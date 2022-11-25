Справжнє пекло. Щось незвичайне ховається під поверхнею одного із супутників Юпітера

Учені вважають, що на супутнику Юпітера Іо є величезний океан, але не з води.

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Жоден із відомих супутників планет у Сонячній системі не зрівняється з третім за величиною супутником Юпітера — Іо. Це найбільш вулканічний світ, на якому розташовано кілька сотень вулканів, що діють. Учені вважають, що під його поверхнею має ховатися щось незвичне, пише Daily Beast.

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Учені Есінорі Міядзакі та Девід Стівенсон із Каліфорнійського технологічного інституту США вважають, що під всією поверхнею Іо ховається величезний океан із магми.

За словами вчених, цей дуже гарячий шар розплавлених порід на супутнику Юпітера діаметром 3 500 км може бути унікальним утворенням для світів Сонячної системи. Цей океан може зберігати секрети механізму формування супутників і планет і навіть приховувати екзотичне інопланетне життя.

Учені довгий час сперечаються про те, що ховається під корою Іо, товщина якої приблизно 20 км. У межах нового дослідження вчені знову проаналізували дані космічного апарату "Галілео", який закінчив свою роботу в 2003 році. Деякі вчені вже припускали, що на Іо існує або підземний океан із магми, або щось подібне до губкоподібної кам'янистої зовнішньої мантії, просоченої магмою.

[ + – ] Виверження вулкана на Іо Фото: NASA

Але Міядзакі та Стівенсон дійшли висновку, що там знаходиться океан із розплавленої породи. Вони вважають, що у верхній частині мантії Іо температура може досягати понад 1 500 градусів за Цельсієм.

"Кількості внутрішнього тепла Іо недостатньо для підтримки високого ступеня плавлення породи. Значить під поверхнею усе ж таки знаходиться океан із магми, який підтримують виверження вулканів та обертання по дуже витягнутій орбіті навколо Юпітера", — кажуть вчені.

За словами Міядзакі, космічний апарат "Юнона" досліджуватиме Іо в 2023 і 2024 роках і зможе підтвердити припущення вчених.

[ + – ] За словами Міядзакі, космічний апарат "Юнона" досліджуватиме Іо в 2023 і 2024 роках і зможе підтвердити припущення вчених Фото: NASA

"Я не думаю, що це відкриття сильно змінить розуміння формування планет, але це дійсно змінює наш погляд на внутрішню структуру та теплову еволюцію тіл, таких як Іо", — каже Девід Грінспун з Інституту планетології, штат Арізона, США.

"Щодо позаземного життя, то деякі вчені припускають, що його все ще можна знайти і на Марсі, і на Венері, і на супутнику Сатурна Енцеладі. Теоретично життя може бути і на Іо. Але тут занадто багато вулканів, тож якщо там і розвивається життя, то, ймовірно, це дуже дивне життя, яке справді любить тепло", — каже Міядзакі.

Як уже писав Фокус, учені виявили загадкове явище на Іо і, можливо, цей супутник Юпітера схожий на одну з планет, яка описана в книгах із серії "Дюна".

Також Фокус писав, що загадкове нове зображення Юпітера допоможе вченим знайти позаземне життя.

Що стосується космічного апарату "Юнона", то, як уже писав Фокус, він зробив нові приголомшливі знімки атмосфери Юпітера.