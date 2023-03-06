Світ покритий вулканами. Апарат NASA зробив найкращі знімки супутника Юпітера (фото)

Космічний апарат "Юнона" надіслав на Землю одні з найкращих та найчіткіших зображень Іо — найбільш вулканічного світу у Сонячній системі.

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Під час чергового обльоту Юпітера космічний апарат NASA зміг перебувати на досить близькій за космічними мірками відстані до одного з головних супутників газового гіганта — Іо. В результаті апарат за допомогою своєї камери JunoCam зробив серію чудових знімків поверхні супутника, які вже вважаються одними з найкращих зображень Іо, пише ScienceAlert.

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Четвертий за розмірами супутник у Сонячній системі, Іо є частиною так званих галілеєвих супутників Юпітера разом з Європою, Ганімедом та Каллісто. Але Іо знаходиться до планети ближче, ніж решта трьох супутників, він знаходиться на третьому місці за розміром серед них.

[ + – ] Космічний апарат "Юнона" надіслав на Землю одні з найкращих та найчіткіших зображень Іо – найбільш вулканічного світу у Сонячній системі Фото: NASA

Іо — це не те місце, де вчені сподіваються виявити життя, адже це найбільший вулканічний супутник у нашій системі. Вважається, що на поверхні знаходиться понад 400 вулканів, які постійно вивергають сірку і діоксид сірки на величезну висоту. Деякі вулкани можуть викидати речовину на висоту 500 км.

Незважаючи на наявність величезної кількості вулканів, переважно поверхня Іо рівнинна, і на відміну від крижаних супутників Юпітера та інших планет зовнішньої Сонячної системи, вона вкрита не водяним льодом, а замерзлою сіркою чи діоксидом.

[ + – ] Іо – це не те місце, де вчені сподіваються виявити життя, адже це найбільший вулканічний супутник у нашій системі. Вважається, що на поверхні знаходиться понад 400 вулканів, які постійно вивергають сірку і діоксид сірки на величезну висоту. Деякі вулкани можуть викидати речовину на висоту 500 км. Фото: NASA

1 березня цього року космічний апарат "Юнона", який призначений для вивчення Юпітера і робить це з 2016 року, зміг наблизитися до Іо на відстань у 51,5 тисячі кілометрів. Під час цього наближення камера JunoCam зняла багато особливостей супутника, надавши найкращі зображення Іо відтоді, як це зробив апарат New Horizons 2006 року, прямуючи до Плутона.

Деякі вчені порівнюють поверхню Іо із зовнішнім виглядом піци, тому що вона така ж різноманітна і строката, та ще й має жовтуватий відтінок завдяки наявності сірки. На нових зображеннях видно поверхню Іо, яка утворилася внаслідок активності вулканів, з безліччю унікальних особливостей.

[ + – ] 1 березня цього року космічний апарат "Юнона", який призначений для вивчення Юпітера і робить це з 2016 року, зміг наблизитися до Іо на відстань у 51,5 тисячі кілометрів. Під час цього наближення камера JunoCam зняла багато особливостей супутника, надавши найкращі зображення Іо відтоді, як це зробив апарат New Horizons 2006 року, прямуючи до Плутона. Фото: NASA

Насправді, отримані за допомогою приладу JunoCam зображення обробляють так звані цивільні вчені, які допомагають NASA. Взагалі, спочатку вчені не планували використовувати цю камеру для наукових досліджень, але виявилося, що вона дуже ефективна і з її допомогою можна створювати приголомшливі знімки.

За словами Джейсона Перрі, який є одним із експертів з обробки зображень апарату "Юнона", на знімках можна побачити величезні потоки лави, які тягнуться на сотні кілометрів у вигляді лавових річок.

"Юнона" зробила третє з дев'яти запланованих наближень до Іо і наступного разу зробить знімки супутника у травні цього року з відстані 35 тисяч км. Дуже близько до Іо апарат підлетить лише у лютому 2024 року — на відстань у 1500 км.

Як уже писав Фокус, астрономи відкрили дві нові екзопланети, які обертаються навколо дуже схожої на Сонце зірки у 175 світлових роках від нас. Найцікавіше, що одна із цих планет дуже схожа на Юпітер, а друга — на Нептун.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи може куля пролетіти наскрізь через Юпітер.

Щодо інших супутників Юпітера, то нещодавно вчені з'ясували, чому на Європі з'являються дивні червоні смуги на поверхні, як уже писав Фокус.