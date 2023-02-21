Астрономи знайшли на супутниках Юпітера земне явище: воно сяє в 15 разів сильніше за наше

Вчені також отримали нову інформацію про склад атмосфер чотирьох головних супутників газового гіганта.

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Група американських вчених з університету Бостона і Каліфорнійського технологічного інституту провели спостереження за допомогою наземних телескопів за галієвими супутниками Юпітера і побачили яскраве земне явище, пише ScienceAlert.

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Завдяки даним космічного апарату "Юнона" вчені вже знають, що на Юпітері з'являються яскраві полярні сяйва. Як і на Землі, ці явища в атмосфері є результатом взаємодії заряджених сонячних частинок з магнітним полем і атмосферою газового гіганта.

Уже декілька років вчені також спостерігали ознаки існування слабких полярних сяйв на галієвих супутниках Юпітера — чотирьох його головних супутників: Каллісто, Ганімед, Європа та Іо. Ці явища є результатом взаємодії магнітного поля Юпітера та частинок, що вилітають із атмосфер супутників.

Але отримати більше інформації про ці сяйва вчені не могли тому, що світло Сонця, відбите від супутників, заважало цьому. Але в результаті нових спостережень за допомогою наземних телескопів американські астрономи змогли не лише побачити, як насправді виглядають ці полярні сяйва, а й отримати більше інформації про склад атмосфер супутників Юпітера. Це вдалося зробити, коли чотири супутники перебували в тіні Юпітера і вченим не заважало сонячне світло.

[ + – ] Полярні сяйва на Ганімеді. Ілюстрація Фото: Universe Today

В результаті вчені з'ясували, що Каллісто, Ганімед, Європа та Іо справді мають полярні сяйва, які схожі на земні. Але вони у 15 разів яскравіші і мають зовсім інший колір. Спостереження за атмосферою супутників Юпітера дозволили вченим підтвердити наявність тут газоподібного кисню, що призвело до висновку, що тут з'являються кисневі полярні сяйва. Але ці сяйва замість зеленого кольору, як на Землі, мають темно-червоний колір.

"Спостереження показали, що молекулярний кисень, як і тей, яким ми дихаємо тут, на Землі, ймовірно, є основним компонентом атмосфери крижаних супутників Юпітера", — Каже Кетрін де Кліїр з Каліфорнійського технологічного інституту.

[ + – ] Порівняння галілеєвих супутників із Юпітером. Зверху вниз: Іо, Європа, Ганімед та Каллісто Фото: Wikipedia

За словами вчених, на Європі, Каллісто та Ганімеді кисень з'являється внаслідок розщеплення водяного льоду сонячним світлом на газоподібний водень та кисень. Що стосується Іо, то тут відбувається той самий процес розщеплення, але оксиду сірки, який утворюється в результаті вивержень сотень вулканів. Тому з'являється монооксид сірки та кисень.

"Ми вперше змогли спостерігати за полярними сяйвами цих супутників в інфрачервоному діапазоні світла, який не видно людському оку. Якщо на Каллісто, Ганімеді та Європі сяйва мають темно-червоний колір, то на Іо цей колір все ж таки більш жовто-оранжевий. Крім цього, ми виявили невеликі ознаки існування в атмосферах Європи, Ганімеда та Каллісто водяної пари, що передбачалося попередніми спостереженнями", — каже Кліїр.

[ + – ] Порівняння галілеєвих супутників Юпітера із Землею та Місяцем Фото: Wikipedia

Нові спостереження також виявили той факт, що магнітне поле Юпітера впливає на яскравість полярних сяйв його супутників, яка може змінюватися.

Наразі вчені вважають, що на Європі, Ганімеді та Каллісто під крижаною оболонкою можуть ховатися підземні океани з рідкою водою. Теоретично у цих океанах могло зародитися мікробне життя. У найближчому майбутньому космічні апарати Europa Clipper та JUICE полетять у космос, щоб ретельно дослідити головні супутники Юпітера та спробують виявити ознаки життя у їхніх надрах. За словами вчених, саме ці апарати зможуть надіслати чудові знімки яскравих полярних сяйв, які будуть зроблені поблизу супутників.

Фокус вже писав про те, що вчені створили нову форму льоду, яка може існувати на крижаних супутниках Юпітера.

Також Фокус писав про те, що астрономи нещодавно виявили раніше невідомі супутники у Юпітера, завдяки чому тепер у газового гіганта не 80, а 92 супутники.

Чергову партію приголомшливих знімків Юпітера минулого місяця надіслав на Землю космічний апарат "Юнона", у якого було виявлено технічні проблеми, як уже писав Фокус.