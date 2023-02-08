Пять лет в космосе: где сейчас находится знаменитый автомобиль Tesla Илона Маска

В 2018 году основатель SpaceX сделал то, что даже закоренелые ненавистники Илона Маска признали довольно крутым.

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Прошло уже 5 лет с тех пор, как 6 февраля 2018 года, Илон Маск оправил в космос на своей ракете-носителе Falcon Heavy свой личный автомобиль Tesla. Ученые считают, что при условии, что ничего не произойдет с этим автомобилем, то он будет летать в космосе еще тысячи, а может и миллионы лет, пишет CNN.

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По словам экспертов, на сегодня Tesla Илона Маска уже совершила 3,3 оборота вокруг Солнца и находится на расстоянии в примерно 327 млн км от Земли.

Во время своего путешествия автомобиль постоянно приближается то к Земле, то к Марсу, при этом пересекая орбиты этих двух планет. На сегодняшний день транспортное средство совершило путешествие в космосе длиной в 4 млрд км и конечно продолжит летать в вакууме, если не произойдет первого в истории ДТП в космосе с участием автомобиля. То есть если в авто Илона Маска не врежется, например, большой метеорит.

[ + – ] Прошло уже 5 лет с тех пор, как 6 февраля 2018 года, Илон Маск оправил в космос на своей ракете-носителе Falcon Heavy свой личный автомобиль Tesla. Ученые считают, что при условии, что ничего не произойдет с этим автомобилем, то он будет летать в космосе еще тысячи, а может и миллионы лет Фото: Wikipedia

По словам ученых абсолютно точно сказать, где находится Tesla или определить степень ее сохранности очень трудно. Возможно автомобиль уже пострадал от ударов микрометеоритов или же он подвергся эрозии из-за солнечного излучения.

Прямых наблюдений за этим спорткаром не ведется с 2018 года и все данные основаны на оценках траектории полета автомобиля в космосе. Да и ученые не горят особым желанием следить полетом автомобиля в космосе, так он не представляет никакой научной ценности. Оценки экспертов показывают, что именно 6 февраля Tesla пересекала орбиту Марса, хотя сама планета находилась на противоположной стороне от Солнца.

Вообще данный автомобиль Илон Маск использовал в качестве "хоть какой-нибудь" полезной нагрузки для первого запуска его ракеты-носителя Falcon Heavy. Сам основатель SpaceX оценивал шансы на успех этого запуска как 50 на 50. Но в итоге все прошло удачно.

[ + – ] По словам экспертов, на сегодня Tesla Илона Маска уже совершила 3,3 оборота вокруг Солнца и находится на расстоянии в примерно 327 млн км от Земли Фото: Wikipedia

Сам автомобиль является необычным объектом в космосе, а еще 5 лет назад особое внимание привлек одетый в скафандр манекен по имени Стармен, которого посадили за руль авто. То есть была создана симуляция действительно путешествия на автомобиле, но в космосе.

Стоит вспомнить, что на приборной панели спорткара прикреплена табличка с надписью "Не паникуйте", и эта надпись является прямой отсылкой к фантастическому произведению "Автостопом по Галактике". Еще в автомобиле находится устройство для хранения данных с произведениями знаменитого писателя-фантаста Айзека Азимова.

Еще 5 лет назад Илон Маск говорил о том, что у него есть надежда, что однажды люди, которые поселятся на Марсе или других планетах Солнечной системы, обязательно поймают его автомобиль, который станет музейным экспонатом.

[ + – ] На видеоролике можно увидеть, как летит Tesla Илона Маска в виде светящейся точки в космосе в октябре 2018 года

По данным ученых из NASA, до 2035 года не стоит ждать большого сближения автомобиля с Марсом, а сближение с Землей произойдет только в 2047 и 2050 годах. Но во время этого пролета Tesla будет находится на расстоянии в несколько миллионов километров от обоих планет.

Еще 5 лет назад ученые предположили, что шанс на то, что спорткар упадет на Землю в течение следующих нескольких миллионов лет составляет всего чуть больше 20%. А вероятность его столкновения с Солнцем или Венерой составляет чуть больше 10%.

[ + – ] Последний опубликованный кадр автомобиля, после того, как он начал полет, чтобы выйти на орбиту вокруг Солнца Фото: Wikipedia

Но даже, если предположить, что Tesla Илона Маска все-таки войдет в атмосферу Земли, что по оценкам ученых, автомобиль там просто сгорит, не достигнув поверхности.

Какая дальнейшая судьба ждет этого космического путешественника никто точно сказать не может. Как уже было сказано выше, все зависит от того, в насколько хорошем состоянии все еще находится автомобиль и произойдет ли с ним какой-либо космической аварии.

Фокус уже писал о том, где находился автомобиль Илона Маска в феврале прошлого года.