даними NASA, за 4 роки космічної подорожі автомобіль подолав відстань у 3,2 млрд км, при цьому він здійснив 2,6 обороти навколо Сонця. У 2020 році спорткар уперше наблизився до Марса на відстань 8 млн км від планети, що приблизно в 20 разів перевищує відстань між Землею і Місяцем.

[ + – ] Зараз Tesla Ілона Маска знаходиться на відстані приблизно 376 млн км від Землі та 482 млн км від Марса Фото: wikipedia

Максимально близько до Червоної планети родстер підлетить у 2035 році, а біля Землі він опиниться на відстані кілька мільйонів кілометрів у 2047 та 2050 роках. Учені підрахували, що шанс впасти на Землю в автомобіля Маска протягом наступних 15 млн років становить 22%, а те, що він за цей же період впаде на Венеру або Сонце, оцінюється в 12%.

"Точно вирахувати траєкторію майбутнього польоту автомобіля неможливо. Астрономи особливо за ним не стежать, адже це не цінний космічний об'єкт", — говорить Ханно Рейн з Університету Торонто.

[ + – ] Останній опублікований кадр автомобіля, після того, як він почав політ, щоб вийти на орбіту навколо Сонця Фото: wikipedia

Якщо ж Tesla Roadster і ввійде в атмосферу Землі, то, швидше за все, згорить там до того, як зможе завдати будь-якої шкоди на поверхні планети. Учені вважають, що автомобіль літатиме в космосі ще мільйони років і що з ним буде зрештою невідомо.

Сам Ілон Маск ще в 2018 році сказав, що він сподівається, що в майбутньому люди вже створять колонії на інших планетах Сонячної системи. І його нащадки обов'язково зловлять автомобіль і поставлять у музей.