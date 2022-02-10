Четыре года назад Илон Маск запустил Tesla в космос: где сейчас находится автомобиль

В феврале 2018 года состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя компании SapceX Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки ракета вывела в космос личное авто создателя компании — Tesla Roadster.

Спорткар Илона Маска вишневого цвета продолжает свое путешествие в космосе вращаясь по орбите вокруг Солнца. Глава SpaceX не преследовал никакой научной цели, когда отправлял свой Tesla Roadster в космос. Ему нужна была любая полезная нагрузка, которую выведет за пределы Земли ракета Falcon Heavy. Как говорил сам Маск, "нужна была самая нелепая вещь, которую только можно себе представить". И он выбрал свой личный автомобиль, в который посадил манекен по имени "Звездный человек", одетый в скафандр, сообщает CNN.

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[ + – ] Илон Маск выбрал личный автомобиль, в который посадил манекен по имени "Звездный человек", одетый в скафандр, в качестве полезной нагрузки для первого полета ракеты Falcon Heavy Фото: wikipedia

По последним данным NASA, сейчас Tesla Илона Маска находится на расстоянии примерно 376 млн км от Земли и 482 млн км от Марса. Автомобиль постоянно приближается во время своего полета то к одной, то к другой планете.

"Скорее всего этот родстер цел и невредим, просто пострадал от ударов метеоритов", — говорит Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

По данным NASA, за 4 года космического путешествия автомобиль преодолел расстояние в 3,2 млрд км, при этом он сделал 2,6 оборота вокруг Солнца. В 2020 году спорткар впервые приблизился к Марсу на расстояние в 8 млн км от планеты, что примерно в 20 раз превышает расстояние между Землей и Луной.

[ + – ] Сейчас Tesla Илона Маска находится на расстоянии примерно 376 млн км от Земли и 482 млн км от Марса Фото: wikipedia

Максимально близко к Красной планете родстер подлетит в 2035 году, а возле Земли он окажется на расстоянии в несколько миллионов километров в 2047 и 2050 годах. Ученые подсчитали, что шанс упасть на Землю у автомобиля Маска в течение следующих 15 млн лет составляет 22%, а то, что он за этот же период времени упадет на Венеру или Солнце, оценивается в 12%.

"Точно вычислить траекторию будущего полета автомобиля не представляется возможным. Астрономы особо за ним не следят, ведь это не ценный космический объект", — говорит Ханно Рейн из Университета Торонто.

[ + – ] Последний опубликованный кадр автомобиля, после того, как он начал полет, чтобы выйти на орбиту вокруг Солнца Фото: wikipedia

Если же Tesla Roadster и войдет в атмосферу Земли, то скорее всего, сгорит там до того, как сможет нанести какой-либо ущерб на поверхности планеты. Ученые считают, что автомобиль будет летать в космосе еще миллионы лет и что с ним будет в конечном итоге неизвестно.

Сам Илон Маск еще в 2018 году сказал, что он надеется на то, что в будущем люди уже создадут колонии на других планетах Солнечной системы. И его потомки обязательно поймают автомобиль и поставят в музей.