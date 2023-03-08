Планета-изгой может уничтожить жизнь на Земле: как это случится

Новое исследование предполагает, что вымышленная планета Нибиру, если она существует, посеет хаос в нашей Солнечной системе.

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Уже несколько десятилетий существует гипотеза, которую поддерживают некоторые теоретики. Они считают, что в нашей Солнечной системе может появиться планета-изгой Нибиру, влияние которой приведет к исчезновению жизни на Земле. Новое исследование показывает, какие последствия повлечет за собой появление "лишней" планеты в Солнечной системе, пишет Forbes.

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Приверженцы теорий заговора уже предрекали "конец света", который должен был наступить и в начале 2000-х годов, и в 2012 году и позже из-за того, что через нашу Солнечную систему пролетит неизвестная планета Нибиру. То есть появление этой планеты-изгоя, которая путешествует по галактике, приведет к смещению орбиты Земли, а это в свою очередь приведет к гибели человечества.

Этого так и не произошло, потому как нет научных подтверждений существования такой планеты. Но Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, задался вопросом: что же на самом деле случится, если в Солнечной системе появится дополнительная планета, как она может повлиять на Землю?

[ + – ] Уже несколько десятилетий существует гипотеза, которую поддерживают некоторые теоретики, которая говорит о том, что в нашей Солнечной системе может появится планета-изгой Нибиру, влияние которой приведет к исчезновению жизни на Земле. Новое исследование предполагает, что, если она все-таки существует, то есть действенный способ каким образом это может случиться Фото: Forbes

Для этого Кейн и его коллеги создали компьютерную модель, в которой огромная планета, которая похожа на Землю, внезапно появляется в Солнечной системе и размещается на орбите между орбитами Марса и Юпитера. Результаты моделирования показывают, что, если это произойдет, то последствия для Земли действительно будут очень плохими, как и считают приверженцы теории о существовании вымышленной планеты Нибиру.

По словам Кейна, появление такой планеты повлияет в первую очередь на орбиту Юпитера. Этот газовый гигант, который является самой большой планетой в нашей системе и его масса в 318 раз больше массы Земли, играет важнейшую роль в Солнечной системе.

Смещение орбиты Юпитера приведет к дестабилизации орбит остальных планет. Например, как показало моделирование, Меркурий, Венера и Земля просто будут выброшены из системы и также превратятся в планеты-изгои, как и теоретическая Нибиру. Возможно, то же самое произойдет с Ураном, и Нептуном. Если Земля улетит далеко от Солнца, то она превратится в холодный шар, а все люди сразу же исчезнут.

[ + – ] Сравнение размеров планет Солненой системы, а также Плутона и Луны Фото: Forbes

Стивен Кейн не просто так занялся рассмотрением вопроса о том, как некая планета-изгой может привести к гибели человечества. Астрономов уже давно интересует определенный тип планет, которого нет в нашей Солнечной системе, но они обнаружены рядом с другими звездами. Эти каменистые миры в несколько раз больше нашей планеты, но похожи на нее и их называют супер-Земли.

По словам Кейна, в Солнечной системе имеются как минимум две странные особенности. Одна состоит в том, что значительные отличия в размерах между самой большой каменистой планетой, которой является Земля и самой маленькой газовой планетой, которой является Нептун. Еще одна особенность состоит в том, что между Марсом и Юпитером существует огромное расстояние и некоторые ученые считают, что здесь теоретически должна находится еще одна планета. Поэтому в своем моделировании ученые поместили вымышленную супер-Землю как раз между Марсом и Юпитером, чтобы узнать, как это размещение может повлиять на структуру Солнечной системы.

[ + – ] Астрономов уже давно интересует определенный тип планет, которого нет в нашей Солнечной системе, но они обнаружены рядом с другими звездами. Эти каменистые миры в несколько раз больше нашей планеты, но похожи на нее и их называют супер-Земли Фото: Forbes

"Как показывает наше исследование, появление такой планеты приведет к гибели человечества, поэтому хорошо, что никакого огромного объекта там нет", — говорит Кейн.

С другой стороны, по словам Кейна, если изменить размер теоретической планеты между Марсом и Юпитером, то есть сделать ее меньше, то она не окажет такого пагубного влияния на окружающие ее объекты. Но есть нюанс.

"Мы изменили исходные данные в моделировании и оказалось, что новая планета, которая имеет меньший размер, не способствует выбросу той же Земли из Солнечной системы. То есть ее орбита будет стабильной некоторое время. Но затем ее орбита может немного измениться и это действие изменит орбиту Земли. А это приведет к тому, что планета станет менее гостеприимной, а может быть и полностью непригодной для жизни", — говорит Кейн.

Фокус уже писал о том, что ученые назвали самый маленький и наибольший астероид в Солнечной системе. На самом деле очень сложно определить нижнюю границу размеров астероидов, но с самым крупным космическим камнем таких проблем нет.