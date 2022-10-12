Дивна "поведінка" озер на Європі: помітили незвичну активність на супутнику Юпітера

Вчені вважають, що в крижаній оболонці Європи знаходяться невеликі озера і вони можуть викидати хвилі в'язкого льоду.

Related video

Наразі вчені вважають, що на супутнику Юпітера, Європі, під крижаною поверхнею знаходиться величезний океан із рідкої води, в якому потенційно може існувати життя. Але нове дослідження припускає, що цей океан – не єдина водойма на Європі. Дані з космічного апарату "Галілео" вказують на те, що поряд із поверхнею можуть знаходитися невеликі озера із солоною водою. Вчені з NASA припускають, що ці озера викидають хвилі в'язкого льоду, які виходять на поверхню супутника Юпітера, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нове дослідження, яке презентували вчені з Лабораторії реактивного руху NASA, передбачає, що вода може виходити з цих озер на поверхню або у вигляді пари, або у вигляді вивержень в'язкого льоду або кріолави.

"Наше моделювання показує, що у верхніх шарах крижаної оболонки Європи дійсно можуть бути неглибокі озера, які знаходяться на глибині від 4 до 8 км під поверхнею. І вони виявляють незвичну активність у вигляді вивержень. Ці виверження точно не виходять із глобального океану, що знаходиться набагато глибше", — каже Елоді Лесаж із Лабораторії реактивного руху NASA.

Вчені вважають, що на такій глибині лід найхолодніший і найтендітніший. Коли озера починають замерзати, то вони розширюються, що викликає виверження на поверхню. Але вчені вважають, що ці озера, швидше за все, широкі, але неглибокі і нагадують за формою млинці.

[ + – ] Нове дослідження, яке презентували вчені з Лабораторії реактивного руху NASA, передбачає, що вода може виходити з цих озер на поверхню або у вигляді пари, або у вигляді вивержень в'язкого льоду або кріолави. Фото: NASA

Перевірити цю теорію, а також гіпотезу про існування підземного океану на Європі зможе космічний апарат Europa Clipper вже у 2030 році. Цей апарат обертатиметься навколо Юпітера, але зробить приблизно 50 обертів навколо Європи. Космічний апарат буде оснащений спеціальними радарами, які допоможуть виявити як дрібні озера на поверхні, так і океан глибоко під крижаною оболонкою Європи.

Також Europa Clipper робитиме вичерпні кольорові зображення поверхні супутника Юпітера у високій роздільній здатності, вимірюватиме температуру в різних регіонах супутника і, звичайно ж, шукатиме ознаки кріовивержень. А ще вчені вважають, що цей апарат може визначити ознаки мікробного життя в океані Європи.

Як уже писав Фокус, за допомогою знімків космічного апарату "Юнона" вчені розширили своє уявлення про те, як виглядає поверхня Європи.

Також Фокус писав про те, що за допомогою телескопів на Землі вчені отримали унікальні зображення не лише Європи, а й іншого великого супутника Юпітера – Ганімеда.

Фокус вже писав про нову теорію вчених, яка передбачає, що крижана оболонка Європи може бути частково сформована підводним снігом. До речі, такий сніг можна знайти і на нашій планеті.