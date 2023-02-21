Червона лінія Європи. Вчені з'ясували, що залишає бурі смуги на супутнику Юпітера

Таємничі червоні смуги на поверхні Європи можуть з'являтися завдяки нещодавно відкритому новому виду солоного льоду.

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Червоні смуги на поверхні супутника Юпітера Європи вважаються застиглою сумішшю води та солей, проте їх хімічна структура не відповідала жодній відомій речовині на Землі. Але тепер вчені змогли отримати цю речовину у лабораторії, пише Express.

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Європа давно привертає увагу вчених, адже вважається, що під своєю крижаною оболонкою вона приховує підземний океан із рідкою водою. Вчені вважають, що цей супутник є одним із найкращих місць для пошуків позаземного життя.

Але хімічна структура червоних смуг на поверхні Європи, яку вважають застиглою сумішшю води та солей, здавалася незвичайною, оскільки вона не відповідає жодній відомій речовині на Землі. Ще 3 роки тому вчені з'ясували, що жовті ділянки на поверхні Європи створені завдяки присутності хлориду натрію, тобто звичайної солі.

Щоб дізнатися, з чого складаються червоні смуги на Європі, вчені відтворили умови супутника в лабораторії. В результаті експерименту вчені виявили нову форму солоного льоду, який з'являється при змішуванні води та звичайної солі за дуже низьких температур і високого тиску.

Новий тип твердого кристала був створений шляхом стиснення солоної води між двома крихітними алмазами, і вчені вважають, що такий лід існує на поверхні Європи та інших крижаних супутників Юпітера. Причому ця нова речовина може існувати не лише на поверхні, а й на дні її підземного океану.

За словами автора нового відкриття, Батиста Журно з Вашингтонського університету, США, за низьких температур вода і солі об'єднуються і утворюють тверду крижану решітку, яка називається гідрат, і вона тримається разом водневими зв'язками.

[ + – ] Європа давно привертає увагу вчених, адже вважається, що під своєю крижаною оболонкою вона приховує підземний океан із рідкою водою. Вчені вважають, що цей супутник є одним із найкращих місць для пошуків позаземного життя. Фото: NASA

До цього дослідження було відомо, що існує лише один гідрат хлориду натрію, створений двома молекулами води та однією молекулою солі. Але вчені в результаті експерименту отримали два нові гідрати і вони зовсім різні. В одному гідраті на кожні 17 молекул води припадає дві молекули солі, а в іншому – одна молекула натрію хлориду на 13 молекул води.

Під час дослідження вчені помістили крихітну краплю солі між парою маленьких алмазів, які вони використовували для стиснення рідини при величезному тиску, який у 25 тисяч разів більший за звичайний земний тиск.

"Дивно, але коли ми чинили тиск, ми побачили, що ці кристали, і це було несподівано, почали рости. З двох гідратів один залишався стабільним навіть після зниження тиску. Ми визначили, що він залишається стабільним при стандартному тиску приблизно до -50°C. Ми вважаємо, що на Європі та інших крижаних супутниках Юпітера з підземними океанами існують такі самі холодні умови і такий самий тиск, що потенційно вказує на наявність цих нових типів льоду", — каже Журно.

[ + – ] Червоні смуги на поверхні супутника Юпітера Європі вважаються застиглою сумішшю води та солей, але їх хімічна структура не відповідала жодній відомій речовині на Землі. Але тепер вчені змогли отримати цю речовину в лабораторії Фото: ступень ракеты

Згідно із заявою вчених, нові гідрати можуть пояснити, чому хімічні особливості Європи та інших крижаних супутників такі "водянисті". Хімічні структури на поверхні супутника Юпітера здаються "рідкішими", ніж очікувалося, і це можна пояснити різним співвідношенням води і льоду, виявленим у нових гідратах.

Тепер вчені хочуть продовжити свої експерименти та створити більші зразки нових гідратів. Це дозволить більш детально проаналізувати їхні хімічні структури та визначити, чи вони відповідають тим характеристикам, які були виявлені на крижаних супутниках Юпітера.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли на супутниках Юпітера земне явище, і воно сяє в 15 разів сильніше за наше. Йдеться про надзвичайно яскраві полярні сяйва, які зможуть побачити зблизька лише майбутні космічні апарати.