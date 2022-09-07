Астрономи розповіли, що буде із Землею, якщо вона стане розміром із Юпітер

Багато хто може подумати, що в такому разі ми не матимемо набагато більше місця та ресурсів для нашого населення, що росте, проте таке припущення дуже помилкове.

Земля і Юпітер — дві дивовижні планети, що обертаються навколо однієї зірки — нашого Сонця. Але на цьому їхні подібності закінчуються, пише The Grunge.

Земля — кам'яниста планета з радіусом близько 6,371 км. Завдяки рідкій воді, атмосфері, магнітному полю та помірній віддаленості від Сонця на ній мешкають усі види форм життя. Тим часом Юпітер — масивна газоподібна планета, розташована набагато далі від Сонця і не здатна підтримувати форми життя, як це робить Земля. За даними NASA, він в 11 разів більший за нашу рідну планету, що робить його наймасивнішою планетою в нашій Сонячній системі.

Але що б сталося, якби Юпітер і Земля мали більше спільного? Що, якби Земля раптово стала в 11 разів більшою, зрівнявшись із незбагненним розміром Юпітера?

На жаль, відповідь не така очевидна, як може здатися. В результаті у нас не буде набагато більше місця та ресурсів для нашого населення. Насправді такі зміни можуть зробити Землю, яка колись процвітала, непридатною для життя. І ось чому:

Значні зміни гравітації

[ + – ] Можливо, найпомітнішою зміною, яка станеться, якщо Земля стане розміром з Юпітер, буде її нова, набагато сильніша гравітація.

Можливо, найпомітнішою зміною, яка станеться, якщо Земля стане розміром з Юпітер, буде її нова, набагато сильніша гравітація. Оскільки Юпітер в 11 разів більший за Землю, гравітація Землі збільшилася б відповідно в 11 разів. Тяжіння гравітаційного поля стане настільки сильним, що ваші м'язи не будуть достатньо сильні, щоб рухати тілом.

Але якщо замість того, щоб миттєво збільшуватися в розмірах, Земля з самого початку була б такою ж великою, як Юпітер? У такому разі найбільша різниця була б у розмірах об'єктів. Все живе та неживе, включаючи гори, дерева, тварин та людей будуть набагато меншими. А все тому, що чим більша гравітація, тим більше ви опиратиметеся їй. Найменші об'єкти важать менше і, отже, не так сильно опираються гравітації.

Підвищення тиску повітря

[ + – ] Якби гравітація Землі миттєво зрівнялася з гравітацією Юпітера, це також вплинуло б і на повітря

Якщо раптового збільшення земної гравітації буде недостатньо, щоб унеможливити дихання, це зробить підвищення тиску повітря.

Якби гравітація Землі миттєво зрівнялася із гравітацією Юпітера, це також вплинуло б і на повітря. Зокрема, навколишні молекули повітря більше тягнулися б вниз, підвищуючи атмосферний тиск Землі. Хоча підвищення атмосферного тиску, безумовно, негативно позначиться на наших легенях, це буде не єдиний вплив, який воно вплине.

Атмосферний тиск відіграє важливу роль у поведінці молекул води. На великих висотах завдяки зниженню атмосферного тиску вода кипить за більш низьких температур. Якби атмосферний тиск збільшився, вам довелося нагрівати воду ще більше, щоб змусити її закипіти. Це може вплинути на погодний цикл, оскільки молекулам води буде важче залишити свою рідку форму і випаруватися.

Зустріч з астероїдами стане буденністю

[ + – ] Якби Земля була розміром з Юпітер, вона могла б притягати більше астероїдів, зокрема більших

Крім зміни речей на поверхні планети нове збільшення гравітації Землі також вплине на те, як вона притягує об'єкти в космосі.

Якби Земля була розміром з Юпітер, вона могла б притягати більше астероїдів, зокрема більших. Астероїди, досить великі, щоб викликати значні глобальні зміни, потрапляють на нашу десь раз на сто мільйонів років.

Земля переважно захищена від астероїдів завдяки своєму невеликому розміру. Тим часом Юпітер має тенденцію стикатися з ними набагато частіше — кілька разів на рік.

Деякі астрономи вважають, що ми частково захищені від комет та астероїдів завдяки сильній гравітації і самого Юпітера. Юпітер робить це, притягуючи космічне сміття, або перенаправляючи його, або знищуючи, не дозволяючи нам зіткнутися з ним. Якби Земля була розміром з Юпітер, астероїди стали б буденністю.

Магнітне поле Землі може зникнути

[ + – ] Магнітне поле, створюване ядром Землі, важливе для виживання всього живого на планеті

Нині Земля має розплавлене залізне ядро, яке відповідає за створення магнітного поля навколо планети. Якби тиск на ядро ​​Землі збільшився, це могло б призвести до його затвердіння.

Перш ніж ядро ​​Землі зможе повністю затвердіти, знадобляться мільярди років. Але для Землі з підвищеною гравітацією це може змінитися. Магнітне поле, створюване ядром Землі, важливе для виживання всього живого планети. Без нашого магнітного поля ми зазнавали б шкідливого впливу сонячної радіації.