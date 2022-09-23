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Технології та наука

Як глазур на кексі. Вчені отримали нові фото Юпітера з неймовірною деталізацією (відео)

хмари, Юпітер, фото
За кілька хвилин ми можемо вивчити властивості хмар із різних точок зору

Крім того, дослідникам вдалося виміряти різні способи відбиття й розсіювання сонячного світла хмарами на різних висотах.

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Найбільша планета нашої Сонячної системи може похвалитися дивовижними характеристиками, яких немає в жодної іншої планети. Так, нещодавно група вчених використала космічний корабель NASA "Юнона" для створення приголомшливих 3D-рендерів, щоб зімітувати те, який вигляд матимуть із космосу бурхливі бурі Юпітера, пише Mashable.

Хмари легендарного газового гіганта, покриті "космічною глазур'ю", видно у всій їхній пишноті на нових тривимірних зображеннях, створених групою вчених-аматорів із використанням даних "Юнони". Однак хоч би якими прекрасними вони здавалися, навряд чи хтось захоче потрапити в цей сильний шторм. Анімація використовує інформацію з камери "Юнони" — JunoCam.

Тепер ми маємо шанс побачити Юпітер так, як практично недоступно для наземних спостережень із телескопів. А все завдяки "Юноні". За кілька хвилин ми можемо вивчити властивості хмар із різних точок зору.

"І справа не лише в привабливій картинці. Наше цифрове моделювання може допомогти в поглибленні знань про хімічний склад хмар, що не менш важливо", — наголосили експерти.

Також варто зазначити, що команда виміряла різні способи відбиття й розсіювання сонячного світла хмарами на різних висотах: хмари, що відбивають менше сонячного світла, розташовані на нижчих висотах, а хмари, що відбивають багато сонячного світла, розташовані у верхніх шарах атмосфери планети.

хмари, Юпітер, фото Fullscreen
Тепер ми маємо шанс побачити Юпітер так, як практично недоступно для наземних спостережень із телескопів

"Як показують наші теоретичні моделі, хмари газового гіганта складаються з різних хімічних сполук, включаючи аміак, гідросульфід амонію та водяний лід", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, що станеться із Землею, якщо вона стане розміром із Юпітер. Більшість людей подумає, що в такому разі на нашій планеті з'явиться більше місця для людей і більше ресурсів, проте це зовсім не так.