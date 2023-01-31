Апарат NASA відправив на Землю захопливі знімки Юпітера: вони можуть стати останніми (фото)

Космічний апарат "Юнона" надіслав нові чудові знімки газового гіганта, але у нього виявлено технічні проблеми.

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Зараз найкращі зображення найбільшої планети у Сонячній системі надсилає на Землю космічний апарат "Юнона". Але вже вдруге за місяць у нього виникають серйозні технічні проблеми. Через це "Юнона" не змогла зробити всі заплановані зображення Юпітера, пише Forbes.

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Космічний апарат NASA здійснив свій 48-й близький обліт Юпітера і надіслав на Землю нову порцію чудових фотографій планети. Але в NASA заявили, що через технічні проблеми з камерою апарату, йому вдалося зробити всього 44 із запланованих 214 зображень.

[ + – ] Нині найкращі зображення найбільшої планети у Сонячній системі надсилає на Землю космічний апарат "Юнона". Але вже вдруге за місяць у нього виникають серйозні технічні проблеми. Через це "Юнона" не змогла зробити всі заплановані зображення Юпітера. Фото: NASA

Фокус вже писав про те, що на початку січня з апаратом "Юнона" було тимчасово втрачено зв'язок через збій у роботі його приладів. Але все ж таки вченим вдалося зв'язатися з апаратом і отримати серію зображень і Юпітера, і його супутника Іо.

У NASA заявили, що минула проблема, яка не дозволила "Юноні" вчасно відправити зображення на Землю, була пов'язана з перегрівом основної камери апарату — JunoCam. Тоді температура приладу надто збільшилася і це тривало протягом 36 хвилин. Але тепер ситуація стала ще гіршою.

[ + – ] Нове зображення Юпітера, яке зробив апарат "Юнона" під час чергового обльоту планети Фото: NASA

Виявилося, що JunoCam на деякий час вийшла з ладу через значний перегрів, який тривав цілих 23 години. Цього разу вчені також не могли довгий час отримати нові зображення Юпітера. Якщо минулого разу знадобилося втручання інженерів NASA, які за допомогою відправлених команд відновили працездатність "Юнони", то цього разу проблема вирішилася сама собою.

[ + – ] Нове зображення Юпітера, яке зробив апарат "Юнона" під час чергового обльоту планети Фото: NASA

У повідомленні NASA сказано, що камера після значного перегріву повернулася до нормальної температури і продовжила свою роботу. Після цього всі отримані зображення Юпітера були відправлені на Землю, але виявилося, що замість 214 знімків південної півкулі планети апарат зробив лише 44.

[ + – ] Нове зображення Юпітера, яке зробив апарат "Юнона" під час чергового обльоту планети Фото: NASA

Усі знімки, які зробив космічний апарат, було отримано під час обльоту планети на швидкості 200 тисяч км/год. Варто зауважити, що спочатку основна камера апарату "Юнона", який вийшов на орбіту навколо Юпітера ще у 2016 році, мала працювати лише протягом всього 7 близьких обльотів планети. Але вона продовжує свою роботу далі, хоч у неї почали виникати серйозні проблеми.

Нещодавно в NASA продовжили термін місії космічного апарату "Юнона", який коштував агентству 1,1 млрд доларів, до 2025 року. Звичайно ж цей апарат призначений не тільки для того, щоб робити чудові зображення найбільшої планети Сонячної системи. "Юнона" за допомогою своїх приладів вивчає склад газового гіганта та особливості його магнітного поля.

[ + – ] Нове зображення Юпітера, яке зробив апарат "Юнона" під час чергового обльоту планети Фото: NASA

Водночас дуже витягнута орбіта, якою літає апарат навколо Юпітера, дозволяє йому наближатися і до супутників планети. Наразі вченим відомо, що Юпітер має 79 супутників, але найбільший інтерес для вчених представляю чотири з них — Іо, Європа, Ганімед і Каллісто.

Фокус вже докладно писав про те, скільки супутників мають всі планети Сонячної системи. І Юпітер за кількістю своїх супутників знаходиться лише на другому місці.

Під час недавніх обльотів Юпітера "Юнона" змогла наблизитися та зробити знімки Ганімеда, Європи та Іо. До речі, останній супутник, який є найбільш вулканічним об'єктом у нашій зірковій системі, являє окремий інтерес для вчених. Тому космічний апарат має зробити цього і наступного року ще 8 близьких прольотів Іо. Наприкінці цього року та в лютому 2024 року "Юнона" повинна буде підлетіти на максимально близьку відстань до цього супутника — 1500 км від поверхні. Головне завдання космічного апарату NASA — ретельне вивчення вулканів Іо а також того, як їх виверження взаємодіють із магнітним полем Юпітера.

[ + – ] Нове зображення Юпітера, яке зробив апарат "Юнона" під час чергового обльоту планети Фото: NASA

Вчені дуже сподіваються, що камера JunoCam все ще буде у робочому стані до цього часу, адже це дуже важливо для науки. Справа в тому, що наступні два апарати для вивчення супутників Юпітера прилетять сюди лише через кілька років і те, що вони не вивчатимуть Іо.

Йдеться про космічний апарат NASA під назвою Europa Clipper, який прибуде до Юпітера у 2030 році та основну увагу зосередить на вивченні Європи. Другим апаратом буде JUICE від Європейського космічного агентства, який прилетить до газового гіганта у 2031 році та вивчатиме окрім Європи ще Ганімед і Каллісто.

Вчені з NASA припускають, що нових проблем із камерою "Юнони" вдасться уникнути, хоча вони стежитимуть за тим, що з нею відбувається. Наступний близький обліт Юпітера космічний апарат має здійснити 1 березня цього року, і він має зробити нові зображення гігантської планети. Звісно, якщо не виникне нових технічних збоїв.

Згідно з планом NASA, останній 76-й обліт Юпітера "Юнона" має здійснити 15 вересня 2025 року, після чого апарат впаде в атмосферу гіганта, де і згорить.

Як вже писав Фокус, вчені виявили на Іо вулканічну активність небувалих масштабів.