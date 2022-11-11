Найкращі зображення Юпітера: космічний апарат "Юнона" надіслав нову порцію знімків гіганта (фото)

Газовий гігант виглядає по-особливому красиво на нових зображеннях крупним планом його верхніх шарів атмосфери.

Related video

Чергова партія знімків Юпітера прибула на Землю з космічного апарату "Юнона", який з 2016 займається дослідженням цього дивовижного газового гіганта в нашій Сонячній системі, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Космічний апарат "Юнона" ось уже 6 років обертається навколо Юпітера дуже витягнутою еліптичною орбітою. Приблизно раз на п'ять земних тижнів він наближається до полярних регіонів планети. Саме в цей період апарат робить детальні знімки планети та відправляє їх на Землю.

[ + – ] Космічний апарат "Юнона" ось уже 6 років обертається навколо Юпітера дуже витягнутою еліптичною орбітою. Приблизно раз на п'ять земних тижнів він наближається до полярних регіонів планети. Саме в цей період апарат робить детальні знімки планети та відправляє їх на Землю. Фото: NASA

Декілька днів тому космічний апарат "Юнона" здійснив свій 46-й близький обліт Юпітера і за допомогою своєї камери знову сфотографував верхні шари хмар газового гіганта. Ще кілька днів знадобилося для того, щоб ці зображення досягли Землі.

[ + – ] Декілька днів тому космічний апарат "Юнона" здійснив свій 46-й близький обліт Юпітера і за допомогою своєї камери знову сфотографував верхні шари хмар газового гіганта Фото: NASA

Всі зображення, які надсилає апарат, вимагають ретельної обробки і тут на допомогу вченим з NASA приходять так звані цивільні вчені. Вони завантажують вихідники зі спеціального сайту і потім відбувається процес їх обробки, щоб вийшли справді вражаючі знімки Юпітера. Після цього дані зображення завантажуються на сайт NASA.

"Ці цивільні вчені нам дуже допомагають, завдяки їм ми отримуємо вражаючий набір зображень. Це дуже успішний експеримент із залученням цивільних учених до досліджень NASA", — каже Джонатан Лунін з університету Корнелла, США, який працює у складі команди місії "Юнона".

[ + – ] Всі зображення, які надсилає апарат, вимагають ретельної обробки і тут на допомогу вченим з NASA приходять так звані цивільні вчені Фото: NASA

Але найімовірніше у цивільних вчених не буде можливості обробляти зображення двох нових космічних апаратів — Europa Clipper від NASA та JUICE від Європейського космічного агентства. Зображення цих апаратів, які вивчатимуть супутники Юпітера, будуть обробляти спеціальні наукові групи.

[ + – ] Але найімовірніше у цивільних вчених не буде можливості обробляти зображення двох нових космічних апаратів – Europa Clipper від NASA та JUICE від Європейського космічного агентства. Зображення цих апаратів, які вивчатимуть супутники Юпітера, будуть обробляти спеціальні наукові групи Фото: NASA

Апарат Europa Clipper вирушить у космос у жовтні 2024 року та прибуде до Юпітера у 2027 році. Він має здійснити 45 обльотів його супутника — Європи. І вчасно кожного обльоту апарат робитиме знімки в дуже високій якості. Апарат JUICE відправлять у космос вже у квітні наступного року, але він прибуде до Юпітера лише у 2031 році. Він 3,5 року досліджуватиме супутники газового гіганта — Європу, Ганімед і Каллісто.

Що стосується "Юнони", то вона наступного разу полетить близько до Юпітера 47-й раз 15 грудня цього року.

Фокус вже писав, що марсіанський орбітальний апарат надіслав зображення затемнення Юпітера одним із супутників Марса.

Також Фокус писав про те, що на супутнику Юпітера Європі вчені виявили незвичайну активність і це пов'язано з підземними водоймами.

Нагадуємо, що вчені у вересні отримали нові фото Юпітера з неймовірною деталізацією, на яких хмари цієї планети виглядають як глазур на кексі.