Супутник Юпітера трясе. На Іо спостерігається вулканічна активність небувалих масштабів

Найвулканічніший світ Сонячної системи знову дивує вчених.

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Супутник Юпітера Іо покритий великою кількістю діючих вулканів, у яких постійно відбуваються виверження. Тому цей супутник є найбільш вулканічно активним світом у нашій Сонячній системі. Але нове дослідження показує, що за останні кілька місяців на Іо вулканічна активність значно підвищилася, пише Universe Today.

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За словами Джефа Моргенталлера з Планетологічного інституту США, на Іо відбуваються найбільші виверження вулканів за останні 5 років спостережень. За словами Моргенталлера, який веде спостереження за третім за величиною супутником Юпітера з 2017 року, такого сплеску вивержень вулканів на Іо він ще ніколи не спостерігав.

Згідно з дослідженням, починаючи з вересня минулого року до кінця грудня, на супутнику Юпітера сталося дуже багато вивержень вулканів. Такі висновки вчений зробив, спостерігаючи за Іо за допомогою телескопа, розміщеного у Планетологічному інституті США.

Сама орбіта Іо та близькість до Юпітера призводять до того, що супутник переживає щорічно різні сплески вулканічної активності, але за останні пів року вона була надто великою. Гравітація Юпітера впливає на геологічні підповерхневі процеси на Іо, яка є кам'янистим світом, через що її кора піднімається, а потоки лави вивергаються з вулканів на поверхню.

[ + – ] Сама орбіта Іо та близькість до Юпітера призводять до того, що супутник переживає щорічно різні сплески вулканічної активності, але за останні пів року вона була надто великою. Фото: NASA

Але сам супутник має дуже низьку гравітацію на поверхні, тому деякі гази та легкі речовини із вулканів Іо можуть вилетіти на орбіту навколо Юпітера. Це викинута речовина, яка в основному складається з іонізованої сірки, утворює кільце у формі пончика навколо Юпітера, яке називається плазмовий тор Іо.

Зазвичай цей тор стає яскравішим, коли на Іо відбуваються сильні виверження вулканів, але під час останніх найбільших вивержень цього не сталося. За словами Моргенталера, таке могло статися через те, що під час вивержень у космос викинуло інші речовини, а можливо тому, що сам тор може позбавлятися надмірної кількості речовини, якої стало занадто багато.

Для того, щоб дізнатися, напевно, що сталося на Іо та навколо Юпітера, потрібні додаткові дані, які зібрав космічний апарат "Юнона" у грудні минулого року.

[ + – ] Для того, щоб дізнатися, напевно, що сталося на Іо та навколо Юпітера, потрібні додаткові дані, які зібрав космічний апарат "Юнона" у грудні минулого року Фото: NASA

У середині грудня апарат підлетів до Іо на відстань у 64 тисячі кілометрів і прилади "Юнони" вивчили середовище всередині плазмового тора, а також поверхню супутника. Але поки що ці дані проходять розшифровку та обробку, тому, за словами Моргенталлера, незабаром можна буде дізнатися, що сталося з тором насправді.

За словами вченого, набагато більше інформації про супутника Юпітера Іо можна буде отримати вже наприкінці цього року, коли "Юнона" наблизиться до вулканічного світу на відстань 1500 км.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені припустили, що на Іо ховається підземний океан, але він заповнений не водою, а розплавленою лавою.