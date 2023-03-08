Планета-ізгой може знищити життя на Землі: як це станеться

Нове дослідження припускає, що вигадана планета Нібіру, якщо вона існує, посіє хаос у нашій Сонячній системі.

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Вже кілька десятиліть існує гіпотеза, яку підтримують деякі теоретики. Вони вважають, що в нашій Сонячній системі може з'явитися планета-ізгой Нібір, вплив якої призведе до зникнення життя на Землі. Нове дослідження показує, які наслідки спричинять появу "зайвої" планети в Сонячній системі, пише Forbes.

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Прихильники теорій змови вже пророкували "кінець світу", який мав настати і на початку 2000-х років, і в 2012 році і пізніше через те, що через нашу Сонячну систему пролетить невідома планета Нібіру. Тобто поява цієї планети-ізгоя, яка подорожує галактикою, призведе до усунення орбіти Землі, а це зокрема призведе до загибелі людства.

Цього так і не сталося, бо немає наукових підтверджень існування такої планети. Але Стівен Кейн із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, запитав себе: що ж насправді трапиться, якщо в Сонячній системі з'явиться додаткова планета, як вона може вплинути на Землю?

[ + – ] Вже кілька десятиліть існує гіпотеза, яку підтримують деякі теоретики, яка говорить про те, що в нашій Сонячній системі може з'явитися планета-ізгою Нібір, вплив якої призведе до зникнення життя на Землі. Нове дослідження передбачає, що, якщо вона все-таки існує, тобто дієвий спосіб, яким чином це може статися Фото: Forbes

Для цього Кейн та його колеги створили комп'ютерну модель, в якій величезна планета, яка схожа на Землю, раптово з'являється у Сонячній системі та розміщується на орбіті між Марсом та Юпітером. Результати моделювання показують, що, якщо це станеться, то наслідки для Землі справді будуть дуже поганими, як вважають прихильники теорії про існування вигаданої планети Нібіру.

За словами Кейна, поява такої планети вплине насамперед на орбіту Юпітера. Цей газовий гігант, який є найбільшою планетою в нашій системі та його маса в 318 разів більша за масу Землі, відіграє найважливішу роль у Сонячній системі.

Усунення орбіти Юпітера призведе до дестабілізації орбіт інших планет. Наприклад, як показало моделювання, Меркурій, Венера та Земля просто будуть викинуті із системи і також перетворяться на планети-ізгої, як і теоретично Нібіру. Можливо, те саме станеться з Ураном і Нептуном. Якщо Земля відлетить далеко від Сонця, вона перетвориться на холодну кулю, проте люди відразу ж зникнуть.

[ + – ] Порівняння розмірів планет Соняної системи, а також Плутона та Місяця Фото: Forbes

Стівен Кейн не просто так зайнявся розглядом питання про те, як якась планета-ізгой може призвести до загибелі людства. Астрономів вже давно цікавить певний тип планет, якого немає у нашій Сонячній системі, але вони виявлені поряд з іншими зірками. Ці кам'янисті світи в кілька разів більші за нашу планету, але схожі на неї і їх називають супер-Землі.

За словами Кейна, у Сонячній системі є як мінімум дві дивні особливості. Одна полягає в тому, що значні відмінності у розмірах між найбільшою кам'янистою планетою, якою є Земля і найменшою газовою планетою, якою є Нептун. Ще одна особливість полягає в тому, що між Марсом і Юпітером існує величезна відстань і деякі вчені вважають, що тут теоретично має бути ще одна планета. Тому у своєму моделюванні вчені помістили вигадану супер-Землю якраз між Марсом та Юпітером, щоб дізнатися, як це розміщення може вплинути на структуру Сонячної системи.

[ + – ] Астрономів вже давно цікавить певний тип планет, якого немає у нашій Сонячній системі, але вони виявлені поряд з іншими зірками. Ці кам'янисті світи в кілька разів більші за нашу планету, але схожі на неї і їх називають супер-землі. Фото: Forbes

"Як показує наше дослідження, поява такої планети призведе до загибелі людства, тому добре, що жодного величезного об'єкту там немає", — каже Кейн.

З іншого боку, за словами Кейна, якщо змінити розмір теоретичної планети між Марсом і Юпітером, тобто зробити її меншою, то вона не вплине на навколишні об'єкти. Але є нюанс.

Ми змінили вихідні дані в моделюванні і виявилося, що нова планета, яка має менший розмір, не сприяє викиду тієї ж Землі з Сонячної системи. Тобто її орбіта буде стабільною деякий час. Але потім її орбіта може трохи змінитися і ця дія змінить орбіту Землі. А це призведе до того, що планета стане менш гостинною, а може бути й цілком непридатною для життя", — каже Кейн.

Фокус вже писав про те, що вчені назвали найменший і найбільший астероїд у Сонячній системі. Насправді дуже складно визначити нижню межу розмірів астероїдів, але з найбільшим космічним каменем таких проблем немає.