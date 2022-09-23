Як глазур на кексі. Вчені отримали нові фото Юпітера з неймовірною деталізацією (відео)

Крім того, дослідникам вдалося виміряти різні способи відбиття й розсіювання сонячного світла хмарами на різних висотах.

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Найбільша планета нашої Сонячної системи може похвалитися дивовижними характеристиками, яких немає в жодної іншої планети. Так, нещодавно група вчених використала космічний корабель NASA "Юнона" для створення приголомшливих 3D-рендерів, щоб зімітувати те, який вигляд матимуть із космосу бурхливі бурі Юпітера, пише Mashable.

Хмари легендарного газового гіганта, покриті "космічною глазур'ю", видно у всій їхній пишноті на нових тривимірних зображеннях, створених групою вчених-аматорів із використанням даних "Юнони". Однак хоч би якими прекрасними вони здавалися, навряд чи хтось захоче потрапити в цей сильний шторм. Анімація використовує інформацію з камери "Юнони" — JunoCam.

Тепер ми маємо шанс побачити Юпітер так, як практично недоступно для наземних спостережень із телескопів. А все завдяки "Юноні". За кілька хвилин ми можемо вивчити властивості хмар із різних точок зору.

"І справа не лише в привабливій картинці. Наше цифрове моделювання може допомогти в поглибленні знань про хімічний склад хмар, що не менш важливо", — наголосили експерти.

Також варто зазначити, що команда виміряла різні способи відбиття й розсіювання сонячного світла хмарами на різних висотах: хмари, що відбивають менше сонячного світла, розташовані на нижчих висотах, а хмари, що відбивають багато сонячного світла, розташовані у верхніх шарах атмосфери планети.

[ + – ] Тепер ми маємо шанс побачити Юпітер так, як практично недоступно для наземних спостережень із телескопів

"Як показують наші теоретичні моделі, хмари газового гіганта складаються з різних хімічних сполук, включаючи аміак, гідросульфід амонію та водяний лід", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, що станеться із Землею, якщо вона стане розміром із Юпітер. Більшість людей подумає, що в такому разі на нашій планеті з'явиться більше місця для людей і більше ресурсів, проте це зовсім не так.