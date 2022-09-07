Астрономы рассказали, что будет с Землей, если она станет размером с Юпитер

Многие могут подумать, что в таком случае у нас не будет намного больше места и ресурсов для нашего растущего населения, однако такое предположение весьма ошибочно.

Земля и Юпитер — две удивительные планеты, вращающиеся вокруг одной и той же звезды — нашего Солнца. Но на этом их сходства заканчиваются, пишет The Grunge.

Земля — каменистая планета с радиусом около 6,371 км. Благодаря жидкой воде, атмосфере, магнитному полю и умеренной удаленности от Солнца на ней обитают все виды форм жизни. Между тем, Юпитер — массивная газообразная планета, расположенная намного дальше от Солнца и не способная поддерживать формы жизни, как это делает Земля. По данным NASA, он в 11 раз больше нашей родной планеты, что делает ее самой массивной планетой в нашей Солнечной системе.

Но что бы произошло, если бы у Юпитера и Земли было больше общего? Что, если бы Земля внезапно стала в 11 раз больше, сравнявшись с непостижимым размером Юпитера?

К сожалению, ответ не такой очевиден, как может показаться. В результате у нас не будет намного больше места и ресурсов для нашего растущего населения. На самом деле, такие изменения могут сделать некогда процветающую Землю непригодной для жизни. И вот почему:

Значительные изменения гравитации

[ + – ] Возможно, самым заметным изменением, которое произойдет, если Земля станет размером с Юпитер, будет ее новая, гораздо более сильная гравитация

Возможно, самым заметным изменением, которое произойдет, если Земля станет размером с Юпитер, будет ее новая, гораздо более сильная гравитация. Поскольку Юпитер в 11 раз больше Земли, гравитация Земли увеличилась бы соответсвенно в 11 раз. Притяжение гравитационного поля станет настолько сильным, что ваши мышцы не будут достаточно сильны, чтобы двигать телом.

Но что, если вместо того, чтобы мгновенно увеличиваться в размерах, Земля с самого начала была бы такой же большой, как Юпитер? В таком случае наиболее существенная разница будет в размерах объектов. Все живое и неживое, включая горы, деревья, животных и людей будут намного меньше. А все потому, что чем больше гравитация, тем больше вы будете ей сопротивляться. Меньшие объекты весят меньше и, следовательно, не так сильно сопротивляются гравитации.

Повышение давления воздуха

[ + – ] Если бы гравитация Земли мгновенно сравнялась с гравитацией Юпитера, это также повлияло бы и на воздух

Если внезапного увеличения земной гравитации будет недостаточно, чтобы сделать дыхание невозможным, это сделает повышение давления воздуха.

Если бы гравитация Земли мгновенно сравнялась с гравитацией Юпитера, это также повлияло бы и на воздух. В частности, окружающие нас молекулы воздуха будут больше тянуться вниз, повышая атмосферное давление Земли. Хотя повышение атмосферного давления, безусловно, негативно скажется на наших легких, это будет не единственное влияние, которое оно окажет.

Атмосферное давление играет важную роль в поведении молекул воды. На больших высотах благодаря снижению атмосферного давления вода кипит при более низких температурах. Если бы атмосферное давление увеличилось, вам пришлось бы нагревать воду еще больше, чтобы заставить ее закипеть. Это может оказать значительное влияние на погодный цикл, поскольку молекулам воды будет труднее покинуть свою жидкую форму и испариться.

Встреча с астероидами станет обыденностью

[ + – ] Если бы Земля была размером с Юпитер, она могла бы притягивать больше астероидов, в том числе более крупных

В дополнение к изменению вещей на поверхности планеты новое увеличение гравитации Земли также повлияет на то, как она притягивает объекты в космосе.

Если бы Земля была размером с Юпитер, она могла бы притягивать больше астероидов, в том числе более крупных. Астероиды, достаточно большие, чтобы вызвать значительные глобальные изменения, попадают на нашу где-то раз в сто миллионов лет.

Земля в основном защищена от астероидов благодаря своему небольшому размеру. Между тем, Юпитер имеет тенденцию сталкиваться с ними гораздо чаще — несколько раз в год.

Некоторые астрономы считают, что мы частично защищены от комет и астероидов, благодаря сильной гравитации и самого Юпитера. Юпитер делает это, притягивая космический мусор, либо перенаправляя его, либо уничтожая, не позволяя нам столкнуться с ним. Если бы Земля была размером с Юпитер, астероиды стали бы обыденностью.

Магнитное поле Земли может исчезнуть

[ + – ] Магнитное поле, создаваемое ядром Земли, важно для выживания всего живого планеты

В настоящее время Земля имеет расплавленное железное ядро, которое отвечает за создание магнитного поля вокруг планеты. Если бы давление на ядро ​​Земли увеличилось, это могло бы привести к его затвердеванию.

Прежде чем ядро ​​Земли сможет полностью затвердеть потребуются миллиарды лет. Но на Земле с повышенной гравитацией это может измениться. Магнитное поле, создаваемое ядром Земли, важно для выживания всего живого планеты. Без нашего магнитного поля мы подвергались бы вредному воздействию солнечной радиации.